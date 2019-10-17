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Акциз на бензин предлагают увеличить в Казахстане

17 октября 2019, 16:12 |  Государство

В Казахстане предлагают увеличить акциз на литр бензина еще на 10 тенге, об этом сообщил министр экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"В каждом литре бензина есть акциз, он составляет лишь 8 тенге. Сейчас обсуждается увеличение акциза еще на 10 тенге с литра. Как вы, знаете бюджетные расходы выросли солидно, в том числе социальные обязательства. В республиканском бюджете расходы на социальную сферу уже превышают 45 процентов. Естественно, нужна бюджетная консолидация, в том числе путем фискальной функции акциза. Проект постановления сейчас публично обсуждается, различные предложения есть, предполагаемая дата - с 1 декабря добавить еще 10 тенге к каждому литру в виде акциза".

"Сегодня АИ-92 стоит примерно 150 тенге, местами 149-152 тенге за литр. Ставка акциза лишь 8 тенге, это очень мало, если посмотреть на соседние страны, не говоря уже о дальнем зарубежье. Обычно в странах почти половину стоимости бензина составляет акциз, у нас лишь 8 тенге. Все обсуждается", -  сказал министр в кулуарах Сената.

В итоге акциз на литр может составлять 18 тенге на все виды бензина.

"Если акциз пойдет сверху, то, я думаю, на процентов 6 (подорожает бензин). Если внутри, то останется (цена) прежней. Предельно на 10 тенге может подорожать. Двукратный рост ни у кого в голове не укладывается. Все должно быть соразмерно доходам", - добавил Даленов.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Акциз на бензин предлагают увеличить в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5379
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///он составляет лишь 8 тенге//
///бюджетные расходы выросли солидно//
//это очень мало, .., не говоря уже о дальнем зарубежье//
//Двукратный рост ни у кого в голове не укладывается.//
//Все должно быть соразмерно доходам//

мало,расходы,доходы,дальнее зарубежье.
смешал все к кучу,добавил зарубежье.
ну огласил бы в зарубежье доходы, скромничает что-то.
как обычно.
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§ директор пляжа
Re: Акциз на бензин предлагают увеличить в Казахстане
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 17.10.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
иначе говоря, - в связи с тем что у соседей цена дороже, разницу должны мы доплачивать им в карман??! Да что они там курит вообще?! им мало недовольных людей?!

-в связи с ростом спроса давайте заработаем на людях.

ограничите отпуск в одни руки, на таможне введите введите контроль вплоть до ответственности и штрафов, так нет же, саке с баке решили заработать.

вы еще НПЗ на ремонт закройте и искусственный дефицит создайте! уверен так и будет.
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§ Butch
Re: Акциз на бензин предлагают увеличить в Казахстане
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.10.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как вы, знаете бюджетные расходы выросли солидно, в том числе социальные обязательства Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36460

Денег не хватает? Надо оптимизировать для начала управленческий аппарат и расходы на его содержание.
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§ КГСПС
Re: Акциз на бензин предлагают увеличить в Казахстане
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 17.10.19 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сначала популизмом занимаются:этим добавить, тем повысить. А денег то нет!
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§ alex_60
Акциз на бензин предлагают увеличить в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5379
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повысить полицаям, повысить учителям, повысить врачам.
Многодетным квартиры, пособия.
Кредиты простить.
Где деньги, Зин.
Бензин. Бензин
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"Нужные деньги"
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Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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