Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение?

Члены правящих семей стран Персидского залива получили разрешение на охоту на дроф-красоток в заповедных зонах Казахстана. Арабским шейхам разрешили охотиться на дроф, так как они вкладывают немалые средства в разведение этого вида птиц в Казахстане, передает Tengrinews.kz

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Премьер-министр Аскар Мамин подписал постановление, согласно которому в период с 10 октября по 15 ноября высокопоставленным представителям арабских стран Персидского залива разрешат охоту в Кендерли-Каясанской, Арысской и Карактауской, Жусандалинской и Южно-Казахстанской заповедных зонах. За каждую пойманную птицу охотники заплатят по 656 500 тенге (260 МРП).

- Заповедные зоны не являются заповедниками. Они создаются на участках земель всех категорий без изъятия их у собственников земельных участков и землепользователей и на их территории разрешается хозяйственная деятельность, включая охоту. (...) Планируется изъятие 276 особей дрофы-красотки, что составляет 2,8 процента от численности популяции, что не окажет отрицательного влияния на численность популяции указанного вида, - заверили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов.

В ведомстве пояснили, что такие разрешения выдаются ежегодно в рамках соглашения по сохранению и воспроизводству дрофы-красотки между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Страны Персидского залива выразили инициативу по финансированию мероприятий по охране и воспроизводству дрофы-красотки и проведению традиционной национальной соколиной охоты на этих птиц.

- В рамках соглашения ежегодно в природу выпускаются тысячи дроф-красоток, построен центр по их воспроизводству. Выращенные в центре птицы выпускаются на территории Казахстана, в места их естественного обитания. К 2021 году центр планирует достичь объемов выпуска дрофы-красотки до 5 тысяч особей в год, - рассказали в министерстве.

Отмечается, что изъятие составляет лишь около 10% от ежегодного выпуска в естественную среду обитания.

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- Благодаря соглашению, в период 2009-2019 годов в природу Казахстана выпущено 20 489 особей дроф-красоток и 625 соколов, кроме того, благодаря деятельности центра трудоустроено около 200 местных жителей. В то же время в целях проведения соколиной охоты в период с 2003 по 2018 год из природы изъято 969 особей дрофы-красотки. Объем финансирования по соглашениям с высокопоставленными представителями стран Персидского залива за период 2003-2018 годов составил 61,3 миллиона долларов, - добавили в министерстве.

На эти деньги в Казахстане ведутся учет и охрана исчезающих видов животных, таких как сайгаки, а инспекторам "Охотзоопрома" покупают транспорт высокой проходимости и нужное снаряжение.