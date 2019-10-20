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Yudjin: Чудеса прозрения

«Невероятно, но лечение некоторых городских болячек стало незамедлительным»
20 октября 2019, 12:26 |  Мнения

Ровно 30 лет назад, 9 октября 1989 года, в утреннем эфире Центрального телевидения СССР вышла первая передача Анатолия Кашпировского. Сеанс «исцеления» врач-психотерапевт провел перед несколькими сотнями людей, собравшихся в студии телецентра «Останкино».

Затем передачи выходили раз в две недели по воскресеньям, после программы «Время», собирая у телеэкранов практически все советские семьи. Что не удивительно, ведь ранее на нашем ТВ ничего подобного не показывалось и не обсуждалось, те или иные болячки имели многие, а чудеса излечения после знаменитой фразы «Даю установку!» действовали на сознание людей просто магически.

За шесть телевизионных «сеансов здоровья» Кашпировский якобы вылечил 10 млн человек: проходили бородавки, опухоли груди, рассасывались послеоперационные рубцы и грыжи, угасали боли. Люди с избыточным весом худели, люди с больными суставами вставали и шли! Были и те, кто внезапно прозрел. О чем свидетельствовали зачитанные в эфире телеграммы, письма, записки и живые примеры из зрительного зала.

Спустя три десятка лет чудеса прозрения я стал наблюдать регулярно в Костанае. Центральный телеканал заменили Ютуб и Инстаграм, болезни не стали ограничиваться только телом людей - они возникают повсеместно, во всех сферах жизни города, а «целителем» нынче с переменным успехом можно назвать… акимат, который в приказном порядке стал активным пользователем различных соцсетей. Судите сами - не было и дня, чтобы в соцсетях, Ютубе или на разных площадках местных СМИ не появлялись «телеграммы» костанайцев о болячках городской среды, которые беспокоят, приносят неудобства, порой существуют не один день, но их в упор не замечают и не лечат соответствующие службы и руководители жилищно-коммунального хозяйства. Такое ощущение, что все они живут где-то на акиматовском олимпе, лишь иногда, по великим праздникам телепортируясь на площади и улицы.

Благодаря кричащим роликам о городских проблемах совсем недавно чиновники и коммунальщики прозрели, что на десятках остановок общественного транспорта люди мокнут под проливным дождём, потому что там элементарно нет крытого павильона. И даже если есть крыша, то павильон может стоять в такой луже, что зайти в него не представляется возможным. Прозрели и на проваливающийся свежеуложенный асфальт после капитального ремонта сомнительными подрядчиками, и на разбитые, утонувшие в грязи внутриквартальные дороги, которые зачастую ведут к знаниям… то есть школам и детским садам. Открылись глаза на несанкционированные свалки мусора и вполне легальные площадки, находящиеся в антисанитарном состоянии, на трупных опарышей, падающих с чердака, на правила посадки и ухода за планомерно истребляемыми деревьями.

И самое чудесное и невероятное, что лечение некоторых болячек стало незамедлительным. Как, например, в случае с прыгающими по камням школьникам перед входом в школу после сильного дождя, разместившими свой ролик на Ютубе. На следующий же день «целитель»- акимат даёт установку исправить ситуацию, соорудив «лежачего полицейского». Но почему же при ремонте этой дороги, служащей ливневкой, не предусмотрели переход, если много лет переправой там служила железобетонная плита? Почему многочисленную поросль кустов напротив этой же школы выкосили сразу же после обращения жительницы соседнего дома к «врачу», так как в кушарях завелись асоциальные личности, но это не замечали ни обслуживающая тот район коммунальная служба, ни участковый, ни ПКСК?

С одной стороны, такие сеансы прозрения делают большое дело – открывают глаза небожителей на то, что за пределами площади перед акиматом и ремонтируемым каждым новым руководителем проспектом Абая тоже есть жизнь. Но, с другой стороны, когда уже ответственные за городское хозяйство чиновники и службы будут видеть городские болезни до того, как горожане в очередной раз пошлют проблемную телеграмму через СМИ?
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Yudjin: Чудеса прозрения
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3573
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затем передачи выходили раз в две недели по воскресеньям, после программы «Время», собирая у телеэкранов практически все советские семьи.

Сейчас раз в неделю "кашпировские" в рясах проводят свои сеансы, возят из города в город целительные мощи, а народ в многотысячных очередях ждет исцеления. И наверняка тоже исцеляются миллионы, не удивлюсь, если и прозревшие находятся. Ну неужели никто сходства не видит?
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§ Козлов я
Re: Yudjin: Чудеса прозрения
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.10.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* abaika95
Re: Yudjin: Чудеса прозрения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.10.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//С одной стороны, такие сеансы прозрения делают большое дело – открывают глаза небожителей на то, что за пределами площади перед акиматом и ремонтируемым каждым новым руководителем проспектом Абая тоже есть жизнь. Но, с другой стороны, когда уже ответственные за городское хозяйство чиновники и службы будут видеть городские болезни до того, как горожане в очередной раз пошлют проблемную телеграмму через СМИ?//



Юджин такой взрослый а рассуждает как молодой)
Ну а зачем тогда все СМИ как не показывать по средствам обращений граждан городские косяки?) Если акимат просто будет делать хорошо никто ж не заметит,будут воспринимать как должное) ну сделали и сделали пффф) а то еще и обо**ут) а так,люди возмутились,администрация быстро обратила внимание, СМИ показали как было и как стало)Юджин написал материал в газету,получил денюжку) все остались довольны) вот если б указали на косяк и никто не обратил внимание тут уже другое дело)
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§ Vit
Re: Yudjin: Чудеса прозрения
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8275
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Специально зашёл, знал зачем, что б купить крестик.церковная лавка у храма христа спасителя Очень хотел крутой, ну как минимум оригинальный. Минут 30 стоял выбирая. Не смог. И так и сяк. И продавец, девушка невероятной красоты положила крестик прям перед носом сказав это твой, его монахи делали по тверью. Красивый, блестит Купил. Сразу. А когда вышел из лавки, мне как будто кто по голове ударил. ( ты почему купил то что не сердцу любима а то что тебе подсунули)
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Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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