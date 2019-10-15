Каждая шестая казахстанка считает, что муж вправе ее бить - эксперты

15 процентов женщин Казахстана - это практически каждая шестая - считают, что муж вправе поднимать на нее руку, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Такие данные приводит "Альянс женских сил Казахстана", созданный в сентябре 2019 года. В его состав вошли 20 НПО и организаций, которые занимаются защитой прав женщин и детей.

"Жизнь женщин находится в зоне повышенного риска. По данным ООН за 2018 год, 11 процентов женщин вступили в брак до 19 лет, а каждое третье преступление (37,8 процента) было совершено против женщин. 15 процентов женщин Казахстана считают, что муж вправе бить свою жену, а на селе каждая пятая женщина считает бытовое насилие нормой", - рассказала кандидат экономических наук, аналитик Раушан Курганбаева.

Также она привела данные Всемирного экономического форума.

"Казахстан в 2018 году в индексе "Женщины в политике" занял 94 место. В стране нет ни одной женщины-акима области и города. Одна женщина является министром и одна - спикером Сената Парламента. Зарплаты женщин в Казахстане меньше, чем у мужчин на 30 процентов и более. 57 процентов женского населения не имеют постоянной работы и находятся в статусе самозанятых или безработных. В основном это наблюдается в сельской местности", - подытожила она.

По информации "Альянса женских сил Казахстана", 72 процента казахстанок работают в сфере услуг из-за нехватки квалификации.

"Молодые девушки, не видя для себя реальных социальных лифтов, все чаще предпочитают уезжать за рубеж, выходить замуж за иностранцев. В XXI веке процветает идеология токализации - многоженства", - считает Раушан Курганбаева.