Кабмин запретит выдачу кредитов казахстанцам с доходами ниже прожиточного минимума

Правительство запретит выдачу кредитов казахстанцам с доходами ниже прожиточного минимума, сообщил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев, сообщает КазТАГ.

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«Для ограничения системных рисков, связанных с неконтролируемым ростом долговой нагрузки населения, до конца текущего года будут приняты меры, предусматривающие запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей по беззалоговым потребительским займам с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Запрет будет распространяться на предоставление займов гражданам с доходами ниже прожиточного минимума», - сказал Досаев на заседании правительства по итогам социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь-сентябрь 2019 года в понедельник.

Меры регулирования направлены, по его информации, на дестимулирование выдачи беззалоговых потребительских займов.

С апреля по август текущего года кредитный портфель банков вырос на 6% и составил на 1 сентября Т13,3 трлн. С начала года портфель вырос только на 1%, что связано со списанием банками неработающих займов на Т624 млрд, отметил председатель Нацбанка.

«В структуре кредитного портфеля физических лиц значительный вклад приходится на потребительские кредиты, которые с начала текущего года выросли до Т3,9 трлн», - подчеркнул Досаев.