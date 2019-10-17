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abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Вы вероятно хотели сказать - потею и сдерживаю. А злой т9 в одно слово ваших два соединил. Поддерживаю, уважаемый, поддерживаю. Только не говорите, что это ачипятка. Это ачипка// Бес...
17.10.19 19:33
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: abaika95 Абайка, в русском языке нет приставки "пот", а есть только "под". Отсюда - "поддерживаю" :-)
17.10.19 19:32
abaika95
Вкус ожиданий
Нет это уже не смешно даже,Дракон скажите честно зачем вы столько еды в супермаркете фоткаете?)) Для чего???чтобы что??)
17.10.19 19:29
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
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17.10.19 19:28
abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Цитата-// И этих людей всех на карандаш берут// Ой ну это уже из области комедии) или романов типа 1984, если там всех на карандаш берут,то уже карандашную фабрику надо открывать ) любая бабуська в...
17.10.19 19:27
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Оплачиваемый отпуск для прохождения скрининга хотят ввести в Казахстане

17 октября 2019, 17:12 |  Государство

Министерство здравоохранения предлагает ввести оплачиваемый отпуск на срок до пяти дней для прохождения работником скрининга - профилактического медосмотра, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Норма о социальном отпуске для прохождения скрининга предусмотрена в проекте Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Планируется, что этот отпуск не будет считаться как трудовой. 

"Предусматривается соответствующая норма и ответственность работодателей за нарушение. То есть, в том числе, и за допуск работников к исполнению своих обязанностей, если эти скрининги не были пройдены. Отпуска оплачиваемые - это важно", - рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Он отметил, что в случае отказа работодателя в предоставлении отпуска работнику для прохождения скрининга работодателя будут штрафовать.
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Комментарии к новости
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* abaika95
Re: Оплачиваемый отпуск для прохождения скрининга хотят ввести в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая новость!) Только вот где столько врачей взять? Если вот предприятие большое в 1500 тыс. человек всех махом отправят на скрининг,больница что на месяц закроется для этого?) Или тяп ляп быстрей быстрей будут проверять?)
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§ Butch
Re: Оплачиваемый отпуск для прохождения скрининга хотят ввести в...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.10.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что за полумеры!? Сразу внести поправку о том чтобы работник вообще на рабочем месте не появлялся но заработную плату получал и всё.
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§ Vital
Re: Оплачиваемый отпуск для прохождения скрининга хотят ввести в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8163
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут бы выбить простой отпуск, будет радость. А кому то ещё и за скрининг будут оплачивать. :-o
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§ Гога
Оплачиваемый отпуск для прохождения скрининга хотят ввести в Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1394
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.10.19 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95--- С таким количеством больница (а вернее - поликлиника ) и лет за 10 не справится ! :lol: :lol:
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§ КГСПС
Re: Оплачиваемый отпуск для прохождения скрининга хотят ввести в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 17.10.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё в кучу смешали. Скрининг и профосмотр два отдельных мероприятия. По поводу профосмотра в законе о труде сказано, что день прохождения оплачивается работодателем по среднему. Не исполняется нигде.
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* abaika95
Re: Оплачиваемый отпуск для прохождения скрининга хотят ввести в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//таким количеством больница (а вернее - поликлиника ) и лет за 10 не справится//

Ну вот и я о том же) где врачей то на всех столько взять?) Хотя поживем увидим)
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§ Гога
Оплачиваемый отпуск для прохождения скрининга хотят ввести в Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1394
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.10.19 - 18:55
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Оплачиваемый отпуск для прохождения скрининга хотят ввести в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5379
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 19:15
Комментарий удален модератором.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам?
Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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