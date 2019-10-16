Повысить тариф и бороться с нелегалами - о кризисе системы пассажирского транспорта заявили перевозчики в Костанае

48 направлений по внутриобластным маршрутам из 66-ти закрылись в последние 3 года. Об этом сегодня, 16 октября, на заседании специальной мониторинговой группы в проектном офисе «Костанай - адалдык аланы» сообщила учредитель ТОО «Костанайский автовокзал» Ботагоз БОПАТАЕВА.

- Маршруты убыточные. Почему мы должны возить детей за половину цены? - возмутилась она. - Мы ведь ни копейки субсидий не получаем. Хотя бы компенсацию сделали! Есть красивая цифра - 138 нелегальных перевозчиков, 23 нерегулярных. А официальных всего 28. Как они должны конкурировать? Из 16 районов в восьми практически нет сообщения - в частности, в Амангельдинском, Джангельдинском, Наурузумском, Камыстинском, Узункольском районах и городе Аркалыке. Было 200 направлений из Костаная, осталось только 100, по праздникам - 120. Многие маршруты - социально-значимые. Правила, расписание, маршруты утверждает управление транспорта. Нас загнали в рамки и мы ничего с этим не можем сделать. Не можем подстроить маршруты под приезд поездов.

Бопатаева также сообщила, что автовокзал Костаная несколько раз намеренно прекращал работу. Например, 11 марта 2019 года - это был один из немногих случаев, когда приехало разбираться областное начальство вместе с сотрудниками прокуратуры. Причем власти тогда объявили в СМИ, что автовокзал не работал... из-за погоды.

Ещё одна проблема - по правилам участники тендера на пассажирские перевозки должны обновлять автопарк каждые 3-4 года, хотя окупаемость нового автобуса составляет 6-7 лет. Перевозчики жалуются, что они, работая в рамках законов и нормативных актов, не могут конкурировать с нелегалами, транспорт которых никто не регулирует.

- Мы, по идее, должны разорвать договоры с теми легальными перевозчиками, которые не обновили свой автопарк. Не делаем это только потому, что понимаем их проблемы, - признался руководитель управления пассажирского транспорта Костанайской области Бакытбек ЕСЕНГУЛОВ. - На субсидирование никто документы не подал, потому что для этого надо собирать доказательную базу и огромный пласт документов. Если мы повысим тариф, это приведёт к росту социальной напряжённости в обществе. Первыми на дыбы встанут многодетные матери.

- А мы то тут причём? - в один голос возмутились перевозчики.

Впрочем, на совещении прозвучали и претензии к ним самим.

- По данным статистики, с участием автобусов в прошлом году совершено 8 ДТП. в них 1 человек погиб и 13 были ранены. В этом году тоже есть жертвы, - сообщила руководитель проектного офиса «Костанай - адалдык аланы» Анжела АЛЬЖАНОВА. - Только за 4 дня ОПМ «Автобус» выявлено 600 нарушений.

Мониторинговая группа провела свое исследование - сделали видеосъемку работы водителя одного и того же автобуса в течение дня и выяснили, что он трудился больше 12 часов вместо 8 часов, предусмотренных законодательством.

- Я помню время, когда солярка стоила 7 тенге, а проезд 15 тенге. У меня была очередь из желающих устроиться на место водителя, - прокомментировал этот момент председатель Костанайской ассоциации перевозчиков Леонид КУШНЕРОВ. - Они и работали соответственно, держались за место. А сейчас острый дефицит водителей. При зарплате 100 000 - 120 000 тенге, а у некоторых - всего 60 000, никто не хочет работать. Многие уезжают в Россию. Нет возможности делать на один рейс две смены. Пока ограничиваемся перерывами между выходом на маршрут. Вот на наши нарушения обращают внимание! За нами следят, нас мониторят. Мы, как можем, стараемся исправить. А нелегальных перевозчиков не могут проверить нормально! Даже если получается полицейским составить протокол, то в суде дело разваливается, потому что не могут доказать занятие незаконной деятельностью. У многих нелегалов есть патент, только без учёта технического паспорта. Мы обратились за помощью к президенту по изменению законодательства. Этот вопрос мы пытаемся решить уже больше трех лет, хотели убрать все юридические коллизии. Министерство нам чётко устно и письменно разъясняет, что никаких изменений в законодательстве не будет, законы идеальны, хоть запишитесь! Пока не будет решения Верховного суда, где пропишут, что действующие нормы неправильные, никто палец о палец не ударит.

По словам Кушнерова, аким области Архимед Мухамбетов уже давал поручение довести до Верховного суда 2 случая зафиксированной работы нелегальных перевозчиков. Но результаты неизвестны.

- Нелегалы уходят от налогов и ответственности. Кто мне скажет, сколько было ДТП с перевозчиками-нелегалами? Даже учёт не ведётся! - заявил Кушнеров. - Я вам могу сказать, что таких более 30-ти. Буквально 2 месяца назад россиянки с детьми попали в ДТП. Они ничего не смогли доказать и никакой компенсации не было.

По итогам заседания председатель мониторинговой группы Динара Утебаева сообщила журналистам, что, возможно, будет создана специальная рабочая группа для разработки поправок в законодательство. В парламент их должны будут внести депутаты от Костанайской области. Но Утебаева отметила, что процесс этот долгий и может занять не один год.

Фото Георгия ГОВОРОВА