В электронных паспортах отражается история получения медуслуг, лекарств, диагнозы и прикрепление к поликлинике, передает Informburo.kz

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В Казахстане запустили полную версию электронных паспортов здоровья, сообщил вице-министр здравоохранения Олжас Абишев на пресс-конференции в СЦК. В конце июля 2019 года на сайте eGov действовала бета-версия электронных паспортов здоровья.

Проект синхронизировали с госпрограммой "Цифровой Казахстан". Он доступен для казахстанцев, имеющих электронную цифровую подпись и личный кабинет на сайте электронного правительства.

"Даже если вы находитесь в Америке, Европе, если у вас есть электронная цифровая подпись и доступ к электронному порталу правительства, то можете заходить в свой электронный паспорт здоровья", – сказал Олжас Абишев в кулуарах СЦК.

Основные функции паспорта здоровья:

история получения медуслуг;

лекарственных препаратов;

информация по лечащему врачу;

информация по прикреплению;

диагнозы.

"Мы хотим с помощью граждан выявить моменты, когда, возможно, им оказывались лжеуслуги, которых они не получали. Мы не исключаем, что человек скажет: "А я такое лекарство не получал", "Мне такую медуслугу не оказывали". Обращаться по таким вопросам нужно по телефону 1414. Сейчас мы получили возможность это проверить", – добавил вице-министр.

Начиная с 2015 года, все данные казахстанцев о получении медуслуг вносили в электронные паспорта здоровья. Это сведения клиник, которые работают по госзаказу. Таких в Казахстане более 700, 45% из них частные.

"В дальнейшем с помощью электронного паспорта здоровья мы хотим выявлять степень удовлетворённости населения оказанными медуслугами, обратную связь по лечащему врачу либо прикреплённой поликлинике. Есть некоторые проблемы организационного характера, когда медперсонал, возможно, не информирован о возможностях техуслуг, прикрепления, выдачи лекарственных препаратов. Мы не отрицаем и над этим работаем", – отметил Олжас Абишев.

Он заверил, что информационная безопасность электронных паспортов здоровья находится на уровне "золотого стандарта" – 99,6%. К бумажным амбулаторным картам доступ имели все сотрудники больницы: от врача до уборщицы. Сейчас безопасность обеспечивают совместно с КНБ.

"Мы каждый месяц проходим проверку на информационную безопасность, как внутренними структурами, так и внешними уполномоченными органами по информбезопасности. С начала внедрения системы ни одной утечки медицинских данных не зафиксировано в системах здравоохранения", – подчеркнул Олжас Абишев.

За последние три года Минздрав оптимизировал более 600 учётно-отчётных бумажных форм. Сейчас это 121 форма, которая заполняется в электронном формате.