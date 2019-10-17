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Перекресток на улице Чкалова перекрыли в Костанае

Ксения РЕБИК

17 октября 2019, 14:27 |  ЖКХ

Строительно-монтажные работы будут вести с 16 октября по 1 ноября на перекрестке улиц Чкалова и Маяковского. Об этом сообщается на сайте акима города.

В связи с этим автобусы маршрутов №№ 10, 19 и 24 будут осуществлять движение по ул. Гашека и Абая.

Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная приносит извинения.
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Перекресток на улице Чкалова перекрыли в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1096
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.10.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вечером вчера на Абая-Чкалова светофоры уже работали, передо мной двое водителей на красный проехали, внимание притупляется видимо и топят как раньше, по прямой
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"Нужные деньги"
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Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам?
Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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