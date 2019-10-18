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лимон
Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от наездов автомобилей прошла в Костанае
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Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от наездов автомобилей прошла в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

18 октября 2019, 09:02 |  Общество

Акцию "Будь ярким, будь заметным!" провели в центре Костаная, на проспекте Аль-Фараби, вечером 17 октября полицейские и ученики местных школ. Цель - привлечь внимание к проблеме ДТП в темное время суток.

Как отметила старший инспектор отдела местной полицейской службы управления полиции Костаная Карина БАЗАРБАЕВА, по вечерам, ночью и ранним утром происходит больше 30% случаев наездов на пешеходов. За 9 месяцев 2019 года зафиксировано 36 таких случаев, в авариях погибли 6 человек. Столько же жертв было за аналогичный период 2018 года, но тогда зафиксировали 56 наездов.

- Мы хотим, чтобы костанайцы носили более яркую одежду или крепили на своих куртках светоотражающие элементы, которые ещё называют фликерами, - отметила Базарбаева. - Так костанайцы станут более заметны ночью и, возможно, количество наездов сократится. 

Чтобы привлечь внимание горожан, полицейские пригласили для агитации школьников из гимназии им. Горького, лицея № 1 и СШ № 23. Всего - около 130 учеников 7-10 классов. 

- От дома до школы иду только по освещённым улицам, а вот на тренировки вечерами добираюсь почти полчаса, - рассказал "НГ" участник акции, 9-классник гимназии им. Горького Антон САМЧУК. - На тёмных улицах полагаюсь только на свою внимательность, пока она меня не подводила. Фликерами раньше совсем не пользовался.

Детей попросили прийти в яркой одежде, но большинство были в повседневных куртках. Хотя некоторые явно выделялся из толпы. Например, десятикласник Камиль ХАБИБУЛИН пришёл в резиновой маске оленя.

- Нам сказали прийти в яркой одежде. Я хотел надеть красную толстовку, но на улице холодно и её совсем не видно из-под куртки. Тогда я вспомнил про маску, которую давно купил в Интернете, - пояснил он. - Раньше я эту маску носил по поводу и без, сейчас стал забывать о ней. Больше мы никак всё равно к флешмобу не готовились.

Ученики СШ № 23 наклеили на себя фликеры и повесили на шею дорожные знаки. Некоторые вооружились неоновыи трубками. Они станцевали молодёжный танец и прочитали стихи на английском, казахском и русском языках о соблюдении Правил дорожного движения. Правда, без микрофонов их не каждый мог услышать.

Большинство школьников выступили в роли массовки - включили фонарики телефонов и вместе со светоотражающими ленточками махали ими на заднем плане танцоров. Но привлечь внимание прохожих удалось, некоторые снимали школьников на телефон, многие спрашивали, что происходит.

- Репетировали неделю. Хотели пропагандировать ПДД, - рассказала "НГ" восьмиклассница СШ № 23 Ксения ПЕТРИ. - Я рассказывала стих на английском - о том, что прежде, чем перейти дорогу, нужно посмотреть направо и налево и убедиться, что ни одна машина тебе не угрожает.

Подвело организаторов уличное освещение, которое не работало на участке пешеходной зоны от ул. Баймагамбетова до площади облакимата. Уже к 7 часам вечера солнце скрылось за горизонтом и школьники оказались в темноте. Тогда детей переместили ближе к парковке возле ТЦ "Атриум", где стояли полицейские машины с включёнными фарами. Там и состоялся флешоб.

Акция продлилась ровно час. После флешмоба полицейские раздали школьникам и прохожим 100 фликеров и 100 памяток о дорожной безопасности. 

Фото Георгия ГОВОРОВА
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Комментарии к новости
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* лимон
Re: Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1099
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 18.10.19 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в темноте дорогу перехожу с включенным на стробоскоп фонариком, заметил, что водители на стробоскоп реагируют заранее, нежели просто светящий фонарик
на алишке продаются ленты светоотражающие на липучках, кто-нить заказывал?
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§ alex_60
Re: Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///по вечерам, ночью и ранним утром происходит больше 30% случаев наездов на пешеходов//

освещение выключать не надо когда темно.
утром едешь, если пасмурно,темнота, темные дороги,
приходится перед пешеходными переходами нерегулируемыми
скорость до нуля снижать, потому что пешеходов не видно.
особенно если поток машин.
свет в полвосьмого выключается похоже.
так понял там по времени а не по темноте отключение.
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§ jekiboy
Re: Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от...
jekiboy


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 22.09.18
Отправлено: 18.10.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
\\Подвело организаторов уличное освещение, которое не работало на участке пешеходной зоны от ул. Баймагамбетова до площади облакимата.\\
\\- Мы хотим, чтобы костанайцы носили более яркую одежду или крепили на своих куртках светоотражающие элементы, которые ещё называют фликерами\\

Совпадение????
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§ Lex
Re: Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 18.10.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вчера чуть не сбил кеглю по рудненской. Шел в черной робе по проезжей части (тротуара там нет, глину месить никто не хочет). Освещения там никакого нет, не было и не будет. Хоть бы что нибудь отражало! В последний момент увернул от него. Был бы дождь, точно пополнил бы статистику кеглей.
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§ Butch
Re: Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 181
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.10.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
десятикласник Камиль ХАБИБУЛИН пришёл в резиновой маске оленя. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36463

Поди-ж ты!!! Такой молодой, а уже как тонко "троллит". Видать умненький мальчик. :lol:
Вообще же проблема действительно достаточно острая...как всегда с "но". Но если этому пешеходу самому накласть с высоченной колокольни на свою безопасность то чего переживать?
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* лимон
Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от наездов автомобилей прошла в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1099
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 18.10.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Такой молодой, а уже как тонко "троллит". Видать умненький мальчик


олень, в моем понимании, скорее ругательство или оскорбление, чем троллинг
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§ Козлов я
Re: Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 430
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.10.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А разрешение от акимата на проведение мероприятия было? Мне кажется мальчик-олень протроллил наши власти... Ату его!
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§ Butch
Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от наездов автомобилей прошла в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 181
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.10.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Хоть это и выходит за рамки статьи, отвечу. Для человека в душЕ не ведающего что дважды два равно четырём само существование знающего об этом является оскорблением. Но если бы человечество всю свою историю заглядывало в зады каждому обладателю подобной резиновой маски, то Вы бы как минимум не имели возможности оставить свой комментарий.
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* лимон
Re: Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1099
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 18.10.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Для человека в душЕ не ведающего что дважды два равно четырём


для ведающего человека - оленей за рулем не меньше, а то и больше
я к тому, что троллинг в данном случаю, не уместен, в моём понимании
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Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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