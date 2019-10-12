В Челябинске прекращено уголовное дело в отношении виновницы ДТП , в котором в июне погиб 26-летний житель Костанайской области. Молодой человек проходил обучение в одном из вузов Челябинска.
10 октября, мать погибшего и виновница ДТП примирились — уголовное дело было прекращено, сообщает 74.ru.
Против примирения сторон возражал представитель прокуратуры. Так как ДТП имело широкий общественный резонанс, гособвинитель призывал суд продолжить рассмотрение дела. Виновнице ДТП грозил пятилетний срок.
Трагедия произошла 17 июня на Университетской Набережной. Молодой человек переходил дорогу на пешеходном переходе, когда на него наехал «Мерседес-Бенс GLA 250 4». За рулём находилась 21-летняя студентка Милана Ахмедова. Парень скончался на месте от полученных травм.
— Потерпевшая (мать погибшего) до последнего не хотела соглашаться на прекращение дела, но она была вынуждена пойти на это, так как ни страховая, ни государство не компенсируют причиненный в ДТП моральный вред, — рассказал в перерыве представитель потерпевшей Евгений Ишутин. — Она осталась одна, у неё был единственный сын, поддержки которого в старости она лишилась. В случае удовлетворения судом гражданского иска о компенсации морального вреда потерпевшая ещё долго могла бы ждать взысканий с виновника ДТП, особенно если та не работает и взять с неё нечего.
В суде Ишутин подчеркнул, что для прекращения уголовного дела соблюдены все четыре необходимых условия: преступление средней тяжести, подсудимая ранее не судима, стороны примирились и причинённый моральный вред возмещен в полном объёме.
Семья девушки выплатила родственникам погибшего 30 000 рублей. По решению суда девушка должна будет выплатить семье погибшего еще 3 миллиона рублей.
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Александр на личности не переходи, без порожняка. Тебя-же уже неоднократно всяких статусов лишали, думай головой, без оскорблении.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обычная практика бывших ментов. Доносы. [Исправлено: alex_60, 12.10.2019 - 17:58]
Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение?
Ежегодно 5000 дрофов будут выпускатся на волю в природу, нормально. Лимит соколиной охоты можно увеличить.
Остановка, она же - лужа. Это Костанай, детка!
yudjin: Полушалок, вообще-то, был цветастым... :lol:
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
drakon: Срочно разводите - Архаров. Туристов вам найду штук 5... Так, грамотей Алекс против, но кто его будет слушать. Речь-то идёт о лицензированном отстреле. Вона Юля указывает, что за два...