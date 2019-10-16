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drakon
Рудничанку убил сожитель подруги, когда они собирали грибы
В отношение подлруги - убитой, не нужно ничего - решать. Сразу нужно было, в отношение её возбуждать уголовное дело и водворять в ИВС. Решают они... 8-) :-o
16.10.19 12:46
лимон
Рудничанку убил сожитель подруги, когда они собирали грибы
с такими "друзьями", как говорится ... упыри живут одним днём, раз, и забрали жизнь за рыжьё
16.10.19 12:42
Victor Yang
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
Сталкер: Так там же вроде уже разобрались. Нифига там не разобрались - документ с указанием группы горючести так и не был представлен. У пенополистирола она никак не может быть НГ. Тогда просто...
16.10.19 12:41
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon: Слова из песни.. я тебя перегнал уже наверное. [Исправлено: alex_60, 16.10.2019 - 12:23]
16.10.19 12:17
drakon
Фура съехала в кювет на Качарской трассе
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16.10.19 12:12
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Рудничанку убил сожитель подруги, когда они собирали грибы

Ксения РЕБИК

16 октября 2019, 12:30 |  Криминал

Подруга погибшей не стала заявлять в полицию об убийстве. Об этом сегодня, 16 октября, сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Убийство произошло 5 октября, в Рудном. 47-летняя женщина отправилась собирать грибы вместе со своей подругой и ее сожителем, но домой уже не вернулась. Отец пропавшей написал заявление в полицию 13 октября, а на следующий день на тело женщины наткнулась жительница Рудного в лесопосадке на ул. Парковой, за территорией лечебно-оздоровительного центра.

- В результате следственнных действий было установлено, что убийство совершили знакомые потерпевшей – подруга и  ее сожитель, - рассказал заместитель начальника УП Рудного, подполковник Руслан АЛИМАНОВ.

Полицейские выяснили, что совместный сбор грибов перешел в распитие спиртных напитков. Когда подруга отошла в сторону, ее сожитель нанес женщине ножевые ранения, от чего та скончалась. Мужчина снял с убитой куртку и туфли, сжег их в поле. Золотые кольца и серьги он взял себе.

Когда его сожительница вернулась и увидела, что произошло, она не стала сообщать в полицию об убийстве.

-  В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 25-летнего подозреваемого в селе Володаровка Мендыкаринского района, - сообщили в пресс-службе. - По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 99 УК РК (убийство). Подозреваемый водворен  в ИВС.

Что касается подруги, умолчавшей об убийстве, сейчас решается вопрос о привлечении ее к уголовной  ответственности за недонесение о совершенном особо-тяжком преступлении.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
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§ лимон
Re: Рудничанку убил сожитель подруги, когда они собирали грибы
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1087
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.10.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с такими "друзьями", как говорится ... упыри живут одним днём, раз, и забрали жизнь за рыжьё
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* drakon
Re: Рудничанку убил сожитель подруги, когда они собирали грибы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17543
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.10.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В отношение подлруги - убитой,
не нужно ничего - решать.
Сразу нужно было, в отношение
её возбуждать уголовное дело
и водворять в ИВС. Решают они... 8-) :-o
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