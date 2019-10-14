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ГИП
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
alex_60: такие ВПП принимаются на каком уровне. кто сертифицирует все это хозяйство. Есть новая контора - АО «АВИАЦИОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАХСТАНА» . Хотя там же на сайте Комитета гражданской...
14.10.19 17:23
Гога
Еще про одну автобусную остановку
alex_60 - Где там кольцо увидели ?? Там же Баймагамбетова раздваиваеся - часть идет по - над ледовым стадионом до ГАИ. Знать надо город Кустанай !! :-P :-P
14.10.19 17:14
Гога
Еще про одну автобусную остановку
yudjin и Алекс - ГУГЛ в помощьd.radikal.ru
14.10.19 17:10
alex_60
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
такие ВПП принимаются на каком уровне. кто сертифицирует все это хозяйство.
14.10.19 17:00
ГИП
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
Судя по информации с космоснимков, работы по устройству швов на покрытии ИВПП начались в августе. К 11 сентября с соответствующими работами подрядчик подошел почти к рулежной дорожке, начав работы...
14.10.19 16:51
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Ушла на поминки и потеряла 11 млн тенге - обокравшего жительницу Рудного преступника задержала полиция

Георгий ГОВОРОВ

14 октября 2019, 13:40 |  Криминал

60-летнюю жительницу Рудного обокрали днём 10 октября. Как сообщили сегодня, 14 октября, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, женщина ушла на поминки отца своей приятельницы. 

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

Пока её не было дома, преступник отжал пластиковое окно и проник в коттедж, где похитил $11 000, 2600 евро, 75 000 российских рублей и 1,5 млн тенге. Кроме того, он унёс 6 женских наручных часов и золотые украшения: серьги, подвески, браслеты и 30 колец. Общий ущерб оценили в 11 260 000 тенге.

В коттедже полицейские нашли следы перчаток и отпечаток подошвы, который преступник оставил на подоконнике 2-го этажа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 32-летнего неработающего рудничанина. Выяснилось, что знакомая потерпевшей была наводчицей подозреваемого.

- Полицейские обошли ближайшие дома и проверили всех, кто стоит на учёте, как квартирный вор. Проверили записи камер наблюдения, - рассказал начальник отделения отдела криминальной полиции УП Рудного Аскар МАГАЖАНОВ. - Расспросив пострадавшую, мы начали отрабатывать круг её связей. Выяснилось, что у её приятельницы есть сожитель. Мы сразу проверили адреса, где он мог находиться. Подозреваемый был задержан в машине, на которой передвигался по городу. В автомобиле нашли часть похищенного: деньги и драгоценности. Вместе с ними лежали билеты на самолёт.

Проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 000 МРП (2 525 000 тенге), либо исправительных работа в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничения свободы на срок до 3-х лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, полицейские выясняют причастность подозреваемого к ещё нескольким аналогичным преступлениям.


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§ Добринцофф
Re: Ушла на поминки и потеряла 11 млн тенге - обокравшего...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6745
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.10.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 000 МРП (2 525 000 тенге), либо исправительных работа в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничения свободы на срок до 3-х лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36427

Вот здорово!Главное ,что бы были оборотные средства,и вперёд коттеджи вскрывать.Попался отдашь 2,5млн не попался значит повезло.
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Да. Лучше помогать молодым семьям, чем тратить деньги на саммиты и выставки.
Да. Но молодожены должны прожить в браке не менее 10 лет либо вернуть деньги.
Нет. Свадьба - это личное дело жениха, невесты и их родственников.
 
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