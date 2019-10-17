Министерство здравоохранения предлагает ввести оплачиваемый отпуск на срок до пяти дней для прохождения работником скрининга - профилактического медосмотра, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Норма о социальном отпуске для прохождения скрининга предусмотрена в проекте Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Планируется, что этот отпуск не будет считаться как трудовой.
"Предусматривается соответствующая норма и ответственность работодателей за нарушение. То есть, в том числе, и за допуск работников к исполнению своих обязанностей, если эти скрининги не были пройдены. Отпуска оплачиваемые - это важно", - рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов.
Он отметил, что в случае отказа работодателя в предоставлении отпуска работнику для прохождения скрининга работодателя будут штрафовать.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Вы вероятно хотели сказать - потею и сдерживаю. А злой т9 в одно слово ваших два соединил. Поддерживаю, уважаемый, поддерживаю. Только не говорите, что это ачипятка. Это ачипка// Бес...
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: abaika95 Абайка, в русском языке нет приставки "пот", а есть только "под". Отсюда - "поддерживаю" :-)
Вкус ожиданий
Нет это уже не смешно даже,Дракон скажите честно зачем вы столько еды в супермаркете фоткаете?)) Для чего???чтобы что??)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital: Vital Ты мне льстишь, но мерси! А "покраснел-то" почему?
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Цитата-// И этих людей всех на карандаш берут// Ой ну это уже из области комедии) или романов типа 1984, если там всех на карандаш берут,то уже карандашную фабрику надо открывать ) любая бабуська в...