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pandit
Триста метров и ни сантиметром ближе
"НГ" скажите как помочь этим людям? Где можно подписать обращение, просьбу и т.п. в их защиту? Сообщите пожалуйста здесь об этом, если будет такая возможность.
17.10.19 11:45
abaika95
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
Цитата-// Может задача депутатов не затыкать рты СМИ по ужасающим фактам в стране// Что должен сделать депутат с матерью которая выбросила своего ребенка?Профбеседу провести? Что должен сделать...
17.10.19 11:42
pandit
Триста метров и ни сантиметром ближе
Интересно, как этому Ягодину спится по ночам, совесть ничего не говорит? Ну да, прав формально в этой ситуации. А по жизни как?
17.10.19 11:40
drakon
Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
А кастрировать? Его. Забыли... :lol: :oops:
17.10.19 11:35
Vital
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
yudjin: Женщине с большой грудью, не смотрят в зубы(с)))
17.10.19 11:33
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Тимур ГАФУРОВ: Между первым и вторым

«По Конституции в Казахстане двоевластие не положено, значит и быть такого не может»
17 октября 2019, 08:57 |  Мнения

Первый президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ впервые после сложения полномочий главы государства дал интервью агентству «Хабар». В частности, он развеял слухи по поводу двоевластия в стране.

- Это не имеет никакого основания под собой, поскольку Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления, - заявил Назарбаев. - Такое не только у нас, это французский вариант, российский вариант, отчасти американский вариант. То есть президент Токаев избран всенародно, он является президентом.

С железной этой логикой и не поспоришь - по Конституции не положено, значит и быть такого не может. Ну а если кто сомневается, значит, он попался на удочку беглых воров - предателей Родины, которые «не хотят стабильности в Казахстане» и «хотят, чтобы здесь драка была».

Хотя сложно представить, чтобы во Франции президент Эмманюэль Макрон обращался за консультациями к своему предшественнику Франсуа Олланду и тот «с высоты своего опыта и жизненного, и практического» давал советы молодому коллеге. А сам Олланд в это время возглавлял бы Совет безопасности, который решает вопросы внутренней и внешней политики. Даже учитывая, что орган этот - коллегиальный, призванный уменьшить количество ошибок в управлении государством. Ну а в американском варианте такой симбиоз Дональда Трампа и Барака Обамы скорее напоминал бы мультсериал про Тома и Джерри, чем слаженную работу «ради страны».

Что и понятно: в странах с обострённой политической конкуренцией ошибки президентов тоже возможны, но их регулярность и тяжесть проблем от их последствий значительно снижены - благодаря независимой судебной системе и парламенту, в котором с партией власти спорят не фейковые, а реальные оппоненты. Ну а Казахстану в этом смысле явно повезло - нам ближе опыт России или Китая, которого Елбасы почему-то забыл упомянуть среди перечисленных им примеров.

- Но советы советами, решения принимает тот, кто берёт эти советы, - добавил Нурсултан Назарбаев последний штрих к нынешней конструкции власти в Казахстане.

И это, пожалуй, самый весомый аргумент первого президента против инсинуаций о том, что он ограничивает полномочия президента № 2. Не только потому, что первый теперь ни за что не отвечает, а второй отвечает практически за всё. Просто человек, на котором замыкается жёсткая управленческая вертикаль, принимает огромное количество решений, и обращаться по каждому поводу за советом физически не успеет. Так что прислушиваться к чужому мнению, даже очень авторитетному, он будет только при выработке стратегии.

Правда, и здесь случаются накладки. Например, президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ на совещании в акимате Нур-Султана 8 октября напоминает:

- Нам нужно усилить контроль над внутренними миграционными процессами. Так больше продолжаться не может. Я в своем послании сказал, что большое население наших городов - это не признак гордости, это проблема, которую нужно решать.

А первый президент в эфире республиканского телеканала 11 октября гордо прогнозирует: вслед за Нур-Султаном, Алматы и Шымкентом к городам-миллионникам скоро добавятся Караганда и Актобе.

- Я знаю, многие не понимают и смотрят с точки зрения, что к большим городам все липнут и создают проблемы, - признал Елбасы. Но твердо резюмировал: - Естественно притяжение человека к таким городам - и эту урбанизацию никто остановить не может.

Тут уж не двоевластие, а какой-то Тяни-Толкай получается. Хотя вполне возможно, что именно это мифическое животное для нашей политической системы наиболее полезно - движения никакого не будет, зато стабильности ничего не угрожает.
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Комментарии к новости
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§ Lex
Re: Тимур ГАФУРОВ: Между первым и вторым
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 17.10.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
куда лапшу сдать можно? Уши болят от тяжести!
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§ abaika95
Тимур ГАФУРОВ: Между первым и вторым
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 914
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Хотя сложно представить, чтобы во Франции президент Эмманюэль Макрон обращался за консультациями к своему предшественнику Франсуа Олланду//

Ну давайте порассуждаем,примеров то можно много привести) почему именно современность надо брать?)можно и в истории покопаться, Сталин и партийное руководство неоднократно обращались к Ленину(когда тот уже фактически не управлял) за советом по тому или иному вопросу деятельности советского государства)
один из создателей государства Израиль, Давид Бен-Гурион даже после прекращения политической карьеры пользовался очень большим авторитетом и к нему за советом обращались многие последующие президенты Израиля)

первый президент США Вашингтон (отец отечества) после окончания своего второго срока президентства,часто посещал строящуюся столицу (названную в честь него) и вносил свои коррективы по тем или иным вопросам) и второй президент США Джон Адамс к ним прислушивался ( куда деваться? первый президент все таки)

Ну и конечно Россия) многие наверно не знают в период бытности В.Путина премьер-министром, во время конфликта с Грузией 08.08.08. отставные Российские генералы утверждают что ждали "пинка" на начало ответных действий на Грузинскую агрессию от! Владимира Владимировича находившегося в этот момент в Пекине) не от действующего президента ждали приказ а от премьер-министра) вот он какой авторитет то у Владимира Владимировича! даже после понижения его слушались)


Цитата-// Правда, и здесь случаются накладки. Например, президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ на совещании в акимате Нур-Султана 8 октября напоминает//

А в чем накладки то?) Что второй президент во всем должен быть согласен с первым?) Тандем по всем вопросам?) Ну это я уже не знаю) междусобойчик какой-то тогда будет а не политическое поле)

[Исправлено: abaika95, 17.10.2019 - 09:59]
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Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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