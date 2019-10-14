Ушла на поминки и потеряла 11 млн тенге - обокравшего жительницу Рудного преступника задержала полиция

60-летнюю жительницу Рудного обокрали днём 10 октября. Как сообщили сегодня, 14 октября, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, женщина ушла на поминки отца своей приятельницы.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

Пока её не было дома, преступник отжал пластиковое окно и проник в коттедж, где похитил $11 000, 2600 евро, 75 000 российских рублей и 1,5 млн тенге. Кроме того, он унёс 6 женских наручных часов и золотые украшения: серьги, подвески, браслеты и 30 колец. Общий ущерб оценили в 11 260 000 тенге.

В коттедже полицейские нашли следы перчаток и отпечаток подошвы, который преступник оставил на подоконнике 2-го этажа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 32-летнего неработающего рудничанина. Выяснилось, что знакомая потерпевшей была наводчицей подозреваемого.

- Полицейские обошли ближайшие дома и проверили всех, кто стоит на учёте, как квартирный вор. Проверили записи камер наблюдения, - рассказал начальник отделения отдела криминальной полиции УП Рудного Аскар МАГАЖАНОВ. - Расспросив пострадавшую, мы начали отрабатывать круг её связей. Выяснилось, что у её приятельницы есть сожитель. Мы сразу проверили адреса, где он мог находиться. Подозреваемый был задержан в машине, на которой передвигался по городу. В автомобиле нашли часть похищенного: деньги и драгоценности. Вместе с ними лежали билеты на самолёт.

Проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 000 МРП (2 525 000 тенге), либо исправительных работа в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничения свободы на срок до 3-х лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, полицейские выясняют причастность подозреваемого к ещё нескольким аналогичным преступлениям.