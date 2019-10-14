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директор пляжа
Конец, который снова начало
4 ярда украсть, сесть на 7 лет и обеспечить всю жизнь себе. братишкам, татешкам на всю жизнь = идеальная модель ведения бизнеса в Казахстане. а если еще уехать получится то в шоколаде. (как воровать...
14.10.19 11:50
Сергей_я
"Грязь, лужи, темно" - дорога в школу №3
Тоже самое и дорога в школу №10 в микрах. Там вообще не обойти, с одной стороны сад с другой бывший сад и дома. И тупо земля, которая после дождя превращается в месиво.
14.10.19 11:48
директор пляжа
"Грязь, лужи, темно" - дорога в школу №3
Там не от что ходить, ездить невозможно. социально значимый объект называется. Где-то асфальт по 2 раза перекладывают чтоб трубы поменять а где-то подсыпать элементарно щебенку нельзя. Позорище.
14.10.19 11:18
3DO
Зебра есть, а знака нет
Там этот переход вообще никогда не нужен был. Это надо быть совсем особо одаренным, чтобы там его разместить, на том участке. Тем более до светофора рукой подать.
14.10.19 10:49
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: Не буду - бисер закончился. Ну что ещё ты можешь написать?!Очередные слова о том,что надо долбиться в закрытую дверь?!Или кричать глухому?!Тебе самому ещё не надоело?!И почему ты в...
14.10.19 10:38
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Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

14 октября 2019, 11:46 |  Общество

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Бывшего чиновника, по словам адвоката Игоря Трунова, обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и причинении ущерба бюджету региона в размере 20 млрд рублей. По ч. 2 ст. 285 УК РФ ему может грозить до семи лет лишения свободы, сообщает "Новая газета".

Причины для возбуждения уголовного дела были известны еще весной. 18 марта Федеральная антимонопольная служба обвинила Дубровского в антиконкурентном сговоре с компанией «Южуралмост». По данным ФАС, при проведении 29 аукционов на строительство дорог в Челябинской области, «были допущены нарушения антимонопольного законодательства на сумму свыше 8 миллиардов рублей».

«Лоты при проведении аукционов укрупнялись с целью ограничения конкуренции, а заявки иных компаний отклонялись по основаниям, не предусмотренным законодательством. В результате победа в торгах обеспечивалась участнику антиконкурентного соглашения», — объяснили тогда в ФАС. И тут же подчеркнули, что передают материалы проверки в отношении Дубровского в Генеральную прокуратуру и МВД.

На следующий день после этого заявления ФАС Борис Дубровский ушел в отставку. А в июне челябинские СМИ сообщили, что экс-губернатор отправился на лечение в Швейцарию. Откуда до сих пор не вернулся.

Компания «Южуралмост», в сговоре с которой подозревают Дубровского, действительно стала монополистом на рынке челябинского дорожного строительства при нем:

если до его вступления в должность у компании было 9% челябинских дорожных подрядов, то после — стало 92%.

Основным бенефициаром «Южуралмоста» является бизнесмен Сергей Вильшенко, сын бывшего начальника УФСБ по Златоусту Геннадия Вильшенко. У семей Вильшенко и Дубровских были налажены крепкие деловые связи. Например, в июле 2017 года сын губернатора Александр Дубровский продал Геннадию Вильшенко компанию «Центр коммунального сервиса», которая за два месяца до этого была назначена региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами, и с 1 января 2019 года начала получать с каждого жителя Челябинской области от 52,18 до 67,59 рублей в месяц за вывоз ТБО.

Сам Сергей Вильшенко, как и Борис Дубровский, сейчас также находится за пределами России.

С семьей Вильшенко, что характерно, связано и уголовное дело в отношении предшественника Дубровского Михаила Юревича. Причем дела двух губернаторов совпадают почти дословно. При Юревиче в Челябинской области была объявлена «дорожная революция»: за 4 года на строительство и ремонт дорог было потрачено свыше 30 миллиардов рублей. Значительную часть заказов — 13 млрд 213 млн рублей взяла компания «Южуралавтобан», бенефициаром которой через цепочку подконтрольных предприятий также был Сергей Вильшенко. По версии следствия, 3,5 млрд из 30 млрд до челябинских дорог не дошли, а были получены Юревичем и депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым в качестве «откатов».

Еще до предъявления обвинений в получении взяток Михаил Юревич уехал из России и осел в Лондоне. Адвокаты тогда сообщали, что ему необходимо лечение. Борис Дубровский также эмигрировал в Швейцарию, не став дожидаться обвинений. И под тем же предлогом — лечиться.

У Юревича уже несколько лет получается скрываться от следствия. Получится ли у Дубровского?
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Да. Эти деньги помогут молодоженам начать семейную жизнь без кредита в банке.
Да. Лучше помогать молодым семьям, чем тратить деньги на саммиты и выставки.
Да. Но молодожены должны прожить в браке не менее 10 лет либо вернуть деньги.
Нет. Свадьба - это личное дело жениха, невесты и их родственников.
 
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