"В дело пустили донос и паутину". Что общего в наезде властей на независимую прессу в Ростове в 2019 году и в Костанае в 2002-м?

О ситуации, которая сложилась в типографии независимого ИД "Крестьянин" в Ростове, сообщил исполнительный директор Альянса независимых региональных издателей (АНРИ) Сергей ЛАПЕНКОВ на странице этой организации в "Фейсбуке".

- Остановка работы типографии обставляется заказчиками наезда, как история "про бизнес", - написал он. - Некий гражданин написал жалобу в Роспотребнадзор, пришла проверка, и, не найдя того, о чем зоркий товарищ строчил, обнаружила в углах паутину, лампочки без защитных решеток и еще кое-что по мелочи. На этом основании, несмотря на то, что все замечания были учтены, недочеты устранены, паутина убрана, а независимая комиссия из числа местных общественников, бизнесменов и журналистов это подтвердила, суд приостановил работу предприятия на 30 дней.

Лапенков напомнил, что 5 лет назад, когда закрывали независимую томскую телекомпанию "ТВ-2", это тоже называли "спором хозяйствующих субъектов", один из которых был свободным СМИ, а второй государственной структурой, РТРС, за которой "торчали, не особо прячась, уши губернатора, и вся вертикаль, что тянулась из областной администрации в администрацию повыше".

- Тогда спор разрешился смертью телекомпании. Разные истории похожи. Покрой один и шиты одними нитками, белыми, - отмечает директор АНРИ. - "Крестьянин", и это его главная проблема, уважаемая ча(е)стная газета, с самостоятельной позицией, которую нельзя прогнуть или купить. Поэтому в дело пустили донос и паутину. Закрыть типографию, лишить газету возможности печатать тираж, сорвать все контракты, короче, обрушить бизнес, - это очевидная попытка убить неудобную газету, которая мешает еще и потому, что издательскому дому "Крестьянин" принадлежит одна из всего двух типографий, оставшихся в огромном южном регионе. А та вторая, как можно догадаться, "чья надо нога". И ей достанутся все клиенты "Крестьянина". Ну, может быть, кроме оппозиционных кандидатов, которым теперь листовки под выборы надо будет печатать на ксероксе.

Сергей Лапенков призвал журналистов и издателей предать гласности историю независимой типографии из Ростова:

- Стремление угробить эффективный частный издательский бизнес, десятилетиями создававший рабочие места и плативший налоги, а также одну из лучших региональных газет России, это, конечно, не такая резонансная история, как подброшенные наркотики или арестованные невиновные люди. Но давайте поможем ей такой стать. Публикации в ваших СМИ и репосты в ваших сетях - это та помощь, которая возможна и важна. Сегодня пришли за нашими в Ростове, а завтра, как понятно, паутина может найтись где угодно.

Напомним, что в 2002 году практически такими же методами прессовали типографию Костанайского дома печати - как раз когда в ней печатали независимую газету «Республика». На производство внезапно и одновременно нагрянули проверяющие из самых разных госструктур. Было еще много чего интересного: и произвол сотрудника противопожарной службы, и отключение электроэнергии в районе, где находится типография, из-за чего предприятие было вынуждено перейти на работу от автономного электрогенератора...

Но в Костанае независимая типография выстояла и продолжает печатать периодические издания, в том числе "Нашу Газету".

Чтобы выстояла и типография в Ростове, ей нужна поддержка не только в России, но и в других странах.

Фото ИД "Крестьянин"