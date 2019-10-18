200-тенговая монета появится в Казахстане
Национальный Банк Казахстана выпустит монету номиналом в 200 тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.
Фото ©Турар Казангапов
Как сообщили в Нацбанке, новые монеты появятся в 2020 году.
"Банкноты низких номиналов изнашиваются в течение 1-1,5 лет. Для сравнения, банкноты более высоких номиналов и монеты служат значительно дольше. Срок службы монет составляет 10-15 лет", - рассказал директор Департамента наличного денежного обращения Нацбанка Жомарт Кажмуратов.
"Банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей. Из оборота они будут изыматься по мере естественного износа", - добавил представитель Национального Банка.
"Планируемый объем выпуска в обращении циркуляционных монет номиналом 200 тенге составляет 26 процентов от общей суммы циркуляционных монет в обращении", - говорится в сообщении ведомства.
В Национальном Банке отметили, что покажут дизайн новой монеты позже.
В феврале 2018 года Данияр Акишев (тогда глава Нацбанка) заявил, что финрегулятор не планирует выпускать монету номиналом 200 тенге.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 4
Всего: 141
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95: Ой как подстраховался) что тут скажешь Юрист-профессионал) к нему на Тачанке просто так не подъедешь В нормальной системе действительно комар носу не подточит - человек считает что...
Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от наездов автомобилей прошла в Костанае
Butch: Для человека в душЕ не ведающего что дважды два равно четырём для ведающего человека - оленей за рулем не меньше, а то и больше я к тому, что троллинг в данном случаю, не уместен, в моём...
В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Сергей_я: Плохо пытались, наверное на работе "сильно устаёте". Машинка в прихожей, полуавтомат, а вот стены - все гипсокартонные, слышно даже как чавкают во время еды.
В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
b.radikal.ru
Эксперт ООН: Цифровизация госуслуг становится оправданием для слежки за гражданами
d.radikal.ru