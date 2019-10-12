Форум
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Александр на личности не переходи, без порожняка. Тебя-же уже неоднократно всяких статусов лишали, думай головой, без оскорблении.
12.10.19 18:04
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обычная практика бывших ментов. Доносы. [Исправлено: alex_60, 12.10.2019 - 17:58]
12.10.19 17:56
Kairat stayer
Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение?
Ежегодно 5000 дрофов будут выпускатся на волю в природу, нормально. Лимит соколиной охоты можно увеличить.
12.10.19 17:30
Сыкымы
Остановка, она же - лужа. Это Костанай, детка!
yudjin: Полушалок, вообще-то, был цветастым... :lol:
12.10.19 17:13
Kairat stayer
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
drakon: Срочно разводите - Архаров. Туристов вам найду штук 5... Так, грамотей Алекс против, но кто его будет слушать. Речь-то идёт о лицензированном отстреле. Вона Юля указывает, что за два...
12.10.19 16:58
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
 
Читательский рейтинг

Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в "НГ" жительницы Костаная?

12 октября 2019, 12:01 |  ЖКХ

11 октября читатель "НГ" прислала нам фотографии затопленной дождями остановки "Центральный рынок, верхняя оптовка". Ее поставили ниже уровня тротуара. Люди вынуждены были ждать автобус под открытым небом.

В тот же день на остановку прибыли рабочие и техника. Площадку засыпали щебнем, утрамбовали. "Завтра заасфальтируем", - сообщил аким Костаная. Позитивненько!
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
12.10.19 15:32 Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение?
12.10.19 12:25 «По всем направлениям рост, кроме сельского хозяйства» - Архимед Мухамбетов об итогах 9-ти месяцев
12.10.19 11:18 Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска примирилась с виновницей ДТП
12.10.19 09:19 Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
11.10.19 18:52 Поднять тариф за электроэнергию на 1,7% намерены в ТОО «КЭЦ»
11.10.19 17:52 Как решается проблема с нехваткой студенческих общежитий в Костанае?
11.10.19 17:17 Какая погода ждет жителей Костанайской области в выходные?
11.10.19 16:49 Обратить внимание на качество техосмотра автомобилей просят перевозчики Рудного
11.10.19 14:01 Договор с подрядчиком, ремонтировавшим улицу Дощанова, расторгается - аким Костаная
11.10.19 13:27 Директорам школ Казахстана обещают доплаты за эффективность

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ abaika95
Re: Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 816
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.10.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Позитивненько//

Это тоже аким сказал ?)или это уже журналисты НГ резюмируют?)

А вообще молодцы, оперативно) сейчас правда набегут любители нытья и один Российский платный тролль понапишут всякого ) ждем-с)
Профайл

§ drakon
Re: Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17522
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.10.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
"Завтра заасфальтируем", - сообщил аким Костаная.

Ну что? День заканчивается. Заасфальтировали?... :lol: :oops: :-o
Профайл

§ alex_60
Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в "НГ" жительницы Костаная?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5310
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Заасфальтировали

Давно уже. ты за новостями смотри.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Журналист и общественный деятель Гульжан Ергалиева предложила выделять из госбюджета 3 млн тенге на первую свадьбу молодоженам в качестве «свадебного капитала». Поддерживаете ли вы эту инициативу?
Да. Эти деньги помогут молодоженам начать семейную жизнь без кредита в банке.
Да. Лучше помогать молодым семьям, чем тратить деньги на саммиты и выставки.
Да. Но молодожены должны прожить в браке не менее 10 лет либо вернуть деньги.
Нет. Свадьба - это личное дело жениха, невесты и их родственников.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 83
Пользователей: 2
Всего: 85

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх