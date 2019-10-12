Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в "НГ" жительницы Костаная?

11 октября читатель "НГ" прислала нам фотографии затопленной дождями остановки "Центральный рынок, верхняя оптовка". Ее поставили ниже уровня тротуара. Люди вынуждены были ждать автобус под открытым небом.

В тот же день на остановку прибыли рабочие и техника. Площадку засыпали щебнем, утрамбовали. "Завтра заасфальтируем", - сообщил аким Костаная. Позитивненько!