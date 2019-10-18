200-тенговая монета появится в Казахстане

Национальный Банк Казахстана выпустит монету номиналом в 200 тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Фото ©Турар Казангапов

Как сообщили в Нацбанке, новые монеты появятся в 2020 году.



"Банкноты низких номиналов изнашиваются в течение 1-1,5 лет. Для сравнения, банкноты более высоких номиналов и монеты служат значительно дольше. Срок службы монет составляет 10-15 лет", - рассказал директор Департамента наличного денежного обращения Нацбанка Жомарт Кажмуратов.

"Банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей. Из оборота они будут изыматься по мере естественного износа", - добавил представитель Национального Банка.

"Планируемый объем выпуска в обращении циркуляционных монет номиналом 200 тенге составляет 26 процентов от общей суммы циркуляционных монет в обращении", - говорится в сообщении ведомства.

В Национальном Банке отметили, что покажут дизайн новой монеты позже.

В феврале 2018 года Данияр Акишев (тогда глава Нацбанка) заявил, что финрегулятор не планирует выпускать монету номиналом 200 тенге.