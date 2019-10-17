Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
 
Читательский рейтинг

"В дело пустили донос и паутину". Что общего в наезде властей на независимую прессу в Ростове в 2019 году и в Костанае в 2002-м?

Тимур ГАФУРОВ

17 октября 2019, 13:59 |  Общество

О ситуации, которая сложилась в типографии независимого ИД "Крестьянин" в Ростове, сообщил исполнительный директор Альянса независимых региональных издателей (АНРИ) Сергей ЛАПЕНКОВ на странице этой организации в "Фейсбуке".

- Остановка работы типографии обставляется заказчиками наезда, как история "про бизнес", - написал он. - Некий гражданин написал жалобу в Роспотребнадзор, пришла проверка, и, не найдя того, о чем зоркий товарищ строчил, обнаружила в углах паутину, лампочки без защитных решеток и еще кое-что по мелочи. На этом основании, несмотря на то, что все замечания были учтены, недочеты устранены, паутина убрана, а независимая комиссия из числа местных общественников, бизнесменов и журналистов это подтвердила, суд приостановил работу предприятия на 30 дней.

Лапенков напомнил, что 5 лет назад, когда закрывали независимую томскую телекомпанию "ТВ-2", это тоже называли "спором хозяйствующих субъектов", один из которых был свободным СМИ, а второй государственной структурой, РТРС, за которой "торчали, не особо прячась, уши губернатора, и вся вертикаль, что тянулась из областной администрации в администрацию повыше".

- Тогда спор разрешился смертью телекомпании. Разные истории похожи. Покрой один и шиты одними нитками, белыми, - отмечает директор АНРИ. - "Крестьянин", и это его главная проблема, уважаемая ча(е)стная газета, с самостоятельной позицией, которую нельзя прогнуть или купить. Поэтому в дело пустили донос и паутину. Закрыть типографию, лишить газету возможности печатать тираж, сорвать все контракты, короче, обрушить бизнес, - это очевидная попытка убить неудобную газету, которая мешает еще и потому, что издательскому дому "Крестьянин" принадлежит одна из всего двух типографий, оставшихся в огромном южном регионе. А та вторая, как можно догадаться, "чья надо нога". И ей достанутся все клиенты "Крестьянина". Ну, может быть, кроме оппозиционных кандидатов, которым теперь листовки под выборы надо будет печатать на ксероксе.

Сергей Лапенков призвал журналистов и издателей предать гласности историю независимой типографии из Ростова:

- Стремление угробить эффективный частный издательский бизнес, десятилетиями создававший рабочие места и плативший налоги, а также одну из лучших региональных газет России, это, конечно, не такая резонансная история, как подброшенные наркотики или арестованные невиновные люди. Но давайте поможем ей такой стать. Публикации в ваших СМИ и репосты в ваших сетях - это та помощь, которая возможна и важна. Сегодня пришли за нашими в Ростове, а завтра, как понятно, паутина может найтись где угодно.

Напомним, что в 2002 году практически такими же методами прессовали типографию Костанайского дома печати - как раз когда в ней печатали независимую газету «Республика». На производство внезапно и одновременно нагрянули проверяющие из самых разных госструктур. Было еще много чего интересного: и произвол сотрудника противопожарной службы, и отключение электроэнергии в районе, где находится типография, из-за чего предприятие было вынуждено перейти на работу от автономного электрогенератора...

Но в Костанае независимая типография выстояла и продолжает печатать периодические издания, в том числе "Нашу Газету".

Чтобы выстояла и типография в Ростове, ей нужна поддержка не только в России, но и в других странах.

Фото ИД "Крестьянин"
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
17.10.19 19:28 "Тает снег и всё начинается заново" - о борьбе со свалками высказался руководитель департамента экологии по Костанайской области
17.10.19 17:12 Оплачиваемый отпуск для прохождения скрининга хотят ввести в Казахстане
17.10.19 16:12 Акциз на бензин предлагают увеличить в Казахстане
17.10.19 15:18 «Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве возле магазина «Коктем» допросили ключевого свидетеля в суде Костанае
17.10.19 14:27 Перекресток на улице Чкалова перекрыли в Костанае
17.10.19 14:27 В Казахстане 16% молодых людей страдают импотенцией, 30% девушек бесплодны
17.10.19 11:55 "Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили в Казахстане
17.10.19 10:23 Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
17.10.19 09:28 Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
17.10.19 08:57 Тимур ГАФУРОВ: Между первым и вторым

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* abaika95
Re: "В дело пустили донос и паутину". Что общего в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Но в Костанае независимая типография выстояла и продолжает печатать периодические издания, в том числе "Нашу Газету"//

Нонсенс!) Как она выстояла при нашем ужасном режЫме ? Подпольно печаталась?) Самиздатом по рукам передавалась как огонек надежды?)

Цитата-//Чтобы выстояла и типография в Ростове, ей нужна поддержка не только в России, но и в других странах//

А потдерживать надо) а то у соседей какой-то уже непролазный беспредел и попустительство) мы это в дикие 2000 прошли а у них походу все только начинается) хотя нет НТВ "прикрыли" в 2003 так что у них ничего не заканчивалось просто)
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам?
Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 132
Пользователей: 4
Всего: 136

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх