Руденский хоккейный клуб "Горняк" дважды обыграл "Астану"

После разгрома, который устроили рудничане ХК «Астана» накануне в первом матче встречи (он завершился со счетом 11:2), соперник сделал работу над ошибками и 12 октября уже не позволял так рьяно «расстреливать» ворота своего кипера Глеба Казаченко, сообщает портал iagorod.kz.

Фото Сергея МАЙБОРОДЫ, iagorod.kz

В итоге подопечные Артема Киселя пропустили пять шайб, а в ворота Александра Пиманкина отправили лишь одну шайбу. На свой счет ее записал Ян Калиновский, которому ассистировал Крашенинин. «Горняк» (Рудный) - ХК «Астана» (Нур-Султан) 5:1 (2:1, 2:0, 1:0).

В стане «Горняка» отличились игроки Степанов, Ефремов, Шаламов, Рахимуллин, Щанкин. К слову, нападающий Евгений Щанкин забросил пятую шайбу «в одного», к тому же, когда рудничане играла в меньшинстве.

Нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов, который в первом матче с «Астаной» записал на свой счет два гола и две передачи, а в повторной игре отличился двумя результативными передачами, подытожил матчи в Рудном:

- Пацаны молодчики все, очки набрал я за счет партнеров, хорошие передачи были, и моменты реализовали успешно. Конечно, тяжело было, перед этими играми ехали два дня в поезде, потом почти сразу на лед. Тренер дал первую тренировку легкую, чтобы мы восстановились по-быстрому. Тренер дал нам установку, чтобы была убедительная победа, чтобы больше забили, меньше пропустили. Надо исправлять ситуацию, мы уже в конце турнирной таблицы.

Главный тренер ХК «Астана» Артем КИСЕЛЬ, подводя итоги матчей в Рудном, отметил, что первая игра, конечно, была провальной для его команды, а вот второй матч уже был похож на противостояние если не равных, то примерно равных команд.

Наставник «Горняка» Евгений ЗИНОВЬЕВ в одном нюансе с коллегой не согласился:

- У нас совершенно разные команды, по мастерству у нас ребята классом повыше. И за счет индивидуального мастерства некоторых игроков нам удалось склонить чашу весов в свою пользу. Нам нужны были эти победы. Порадовать болельщиков, самим получить положительные эмоции. И сейчас немного отдохнем, потом будем готовиться к встрече с чемпионом.

Следующие матчи «Горняк» проведет также дома – 21 и 22 октября он встречается с ХК «Бейбарыс».