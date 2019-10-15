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Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
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drakon
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Министр образования поручил ректорам увеличить зарплату преподавателям до 10 января

15 октября 2019, 10:33 |  Государство

Асхат Аймагамбетов отметил, что при зарплате педагогов в 60-70 тысяч тенге требовать повышения качества образования нереально, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото tengrinews.kz

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поручил ректорам вузов повысить заработную плату преподавателям до 10 января 2020 года. Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Глава государства обозначил цели в области усиления качества образования и поддержки педагогов. Исходя из этого, первоочередная задача, которую ставит наше министерство перед ректорами подведомственных госвузов, – это повышение заработной платы для преподавателей от 30% до 50%. Срок исполнения – до 10 января 2020 года", – написал министр.

 

Он отметил, что министерство провело анализ бюджетов вузов и обнаружило наличие финансовых резервов, за счёт которых можно увеличить фонд оплаты труда.

"На фоне сложившейся ситуации, когда преподаватели ряда наших университетов получают заработную плату в размере 60-70 тысяч тенге, требовать повышения качества абсолютно нереально", – сказал Асхат Аймагамбетов.

Он добавил, что ЕНУ имени Гумилёва, Каспийский университет, Таразский педагогический университет стали пионерами в этом деле.

"Остальные вузы также должны неукоснительно исполнить моё поручение в обозначенные сроки. Кроме того, перед ректорами поставлена задача по поддержке академиков, работающих в наших госвузах через установку специальных доплат. Академиков в вузах не так много, поэтому мы просто обязаны поддержать нашу научную элиту. Хочу особо отметить, что эти меры не потребуют дополнительных средств из государственного бюджета и каких-либо иных усилий", – отметил Асхат Аймагамбетов.

Он подчеркнул, что в будущем также разработают механизм финансовой поддержки молодых учёных, нацеленных на развитие отечественной науки.
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§ Lamka
Re: Министр образования поручил ректорам увеличить зарплату...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 311
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 15.10.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рассказываю как это бывает: если до этого момента преподаватели работали на одну ставку (предположим 30 часов) 60000 тнг., то с января или после нового года одна ставка будет равна 50 часам или 100000тнг., но учитывая, что они будут работать по 30 часов, то просто будут получать 0,7 ставки... ну собственно если б была 1 ставка, то 100000 тнг., а так будут продолжать работать за 0,7 ставки и 60000 тнг. Уже где то описывались подобные случаи.

P.S.: если им РЕАЛЬНО просто поднимут зарплату, то буду только рад за них. Удачи.
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§ Vital
Министр образования поручил ректорам увеличить зарплату преподавателям до 10 января
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8136
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.10.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lamka:
Наверно поэтому мы каждый месяц слышым как подымают зп на 30%-50% а она все не как не подыматся выше 70 000. Фокусники одним словом)) зато когда надо и где надо, они говорят об 180 000.
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