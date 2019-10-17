Перекресток на улице Чкалова перекрыли в Костанае

Строительно-монтажные работы будут вести с 16 октября по 1 ноября на перекрестке улиц Чкалова и Маяковского. Об этом сообщается на сайте акима города.

В связи с этим автобусы маршрутов №№ 10, 19 и 24 будут осуществлять движение по ул. Гашека и Абая.

Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная приносит извинения.