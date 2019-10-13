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Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк --- Ещё раз повторю - они ничего не поймут , они смотрят Кисель и Хабар . Знаю , что сейчас на меня вновь накинутся - посмотрите Хуизмистерпутин - может чуть охладитесь ???
13.10.19 03:03
Серый волк
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Караульте хорошо! А то самое главное под утро проспите! ;-) www.youtube.com [Исправлено: Серый волк, 12.10.2019 - 23:59]
13.10.19 02:58
Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я то думал , что мы тут собрались , чтобы высказывать полезные мысли , чтобы в городе лучше стало - а оказывается , все ссорятся друг с другом ??? Люди , будьте добрее !!!
13.10.19 02:56
Серый волк
Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в "НГ" жительницы Костаная?
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13.10.19 02:51
Серый волк
Тернистый путь в школу-2
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13.10.19 02:18
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Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение?

12 октября 2019, 15:32 |  Государство

Члены правящих семей стран Персидского залива получили разрешение на охоту на дроф-красоток в заповедных зонах Казахстана. Арабским шейхам разрешили охотиться на дроф, так как они вкладывают немалые средства в разведение этого вида птиц в Казахстане, передает Tengrinews.kz

Фото zenun.ru

Премьер-министр Аскар Мамин подписал постановление, согласно которому в период с 10 октября по 15 ноября высокопоставленным представителям арабских стран Персидского залива разрешат охоту в Кендерли-Каясанской, Арысской и Карактауской, Жусандалинской и Южно-Казахстанской заповедных зонах. За каждую пойманную птицу охотники заплатят по 656 500 тенге (260 МРП).

- Заповедные зоны не являются заповедниками. Они создаются на участках земель всех категорий без изъятия их у собственников земельных участков и землепользователей и на их территории разрешается хозяйственная деятельность, включая охоту. (...) Планируется изъятие 276 особей дрофы-красотки, что составляет 2,8 процента от численности популяции, что не окажет отрицательного влияния на численность популяции указанного вида, - заверили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов.

 В ведомстве пояснили, что такие разрешения выдаются ежегодно в рамках соглашения по сохранению и воспроизводству дрофы-красотки между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Страны Персидского залива выразили инициативу по финансированию мероприятий по охране и воспроизводству дрофы-красотки и проведению традиционной национальной соколиной охоты на этих птиц.

- В рамках соглашения ежегодно в природу выпускаются тысячи дроф-красоток, построен центр по их воспроизводству. Выращенные в центре птицы выпускаются на территории Казахстана, в места их естественного обитания. К 2021 году центр планирует достичь объемов выпуска дрофы-красотки до 5 тысяч особей в год, - рассказали в министерстве.

Отмечается, что изъятие составляет лишь около 10% от ежегодного выпуска в естественную среду обитания.

Фото yana.kiev.ua

- Благодаря соглашению, в период 2009-2019 годов в природу Казахстана выпущено 20 489 особей дроф-красоток и 625 соколов, кроме того, благодаря деятельности центра трудоустроено около 200 местных жителей. В то же время в целях проведения соколиной охоты в период с 2003 по 2018 год из природы изъято 969 особей дрофы-красотки. Объем финансирования по соглашениям с высокопоставленными представителями стран Персидского залива за период 2003-2018 годов составил 61,3 миллиона долларов, - добавили в министерстве.

На эти деньги в Казахстане ведутся учет и охрана исчезающих видов животных, таких как сайгаки, а инспекторам "Охотзоопрома" покупают транспорт высокой проходимости и нужное снаряжение. 
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Комментарии к новости
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§ Kairat stayer
Re: Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1349
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ежегодно 5000 дрофов будут выпускатся на волю в природу, нормально. Лимит соколиной охоты можно увеличить.
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§ alex_60
Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5326
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только на один пост шейхи проплатили.
Жадные.

[Исправлено: alex_60, 12.10.2019 - 19:05]
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§ Coopidon
Re: Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это...
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 12.10.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Лимит соколиной охоты можно увеличить.

Только при условии чтобы шейхи увеличили лимит инвестиций
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§ abaika95
Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 828
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.10.19 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата с сайта travelluxtour.info

// Инфраструктура охоты в Азии развита заметно слабее, чем в Африке, хотя охотничьи ресурсы имеют здесь не меньший, а возможно и больший потенциал. Ведущими странами данного макрорегиона по развитию охотничьего туризма являются Россия, Казахстан, Киргизия и Монголия//

Почему бы и нет?) если лишняя копеечка будет в бюджет падать, не все же энергоресурсами заробатывать) соседи вон во всю развивают эту отрасль и нам нужно не отставать)
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§ Coopidon
Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение?
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 13.10.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Почему бы и нет?) если лишняя копеечка будет в бюджет падать, не все же энергоресурсами заробатывать) соседи вон во всю развивают эту отрасль и нам нужно не отставать

Да, это так!
Тем более, есть же разные виды туристов. Турция, Египет. В Таиланде секс-туризм. Во Франции- Елисейские поля и Эйфелевая башня.
Надо чтобы министры изучили и внедрили. Чтобы мы тоже не отставали.
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