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Перекресток на улице Чкалова перекрыли в Костанае
Ксения РЕБИК
17 октября 2019, 14:27 | ЖКХ
Строительно-монтажные работы будут вести с 16 октября по 1 ноября на перекрестке улиц Чкалова и Маяковского. Об этом сообщается на сайте акима города.
В связи с этим автобусы маршрутов №№ 10, 19 и 24 будут осуществлять движение по ул. Гашека и Абая.
Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная приносит извинения.
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