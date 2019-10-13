Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение?
Члены правящих семей стран Персидского залива получили разрешение на охоту на дроф-красоток в заповедных зонах Казахстана. Арабским шейхам разрешили охотиться на дроф, так как они вкладывают немалые средства в разведение этого вида птиц в Казахстане, передает Tengrinews.kz
Фото zenun.ru
Премьер-министр Аскар Мамин подписал постановление, согласно которому в период с 10 октября по 15 ноября высокопоставленным представителям арабских стран Персидского залива разрешат охоту в Кендерли-Каясанской, Арысской и Карактауской, Жусандалинской и Южно-Казахстанской заповедных зонах. За каждую пойманную птицу охотники заплатят по 656 500 тенге (260 МРП).
- Заповедные зоны не являются заповедниками. Они создаются на участках земель всех категорий без изъятия их у собственников земельных участков и землепользователей и на их территории разрешается хозяйственная деятельность, включая охоту. (...) Планируется изъятие 276 особей дрофы-красотки, что составляет 2,8 процента от численности популяции, что не окажет отрицательного влияния на численность популяции указанного вида, - заверили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов.
В ведомстве пояснили, что такие разрешения выдаются ежегодно в рамках соглашения по сохранению и воспроизводству дрофы-красотки между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Страны Персидского залива выразили инициативу по финансированию мероприятий по охране и воспроизводству дрофы-красотки и проведению традиционной национальной соколиной охоты на этих птиц.
- В рамках соглашения ежегодно в природу выпускаются тысячи дроф-красоток, построен центр по их воспроизводству. Выращенные в центре птицы выпускаются на территории Казахстана, в места их естественного обитания. К 2021 году центр планирует достичь объемов выпуска дрофы-красотки до 5 тысяч особей в год, - рассказали в министерстве.
Отмечается, что изъятие составляет лишь около 10% от ежегодного выпуска в естественную среду обитания.
Фото yana.kiev.ua
- Благодаря соглашению, в период 2009-2019 годов в природу Казахстана выпущено 20 489 особей дроф-красоток и 625 соколов, кроме того, благодаря деятельности центра трудоустроено около 200 местных жителей. В то же время в целях проведения соколиной охоты в период с 2003 по 2018 год из природы изъято 969 особей дрофы-красотки. Объем финансирования по соглашениям с высокопоставленными представителями стран Персидского залива за период 2003-2018 годов составил 61,3 миллиона долларов, - добавили в министерстве.
На эти деньги в Казахстане ведутся учет и охрана исчезающих видов животных, таких как сайгаки, а инспекторам "Охотзоопрома" покупают транспорт высокой проходимости и нужное снаряжение.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
Пользователей: 3
Всего: 78
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк --- Ещё раз повторю - они ничего не поймут , они смотрят Кисель и Хабар . Знаю , что сейчас на меня вновь накинутся - посмотрите Хуизмистерпутин - может чуть охладитесь ???
Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в "НГ" жительницы Костаная?
Караульте хорошо! А то самое главное под утро проспите! ;-) www.youtube.com [Исправлено: Серый волк, 12.10.2019 - 23:59]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я то думал , что мы тут собрались , чтобы высказывать полезные мысли , чтобы в городе лучше стало - а оказывается , все ссорятся друг с другом ??? Люди , будьте добрее !!!
Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в "НГ" жительницы Костаная?
abaika95: или хомячок Навального это уже дело десятое) :lol: :lol: :lol: О, я уже хомячок! Ура! Круто! :-) Полчаса назад, в два ночи по нурсултанскому времени меня конкурирующий акимат...
Тернистый путь в школу-2
О господи! Он ещё здесь сидит! Караулит в половину третьего ночи по Назарбаевскому времени! :-) Вы уж определитесь, как-нибудь платный российский, или в конкурирующем акимате! :lol: :lol: :lol: В...