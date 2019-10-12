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Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска примирилась с виновницей ДТП

12 октября 2019, 11:18 |  Общество

В Челябинске прекращено уголовное дело в отношении виновницы ДТП , в котором в июне погиб 26-летний житель Костанайской области. Молодой человек проходил обучение в одном из вузов Челябинска.

10 октября, мать погибшего и виновница ДТП примирились — уголовное дело было прекращено, сообщает 74.ru.

Против примирения сторон возражал представитель прокуратуры. Так как ДТП имело широкий общественный резонанс, гособвинитель призывал суд продолжить рассмотрение дела. Виновнице ДТП грозил пятилетний срок.

Трагедия произошла 17 июня на Университетской Набережной. Молодой человек переходил дорогу на пешеходном переходе, когда на него наехал «Мерседес-Бенс GLA 250 4». За рулём находилась 21-летняя студентка Милана Ахмедова. Парень скончался на месте от полученных травм.

— Потерпевшая (мать погибшего) до последнего не хотела соглашаться на прекращение дела, но она была вынуждена пойти на это, так как ни страховая, ни государство не компенсируют причиненный в ДТП моральный вред, — рассказал в перерыве представитель потерпевшей Евгений Ишутин. — Она осталась одна, у неё был единственный сын, поддержки которого в старости она лишилась. В случае удовлетворения судом гражданского иска о компенсации морального вреда потерпевшая ещё долго могла бы ждать взысканий с виновника ДТП, особенно если та не работает и взять с неё нечего.

В суде Ишутин подчеркнул, что для прекращения уголовного дела соблюдены все четыре необходимых условия: преступление средней тяжести, подсудимая ранее не судима, стороны примирились и причинённый моральный вред возмещен в полном объёме.

 Семья девушки выплатила родственникам погибшего 30 000 рублей. По решению суда девушка должна будет выплатить семье погибшего еще 3 миллиона рублей.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 816
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.10.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну правильно зачем слушать гособвинителя что то там щебечущего, когда продовец-покупатель обо всем уже договорились, теперь зато знаем расценки, жизнь молодого парня из Лисаковска стоит 3 млн. 30 тыс. Рублей, ни копейкой больше ни копейкой меньше, теперь Милана Ахмедова может у папы попросить на день рожденье скинуть ей на карту миллиончиков 6,и прокатиться на эти деньги по тротуару или в остановку с людьми вьехать че уж там , все продаеться и все покупаеться........
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§ elektron
Re: Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3660
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.10.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да жесть, какое примирение? Убийство. Слов нет. Куда мир катится.
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§ 3DO
Re: Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1940
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.10.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абсурд какой-то, никогда не понимал факта примирения в таких случаях. Мне кажется, люди идущие на примирение в таких случаях, когда обвиняемый - все таки и виновный доказанный, просто продают за бабло жизнь (или смерть) своих близких.
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§ 3DO
Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска примирилась с виновницей ДТП
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1940
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.10.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А //// 21-летняя //// и дальше будет радоваться жизни.
Кстати, что там с этой бабой на "финике" из за которой пострадал водитель/пассажир Пежо и погиб парень на скутере?

[Исправлено: Ольга Колоколова, 12.10.2019 - 12:29]
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§ Сталкер
Re: Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 12.10.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Семья девушки выплатила родственникам погибшего 30 000 рублей. По решению суда девушка должна будет выплатить семье погибшего еще 3 миллиона рублей" - "В случае удовлетворения судом гражданского иска о компенсации морального вреда потерпевшая ещё долго могла бы ждать взысканий с виновника ДТП, особенно если та не работает и взять с неё нечего".
Нормально так... Как примирение то произошло, если моральный вред должен быть заглажен по решению суда, когда как необходимым условием, как там написано, для примирения является заглаживание морального вреда в полном объёме - по смыслу до прекращения дела ("заглажен", а "не должен быть заглажен").
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§ elektron
Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска примирилась с виновницей ДТП
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3660
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.10.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Объясните, как возможно примирение, в случае со смертельным исходом?
Просто вопрос, если что. Не Юрист. Интересно просто. На каком уровне законодательство, допускает такое попустительство.

[Исправлено: elektron, 12.10.2019 - 07:46]
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§ elektron
Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска примирилась с виновницей ДТП
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3660
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.10.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то может тому, который другому в пах ножом ткнул, да так,что умер. тоже может можно примериться?
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§ 3DO
Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска примирилась с виновницей ДТП
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1940
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.10.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "А то может тому, который другому в пах ножом ткнул, да так,что умер. тоже может можно примериться?"
Смотрел ту видеозапись... это страшно видеть, как челочек умирает. Слабо помню, но вроде погибший и сам напрашивался, судя по поведению (не оправдываю никого, не выношу вердикт).
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§ elektron
Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска примирилась с виновницей ДТП
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3660
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.10.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
судя по поведению (

То есть просто личное суждение. Хотя не важно кто кого и как. Никто и никого и никак не имеет права убывать. Или я что то пропустил в эволюции? Да и вопрос был другой.
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