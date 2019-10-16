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"Скупают и продают в два раза дороже" - депутат заявил об угольном сговоре
И они ещё возмущаются, что Россия мешает вывозить уголь на Украину. Своих сначала обеспечьте нормально.
16.10.19 20:19
КГСПС
Рудничанку убил сожитель подруги, когда они собирали грибы
Тело убитой было опознано после проведения криминалистами дактилоскопирования пальцев рук и проверки по базе данных/// Нормальная компания, пальчики убитой оказались в базе.
16.10.19 20:11
Butch
Эта дорога, видимо, для бессмертных
Vital: Ни по одному пункту нет возражений. Да и мысль была не о них. О людях ловящих с благостной (и оттого немного глуповатой) улыбкой каждое слово исторгаемое из уст "государственных...
16.10.19 19:43
Vital
Эта дорога, видимо, для бессмертных
Butch: Да всё они понимают. Только чихать они хотели на этих инвесторов и на другую лабуду. Главная и важная задача это набить свой карман и открыть крупный счёт на Кипре. И не че страшного...
16.10.19 19:27
Butch
Эта дорога, видимо, для бессмертных
Наглядный показатель пустого трёпа! Уже ЕСТЬ предприятие работающее в том числе и на экспорт и никакого стимула со стороны государственного управления в отношении него, а также людей обеспечивающих...
16.10.19 19:19
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"Скупают и продают в два раза дороже" - депутат заявил об угольном сговоре

Tengrinews.kz

16 октября 2019, 15:46 |  Государство

Депутат Мажилиса Павел Казанцев заявил, что, несмотря на работу правительства, уголь для населения не стал доступнее, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото с сайта tengrinews.kz

"Почему на угольном разрезе товар стоит 3,5-5 тысяч тенге за тонну, а, пройдя через "сито" посредников, конечному потребителю реализуется по цене 14-22 тысячи тенге за тонну? В схеме поставок угля от недропользователей до потребителей задействована многоуровневая посредническая структура. А между угледобывающими компаниями и оптовыми поставщиками угля существует ценовой сговор. Все эти факторы и являются причинами высоких цен на уголь", - заявил депутат в запросе на имя министра национальной экономики Руслана Даленова.

По словам Казанцева, за два прошедших года в Казахстане оштрафовали 49 поставщиков угля и одну угледобывающую компанию на 338 миллионов тенге, а правительство перевело торговлю углем на товарные биржи.

"Формально созданы все условия, но цена на уголь продолжает формироваться под воздействием посреднических структур, теперь в том числе и на самой товарной бирже. Комитет по защите и развитию конкуренции привел пример торговли на бирже, когда за секунду, с участием только одного брокера, 6 компаний скупили без остатка 566 тысяч тонн угля, что вряд ли возможно без предварительной договоренности между ними", - указал Казанцев.

По его словам, действующие правила биржевой торговли позволяют предприятиям-посредникам, не имеющим ни складов хранения, ни железнодорожных подъездных путей, скупать очень крупные объемы угля и тут же, на самом разрезе, продавать по цене в два раза дороже. В итоге для конечного потребителя, с учетом остальных оптово-розничных продавцов и транспортных расходов, цена по-прежнему увеличивается в три-четыре раза.

Депутат попросил пересмотреть правила биржевой торговли на предмет исключения антиконкурентных соглашений между участниками биржи и предусмотреть другие механизмы против ценового сговора поставщиков и посредников.
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§ КГСПС
Re: "Скупают и продают в два раза дороже" - депутат...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 906
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 16.10.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И они ещё возмущаются, что Россия мешает вывозить уголь на Украину. Своих сначала обеспечьте нормально.
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Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
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Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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