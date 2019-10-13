Более 20 школьников отравились в Павлодарской области

По меньшей мере 22 ученика средней школы в селе Павлодарское обратились с симптомами пищевого отравления к медикам, сообщает Радио Аззатык со ссылкой на местную прессу.

Иллюстративное фото с сайта tdk42.kz

13 школьников госпитализированы, остальные находятся дома, передает сайт Рavlodarnews.kz со ссылкой на руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области Ирину Сорокину.

Медики полагают, что дети отравились в школьной столовой в четверг. На следующий день за медицинской помощью обратилось семь человек, позже госпитализировали еще нескольких учеников с симптомами отравления. Власти говорят, что «пострадавшие продолжают поступать» в медицинские учреждения.

Школьная столовая опечатана, санитарно-эпидемиологическая служба отобрала пробы. Данные анализов ожидаются в понедельник, 14 октября. Предприниматель арендовал школьную столовую, как говорят местные власти, несколько лет, каких-либо жалоб на него прежде не было.

Казахстанские школы обеспечивают питанием частные компании, выигравшие государственные тендеры. Сообщения о массовых отравлениях в школьных столовых нередко поступают из разных регионов страны.