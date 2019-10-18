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200-тенговая монета появится в Казахстане

18 октября 2019, 09:55 |  Государство

Национальный Банк Казахстана выпустит монету номиналом в 200 тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора. 

Фото ©Турар Казангапов

Как сообщили в Нацбанке, новые монеты появятся в 2020 году.

"Банкноты низких номиналов изнашиваются в течение 1-1,5 лет. Для сравнения, банкноты более высоких номиналов и монеты служат значительно дольше. Срок службы монет составляет 10-15 лет", - рассказал директор Департамента наличного денежного обращения Нацбанка Жомарт Кажмуратов.

"Банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей. Из оборота они будут изыматься по мере естественного износа", - добавил представитель Национального Банка.

"Планируемый объем выпуска в обращении циркуляционных монет номиналом 200 тенге составляет 26 процентов от общей суммы циркуляционных монет в обращении", - говорится в сообщении ведомства. 

В Национальном Банке отметили, что покажут дизайн новой монеты позже.

В феврале 2018 года Данияр Акишев (тогда глава Нацбанка) заявил, что финрегулятор не планирует выпускать монету номиналом 200 тенге.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: 200-тенговая монета появится в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В феврале 2018 года Данияр Акишев (тогда глава Нацбанка) заявил, что финрегулятор не планирует выпускать монету номиналом 200 тенге.//

обычная практика.
в ноябре 2014 года
///Нацбанк: Выпуск 20-тысячной купюры пока не планируется///
в 2015 купюра была выпущена в обращение.
в том же ряду-
глава нацбанка -вечером-девальвации не будет,
а утром он проснулся, а девальвация уже во дворе.
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"Нужные деньги"
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Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам?
Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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