Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска примирилась с виновницей ДТП

В Челябинске прекращено уголовное дело в отношении виновницы ДТП , в котором в июне погиб 26-летний житель Костанайской области. Молодой человек проходил обучение в одном из вузов Челябинска.

10 октября, мать погибшего и виновница ДТП примирились — уголовное дело было прекращено, сообщает 74.ru.

Против примирения сторон возражал представитель прокуратуры. Так как ДТП имело широкий общественный резонанс, гособвинитель призывал суд продолжить рассмотрение дела. Виновнице ДТП грозил пятилетний срок.

Трагедия произошла 17 июня на Университетской Набережной. Молодой человек переходил дорогу на пешеходном переходе, когда на него наехал «Мерседес-Бенс GLA 250 4». За рулём находилась 21-летняя студентка Милана Ахмедова. Парень скончался на месте от полученных травм.

— Потерпевшая (мать погибшего) до последнего не хотела соглашаться на прекращение дела, но она была вынуждена пойти на это, так как ни страховая, ни государство не компенсируют причиненный в ДТП моральный вред, — рассказал в перерыве представитель потерпевшей Евгений Ишутин. — Она осталась одна, у неё был единственный сын, поддержки которого в старости она лишилась. В случае удовлетворения судом гражданского иска о компенсации морального вреда потерпевшая ещё долго могла бы ждать взысканий с виновника ДТП, особенно если та не работает и взять с неё нечего.