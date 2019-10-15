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Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Ваш земляк: Да ну на?! Это же сколько годочков потребовалось,чтобы понять?!Но надо было "разрушить всё до основанья,а затем...".Вот только нового ничего не построили,да и от старого...
15.10.19 15:19
Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Ваш земляк: Где производить собрались?Новый КСК построите? Какой там там КСК, будем на внутренний рынок поставлять. Кстати, не только туда поставляли в КСК, шерсть ещё на экспорт шла через...
15.10.19 15:14
drakon
Не хуже пиццы
Вот, продаётся тесто для пиццы. c.radikal.ru Итальянское, готовое. И баночка с соусом, а они разные - есть. Это тесто можно и применить при выпекании Фламмкухена... :lol: :oops:
15.10.19 15:11
Ваш земляк
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer: К чему это всё, а к тому, что нам нужно двигаться вперёд, мораль сего поста такова, в АПК на всех уровнях нужны хозяйственники-профессионалы своего дела-настоящие Львы менеджеры,...
15.10.19 15:05
Ваш земляк
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer: это кроме мяса баранины ещё и шерсть, из последнего можно производить качественные ткани. Где производить собрались?Новый КСК построите?
15.10.19 15:01
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На сайте eGov запустили полную версию электронных паспортов здоровья

15 октября 2019, 14:53 |  Государство
В электронных паспортах отражается история получения медуслуг, лекарств, диагнозы и прикрепление к поликлинике, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото mcgill.ca

В Казахстане запустили полную версию электронных паспортов здоровья, сообщил вице-министр здравоохранения Олжас Абишев на пресс-конференции в СЦК. В конце июля 2019 года на сайте eGov действовала бета-версия электронных паспортов здоровья.

Проект синхронизировали с госпрограммой "Цифровой Казахстан". Он доступен для казахстанцев, имеющих электронную цифровую подпись и личный кабинет на сайте электронного правительства.

"Даже если вы находитесь в Америке, Европе, если у вас есть электронная цифровая подпись и доступ к электронному порталу правительства, то можете заходить в свой электронный паспорт здоровья", – сказал Олжас Абишев в кулуарах СЦК.

Основные функции паспорта здоровья:

  • история получения медуслуг;
  • лекарственных препаратов;
  • информация по лечащему врачу;
  • информация по прикреплению;
  • диагнозы.

"Мы хотим с помощью граждан выявить моменты, когда, возможно, им оказывались лжеуслуги, которых они не получали. Мы не исключаем, что человек скажет: "А я такое лекарство не получал", "Мне такую медуслугу не оказывали". Обращаться по таким вопросам нужно по телефону 1414. Сейчас мы получили возможность это проверить", – добавил вице-министр.

Начиная с 2015 года, все данные казахстанцев о получении медуслуг вносили в электронные паспорта здоровья. Это сведения клиник, которые работают по госзаказу. Таких в Казахстане более 700, 45% из них частные.

"В дальнейшем с помощью электронного паспорта здоровья мы хотим выявлять степень удовлетворённости населения оказанными медуслугами, обратную связь по лечащему врачу либо прикреплённой поликлинике. Есть некоторые проблемы организационного характера, когда медперсонал, возможно, не информирован о возможностях техуслуг, прикрепления, выдачи лекарственных препаратов. Мы не отрицаем и над этим работаем", – отметил Олжас Абишев.

Он заверил, что информационная безопасность электронных паспортов здоровья находится на уровне "золотого стандарта" – 99,6%. К бумажным амбулаторным картам доступ имели все сотрудники больницы: от врача до уборщицы. Сейчас безопасность обеспечивают совместно с КНБ.

"Мы каждый месяц проходим проверку на информационную безопасность, как внутренними структурами, так и внешними уполномоченными органами по информбезопасности. С начала внедрения системы ни одной утечки медицинских данных не зафиксировано в системах здравоохранения", – подчеркнул Олжас Абишев.

За последние три года Минздрав оптимизировал более 600 учётно-отчётных бумажных форм. Сейчас это 121 форма, которая заполняется в электронном формате.
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Да. Но молодожены должны прожить в браке не менее 10 лет либо вернуть деньги.
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