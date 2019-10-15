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Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Ваш земляк: Да ну на?! Это же сколько годочков потребовалось,чтобы понять?!Но надо было "разрушить всё до основанья,а затем...".Вот только нового ничего не построили,да и от старого...
15.10.19 15:19
Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Ваш земляк: Где производить собрались?Новый КСК построите? Какой там там КСК, будем на внутренний рынок поставлять. Кстати, не только туда поставляли в КСК, шерсть ещё на экспорт шла через...
15.10.19 15:14
drakon
Не хуже пиццы
Вот, продаётся тесто для пиццы. c.radikal.ru Итальянское, готовое. И баночка с соусом, а они разные - есть. Это тесто можно и применить при выпекании Фламмкухена... :lol: :oops:
15.10.19 15:11
Ваш земляк
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer: К чему это всё, а к тому, что нам нужно двигаться вперёд, мораль сего поста такова, в АПК на всех уровнях нужны хозяйственники-профессионалы своего дела-настоящие Львы менеджеры,...
15.10.19 15:05
Ваш земляк
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer: это кроме мяса баранины ещё и шерсть, из последнего можно производить качественные ткани. Где производить собрались?Новый КСК построите?
15.10.19 15:01
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Кабмин запретит выдачу кредитов казахстанцам с доходами ниже прожиточного минимума

15 октября 2019, 08:45 |  Государство

Правительство запретит выдачу кредитов казахстанцам с доходами ниже прожиточного минимума, сообщил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев, сообщает КазТАГ.

Иллюстративное фото pbs.twimg.com

«Для ограничения системных рисков, связанных с неконтролируемым ростом долговой нагрузки населения, до конца текущего года будут приняты меры, предусматривающие запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей по беззалоговым потребительским займам с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Запрет будет распространяться на предоставление займов гражданам с доходами ниже прожиточного минимума», - сказал Досаев на заседании правительства по итогам социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь-сентябрь 2019 года в понедельник.

Меры регулирования направлены, по его информации, на дестимулирование выдачи беззалоговых потребительских займов.

 

С апреля по август текущего года кредитный портфель банков вырос на 6% и составил на 1 сентября Т13,3 трлн. С начала года портфель вырос только на 1%, что связано со списанием банками неработающих займов на Т624 млрд, отметил председатель Нацбанка.

«В структуре кредитного портфеля физических лиц значительный вклад приходится на потребительские кредиты, которые с начала текущего года выросли до Т3,9 трлн», - подчеркнул Досаев.
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Нет. Свадьба - это личное дело жениха, невесты и их родственников.
 
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