Читательский рейтинг
Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в "НГ" жительницы Костаная?
12 октября 2019, 12:01 | ЖКХ
11 октября читатель "НГ" прислала нам фотографии затопленной дождями остановки "Центральный рынок, верхняя оптовка". Ее поставили ниже уровня тротуара. Люди вынуждены были ждать автобус под открытым небом.
В тот же день на остановку прибыли рабочие и техника. Площадку засыпали щебнем, утрамбовали. "Завтра заасфальтируем", - сообщил аким Костаная. Позитивненько!
Последние новости
12.10.19 12:25 «По всем направлениям рост, кроме сельского хозяйства» - Архимед Мухамбетов об итогах 9-ти месяцев
11.10.19 18:52 Поднять тариф за электроэнергию на 1,7% намерены в ТОО «КЭЦ»
11.10.19 17:17 Какая погода ждет жителей Костанайской области в выходные?
11.10.19 13:27 Директорам школ Казахстана обещают доплаты за эффективность
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 83
Пользователей: 2
Всего: 85
Вы гость здесь
Пользователей: 2
Всего: 85
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Александр на личности не переходи, без порожняка. Тебя-же уже неоднократно всяких статусов лишали, думай головой, без оскорблении.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обычная практика бывших ментов. Доносы. [Исправлено: alex_60, 12.10.2019 - 17:58]
Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение?
Ежегодно 5000 дрофов будут выпускатся на волю в природу, нормально. Лимит соколиной охоты можно увеличить.
Остановка, она же - лужа. Это Костанай, детка!
yudjin: Полушалок, вообще-то, был цветастым... :lol:
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
drakon: Срочно разводите - Архаров. Туристов вам найду штук 5... Так, грамотей Алекс против, но кто его будет слушать. Речь-то идёт о лицензированном отстреле. Вона Юля указывает, что за два...