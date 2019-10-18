Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от наездов автомобилей прошла в Костанае

Акцию "Будь ярким, будь заметным!" провели в центре Костаная, на проспекте Аль-Фараби, вечером 17 октября полицейские и ученики местных школ. Цель - привлечь внимание к проблеме ДТП в темное время суток.

Как отметила старший инспектор отдела местной полицейской службы управления полиции Костаная Карина БАЗАРБАЕВА, по вечерам, ночью и ранним утром происходит больше 30% случаев наездов на пешеходов. За 9 месяцев 2019 года зафиксировано 36 таких случаев, в авариях погибли 6 человек. Столько же жертв было за аналогичный период 2018 года, но тогда зафиксировали 56 наездов.

- Мы хотим, чтобы костанайцы носили более яркую одежду или крепили на своих куртках светоотражающие элементы, которые ещё называют фликерами, - отметила Базарбаева. - Так костанайцы станут более заметны ночью и, возможно, количество наездов сократится.

Чтобы привлечь внимание горожан, полицейские пригласили для агитации школьников из гимназии им. Горького, лицея № 1 и СШ № 23. Всего - около 130 учеников 7-10 классов.

- От дома до школы иду только по освещённым улицам, а вот на тренировки вечерами добираюсь почти полчаса, - рассказал "НГ" участник акции, 9-классник гимназии им. Горького Антон САМЧУК. - На тёмных улицах полагаюсь только на свою внимательность, пока она меня не подводила. Фликерами раньше совсем не пользовался.

Детей попросили прийти в яркой одежде, но большинство были в повседневных куртках. Хотя некоторые явно выделялся из толпы. Например, десятикласник Камиль ХАБИБУЛИН пришёл в резиновой маске оленя.

- Нам сказали прийти в яркой одежде. Я хотел надеть красную толстовку, но на улице холодно и её совсем не видно из-под куртки. Тогда я вспомнил про маску, которую давно купил в Интернете, - пояснил он. - Раньше я эту маску носил по поводу и без, сейчас стал забывать о ней. Больше мы никак всё равно к флешмобу не готовились.

Ученики СШ № 23 наклеили на себя фликеры и повесили на шею дорожные знаки. Некоторые вооружились неоновыи трубками. Они станцевали молодёжный танец и прочитали стихи на английском, казахском и русском языках о соблюдении Правил дорожного движения. Правда, без микрофонов их не каждый мог услышать.

Большинство школьников выступили в роли массовки - включили фонарики телефонов и вместе со светоотражающими ленточками махали ими на заднем плане танцоров. Но привлечь внимание прохожих удалось, некоторые снимали школьников на телефон, многие спрашивали, что происходит.

- Репетировали неделю. Хотели пропагандировать ПДД, - рассказала "НГ" восьмиклассница СШ № 23 Ксения ПЕТРИ. - Я рассказывала стих на английском - о том, что прежде, чем перейти дорогу, нужно посмотреть направо и налево и убедиться, что ни одна машина тебе не угрожает.

Подвело организаторов уличное освещение, которое не работало на участке пешеходной зоны от ул. Баймагамбетова до площади облакимата. Уже к 7 часам вечера солнце скрылось за горизонтом и школьники оказались в темноте. Тогда детей переместили ближе к парковке возле ТЦ "Атриум", где стояли полицейские машины с включёнными фарами. Там и состоялся флешоб.

Акция продлилась ровно час. После флешмоба полицейские раздали школьникам и прохожим 100 фликеров и 100 памяток о дорожной безопасности.

Фото Георгия ГОВОРОВА