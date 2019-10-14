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ГИП
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
alex_60: такие ВПП принимаются на каком уровне. кто сертифицирует все это хозяйство. Есть новая контора - АО «АВИАЦИОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАХСТАНА» . Хотя там же на сайте Комитета гражданской...
14.10.19 17:23
Гога
Еще про одну автобусную остановку
alex_60 - Где там кольцо увидели ?? Там же Баймагамбетова раздваиваеся - часть идет по - над ледовым стадионом до ГАИ. Знать надо город Кустанай !! :-P :-P
14.10.19 17:14
Гога
Еще про одну автобусную остановку
yudjin и Алекс - ГУГЛ в помощьd.radikal.ru
14.10.19 17:10
alex_60
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
такие ВПП принимаются на каком уровне. кто сертифицирует все это хозяйство.
14.10.19 17:00
ГИП
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
Судя по информации с космоснимков, работы по устройству швов на покрытии ИВПП начались в августе. К 11 сентября с соответствующими работами подрядчик подошел почти к рулежной дорожке, начав работы...
14.10.19 16:51
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Дожди, туманы и мокрый снег - прогноз погоды в Костанае и области

Георгий ГОВОРОВ

14 октября 2019, 15:47 |  Общество

Во вторник, 15 октября, по прогнозам синоптиков, ночью возможны местами осадки, преимущественно дожди, днём ожидаются ливни на большей части Костанайской области. Порывы западного и юго-западного ветра могут достигать 20 м/с.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Температура воздуха ночью +3...+8, местами 0 градусов, днём +8...+13, местами +16 градусов.

В среду, 16 августа, на территории области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман. Ветер северо-западный 15-20, местами 23-28 м/с. Температура ночью 0...+5, местами +8 градусов, днём +2...+7, местами +10 градусов.

- В Костанае во вторник переменная облачность, днём дождь. Порывы западного и юго-западного ветра могут достигать 18 м/с, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В среду в областном центре ожидаются осадки, ветер до 20 м/с. Температура воздуха в Костанае 15-го и 16 октября в пределах средней по области.
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§ alex_60
Re: Дожди, туманы и мокрый снег - прогноз погоды в Костанае и...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5349
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня как бы целый день дождь должен быть.
а по факту утром покапал и пока все.
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