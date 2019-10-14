Дожди, туманы и мокрый снег - прогноз погоды в Костанае и области
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 15 октября, по прогнозам синоптиков, ночью возможны местами осадки, преимущественно дожди, днём ожидаются ливни на большей части Костанайской области. Порывы западного и юго-западного ветра могут достигать 20 м/с.
Фото Георгия ГОВОРОВА
Температура воздуха ночью +3...+8, местами 0 градусов, днём +8...+13, местами +16 градусов.
В среду, 16 августа, на территории области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман. Ветер северо-западный 15-20, местами 23-28 м/с. Температура ночью 0...+5, местами +8 градусов, днём +2...+7, местами +10 градусов.
- В Костанае во вторник переменная облачность, днём дождь. Порывы западного и юго-западного ветра могут достигать 18 м/с, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В среду в областном центре ожидаются осадки, ветер до 20 м/с. Температура воздуха в Костанае 15-го и 16 октября в пределах средней по области.
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