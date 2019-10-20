Yudjin: Чудеса прозрения

Ровно 30 лет назад, 9 октября 1989 года, в утреннем эфире Центрального телевидения СССР вышла первая передача Анатолия Кашпировского. Сеанс «исцеления» врач-психотерапевт провел перед несколькими сотнями людей, собравшихся в студии телецентра «Останкино».

Затем передачи выходили раз в две недели по воскресеньям, после программы «Время», собирая у телеэкранов практически все советские семьи. Что не удивительно, ведь ранее на нашем ТВ ничего подобного не показывалось и не обсуждалось, те или иные болячки имели многие, а чудеса излечения после знаменитой фразы «Даю установку!» действовали на сознание людей просто магически.

За шесть телевизионных «сеансов здоровья» Кашпировский якобы вылечил 10 млн человек: проходили бородавки, опухоли груди, рассасывались послеоперационные рубцы и грыжи, угасали боли. Люди с избыточным весом худели, люди с больными суставами вставали и шли! Были и те, кто внезапно прозрел. О чем свидетельствовали зачитанные в эфире телеграммы, письма, записки и живые примеры из зрительного зала.

Спустя три десятка лет чудеса прозрения я стал наблюдать регулярно в Костанае. Центральный телеканал заменили Ютуб и Инстаграм, болезни не стали ограничиваться только телом людей - они возникают повсеместно, во всех сферах жизни города, а «целителем» нынче с переменным успехом можно назвать… акимат, который в приказном порядке стал активным пользователем различных соцсетей. Судите сами - не было и дня, чтобы в соцсетях, Ютубе или на разных площадках местных СМИ не появлялись «телеграммы» костанайцев о болячках городской среды, которые беспокоят, приносят неудобства, порой существуют не один день, но их в упор не замечают и не лечат соответствующие службы и руководители жилищно-коммунального хозяйства. Такое ощущение, что все они живут где-то на акиматовском олимпе, лишь иногда, по великим праздникам телепортируясь на площади и улицы.

Благодаря кричащим роликам о городских проблемах совсем недавно чиновники и коммунальщики прозрели, что на десятках остановок общественного транспорта люди мокнут под проливным дождём, потому что там элементарно нет крытого павильона. И даже если есть крыша, то павильон может стоять в такой луже, что зайти в него не представляется возможным. Прозрели и на проваливающийся свежеуложенный асфальт после капитального ремонта сомнительными подрядчиками, и на разбитые, утонувшие в грязи внутриквартальные дороги, которые зачастую ведут к знаниям… то есть школам и детским садам. Открылись глаза на несанкционированные свалки мусора и вполне легальные площадки, находящиеся в антисанитарном состоянии, на трупных опарышей, падающих с чердака, на правила посадки и ухода за планомерно истребляемыми деревьями.

И самое чудесное и невероятное, что лечение некоторых болячек стало незамедлительным. Как, например, в случае с прыгающими по камням школьникам перед входом в школу после сильного дождя, разместившими свой ролик на Ютубе. На следующий же день «целитель»- акимат даёт установку исправить ситуацию, соорудив «лежачего полицейского». Но почему же при ремонте этой дороги, служащей ливневкой, не предусмотрели переход, если много лет переправой там служила железобетонная плита? Почему многочисленную поросль кустов напротив этой же школы выкосили сразу же после обращения жительницы соседнего дома к «врачу», так как в кушарях завелись асоциальные личности, но это не замечали ни обслуживающая тот район коммунальная служба, ни участковый, ни ПКСК?

С одной стороны, такие сеансы прозрения делают большое дело – открывают глаза небожителей на то, что за пределами площади перед акиматом и ремонтируемым каждым новым руководителем проспектом Абая тоже есть жизнь. Но, с другой стороны, когда уже ответственные за городское хозяйство чиновники и службы будут видеть городские болезни до того, как горожане в очередной раз пошлют проблемную телеграмму через СМИ?