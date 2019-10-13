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13.10.19 16:30
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13.10.19 16:27
abaika95
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Butch
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Более 20 школьников отравились в Павлодарской области

13 октября 2019, 12:05 |  Происшествия

По меньшей мере 22 ученика средней школы в селе Павлодарское обратились с симптомами пищевого отравления к медикам, сообщает Радио Аззатык со ссылкой на местную прессу. 

Иллюстративное фото с сайта tdk42.kz

13 школьников госпитализированы, остальные находятся дома, передает сайт Рavlodarnews.kz со ссылкой на руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области Ирину Сорокину.

Медики полагают, что дети отравились в школьной столовой в четверг. На следующий день за медицинской помощью обратилось семь человек, позже госпитализировали еще нескольких учеников с симптомами отравления. Власти говорят, что «пострадавшие продолжают поступать» в медицинские учреждения.

Школьная столовая опечатана, санитарно-эпидемиологическая служба отобрала пробы. Данные анализов ожидаются в понедельник, 14 октября. Предприниматель арендовал школьную столовую, как говорят местные власти, несколько лет, каких-либо жалоб на него прежде не было.

Казахстанские школы обеспечивают питанием частные компании, выигравшие государственные тендеры. Сообщения о массовых отравлениях в школьных столовых нередко поступают из разных регионов страны.
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* Victor Yang
Re: Более 20 школьников отравились в Павлодарской области
Victor Yang


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Сообщений: 12014
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.10.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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