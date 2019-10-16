Рудничанку убил сожитель подруги, когда они собирали грибы

Подруга погибшей не стала заявлять в полицию об убийстве. Об этом сегодня, 16 октября, сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Убийство произошло 5 октября, в Рудном. 47-летняя женщина отправилась собирать грибы вместе со своей подругой и ее сожителем, но домой уже не вернулась. Отец пропавшей написал заявление в полицию 13 октября, а на следующий день на тело женщины наткнулась жительница Рудного в лесопосадке на ул. Парковой, за территорией лечебно-оздоровительного центра.

- В результате следственнных действий было установлено, что убийство совершили знакомые потерпевшей – подруга и ее сожитель, - рассказал заместитель начальника УП Рудного, подполковник Руслан АЛИМАНОВ.

Полицейские выяснили, что совместный сбор грибов перешел в распитие спиртных напитков. Когда подруга отошла в сторону, ее сожитель нанес женщине ножевые ранения, от чего та скончалась. Мужчина снял с убитой куртку и туфли, сжег их в поле. Золотые кольца и серьги он взял себе.

Когда его сожительница вернулась и увидела, что произошло, она не стала сообщать в полицию об убийстве.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 25-летнего подозреваемого в селе Володаровка Мендыкаринского района, - сообщили в пресс-службе. - По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 99 УК РК (убийство). Подозреваемый водворен в ИВС.

Что касается подруги, умолчавшей об убийстве, сейчас решается вопрос о привлечении ее к уголовной ответственности за недонесение о совершенном особо-тяжком преступлении.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области

