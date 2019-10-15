Форум
Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Ваш земляк: Да ну на?! Это же сколько годочков потребовалось,чтобы понять?!Но надо было "разрушить всё до основанья,а затем...".Вот только нового ничего не построили,да и от старого...
15.10.19 15:19
Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Ваш земляк: Где производить собрались?Новый КСК построите? Какой там там КСК, будем на внутренний рынок поставлять. Кстати, не только туда поставляли в КСК, шерсть ещё на экспорт шла через...
15.10.19 15:14
drakon
Не хуже пиццы
Вот, продаётся тесто для пиццы. c.radikal.ru Итальянское, готовое. И баночка с соусом, а они разные - есть. Это тесто можно и применить при выпекании Фламмкухена... :lol: :oops:
15.10.19 15:11
Ваш земляк
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer: К чему это всё, а к тому, что нам нужно двигаться вперёд, мораль сего поста такова, в АПК на всех уровнях нужны хозяйственники-профессионалы своего дела-настоящие Львы менеджеры,...
15.10.19 15:05
Ваш земляк
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer: это кроме мяса баранины ещё и шерсть, из последнего можно производить качественные ткани. Где производить собрались?Новый КСК построите?
15.10.19 15:01
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
 
Читательский рейтинг

Каждая шестая казахстанка считает, что муж вправе ее бить - эксперты

15 октября 2019, 15:22 |  Государство

15 процентов женщин Казахстана - это практически каждая шестая - считают, что муж вправе поднимать на нее руку, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Такие данные приводит "Альянс женских сил Казахстана", созданный в сентябре 2019 года. В его состав вошли 20 НПО и организаций, которые занимаются защитой прав женщин и детей.

"Жизнь женщин находится в зоне повышенного риска. По данным ООН за 2018 год, 11 процентов женщин вступили в брак до 19 лет, а каждое третье преступление (37,8 процента) было совершено против женщин. 15 процентов женщин Казахстана считают, что муж вправе бить свою жену, а на селе каждая пятая женщина считает бытовое насилие нормой", - рассказала кандидат экономических наук, аналитик Раушан Курганбаева.

Также она привела данные Всемирного экономического форума.

"Казахстан в 2018 году в индексе "Женщины в политике" занял 94 место. В стране нет ни одной женщины-акима области и города. Одна женщина является министром и одна - спикером Сената Парламента. Зарплаты женщин в Казахстане меньше, чем у мужчин на 30 процентов и более. 57 процентов женского населения не имеют постоянной работы и находятся в статусе самозанятых или безработных. В основном это наблюдается в сельской местности", - подытожила она. 

По информации "Альянса женских сил Казахстана", 72 процента казахстанок работают в сфере услуг из-за нехватки квалификации. 

"Молодые девушки, не видя для себя реальных социальных лифтов, все чаще предпочитают уезжать за рубеж, выходить замуж за иностранцев. В XXI веке процветает идеология токализации - многоженства", - считает Раушан Курганбаева.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
15.10.19 14:53 На сайте eGov запустили полную версию электронных паспортов здоровья
15.10.19 14:45 Поклониться мощам святой Матроны пришли тысячи людей в Костанае
15.10.19 10:33 Министр образования поручил ректорам увеличить зарплату преподавателям до 10 января
15.10.19 08:45 Кабмин запретит выдачу кредитов казахстанцам с доходами ниже прожиточного минимума
14.10.19 17:47 Искушение яблоком... и киви - видеозаписями воришек делятся с "НГ" владельцы костанайских магазинов
14.10.19 15:47 Дожди, туманы и мокрый снег - прогноз погоды в Костанае и области
14.10.19 14:42 Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан наказали за фото на капоте полицейской машины
14.10.19 13:40 Ушла на поминки и потеряла 11 млн тенге - обокравшего жительницу Рудного преступника задержала полиция
14.10.19 11:57 «Утеплитель на крыше Дома культура не горел» - информацию о пожаре в Карабалыке уточнили в ДЧС
14.10.19 11:53 "Теперь всё зависит от молодёжного состава" - костанайцы начали чемпионат РК по гандболу с поражения

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Журналист и общественный деятель Гульжан Ергалиева предложила выделять из госбюджета 3 млн тенге на первую свадьбу молодоженам в качестве «свадебного капитала». Поддерживаете ли вы эту инициативу?
Да. Эти деньги помогут молодоженам начать семейную жизнь без кредита в банке.
Да. Лучше помогать молодым семьям, чем тратить деньги на саммиты и выставки.
Да. Но молодожены должны прожить в браке не менее 10 лет либо вернуть деньги.
Нет. Свадьба - это личное дело жениха, невесты и их родственников.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 110
Пользователей: 3
Всего: 113

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх