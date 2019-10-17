Тимур ГАФУРОВ: Между первым и вторым

«По Конституции в Казахстане двоевластие не положено, значит и быть такого не может»

Первый президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ впервые после сложения полномочий главы государства дал интервью агентству «Хабар». В частности, он развеял слухи по поводу двоевластия в стране.

- Это не имеет никакого основания под собой, поскольку Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления, - заявил Назарбаев. - Такое не только у нас, это французский вариант, российский вариант, отчасти американский вариант. То есть президент Токаев избран всенародно, он является президентом.

С железной этой логикой и не поспоришь - по Конституции не положено, значит и быть такого не может. Ну а если кто сомневается, значит, он попался на удочку беглых воров - предателей Родины, которые «не хотят стабильности в Казахстане» и «хотят, чтобы здесь драка была».

Хотя сложно представить, чтобы во Франции президент Эмманюэль Макрон обращался за консультациями к своему предшественнику Франсуа Олланду и тот «с высоты своего опыта и жизненного, и практического» давал советы молодому коллеге. А сам Олланд в это время возглавлял бы Совет безопасности, который решает вопросы внутренней и внешней политики. Даже учитывая, что орган этот - коллегиальный, призванный уменьшить количество ошибок в управлении государством. Ну а в американском варианте такой симбиоз Дональда Трампа и Барака Обамы скорее напоминал бы мультсериал про Тома и Джерри, чем слаженную работу «ради страны».

Что и понятно: в странах с обострённой политической конкуренцией ошибки президентов тоже возможны, но их регулярность и тяжесть проблем от их последствий значительно снижены - благодаря независимой судебной системе и парламенту, в котором с партией власти спорят не фейковые, а реальные оппоненты. Ну а Казахстану в этом смысле явно повезло - нам ближе опыт России или Китая, которого Елбасы почему-то забыл упомянуть среди перечисленных им примеров.

- Но советы советами, решения принимает тот, кто берёт эти советы, - добавил Нурсултан Назарбаев последний штрих к нынешней конструкции власти в Казахстане.

И это, пожалуй, самый весомый аргумент первого президента против инсинуаций о том, что он ограничивает полномочия президента № 2. Не только потому, что первый теперь ни за что не отвечает, а второй отвечает практически за всё. Просто человек, на котором замыкается жёсткая управленческая вертикаль, принимает огромное количество решений, и обращаться по каждому поводу за советом физически не успеет. Так что прислушиваться к чужому мнению, даже очень авторитетному, он будет только при выработке стратегии.

Правда, и здесь случаются накладки. Например, президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ на совещании в акимате Нур-Султана 8 октября напоминает:

- Нам нужно усилить контроль над внутренними миграционными процессами. Так больше продолжаться не может. Я в своем послании сказал, что большое население наших городов - это не признак гордости, это проблема, которую нужно решать.

А первый президент в эфире республиканского телеканала 11 октября гордо прогнозирует: вслед за Нур-Султаном, Алматы и Шымкентом к городам-миллионникам скоро добавятся Караганда и Актобе.

- Я знаю, многие не понимают и смотрят с точки зрения, что к большим городам все липнут и создают проблемы, - признал Елбасы. Но твердо резюмировал: - Естественно притяжение человека к таким городам - и эту урбанизацию никто остановить не может.

Тут уж не двоевластие, а какой-то Тяни-Толкай получается. Хотя вполне возможно, что именно это мифическое животное для нашей политической системы наиболее полезно - движения никакого не будет, зато стабильности ничего не угрожает.