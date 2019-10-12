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Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Александр на личности не переходи, без порожняка. Тебя-же уже неоднократно всяких статусов лишали, думай головой, без оскорблении.
12.10.19 18:04
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обычная практика бывших ментов. Доносы. [Исправлено: alex_60, 12.10.2019 - 17:58]
12.10.19 17:56
Kairat stayer
Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение?
Ежегодно 5000 дрофов будут выпускатся на волю в природу, нормально. Лимит соколиной охоты можно увеличить.
12.10.19 17:30
Сыкымы
Остановка, она же - лужа. Это Костанай, детка!
yudjin: Полушалок, вообще-то, был цветастым... :lol:
12.10.19 17:13
Kairat stayer
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
drakon: Срочно разводите - Архаров. Туристов вам найду штук 5... Так, грамотей Алекс против, но кто его будет слушать. Речь-то идёт о лицензированном отстреле. Вона Юля указывает, что за два...
12.10.19 16:58
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«По всем направлениям рост, кроме сельского хозяйства» - Архимед Мухамбетов об итогах 9-ти месяцев

Галина КАТКОВА

12 октября 2019, 12:25 |  Государство

11 октября, параметры социально-экономического развития Костанайской области с начала года были предметом рассмотрения на расширенном заседании облакимата. Сразу было отмечено, что в регионе существенно выросло производство продукции машиностроения, металлургии.

Индекс физического объема обрабатывающей промышленности превысил ИФО горнодобывающего сектора, традиционно лидирующего для области, — 123,8% и 107,% соответственно.

- В структуре обрабатывающей промышленности доля машиностроения составляет уже более 36%, металлургии — около 22%, - сказал заместитель акима области Ерлан СПАНОВ.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли инвестиции в основной капитал — на 3,8%, увеличился объем строительных работ — на 5,7% и ввод жилья — на 16,2%.

За отчетный период сельское хозяйство произвело продукции на 248 млрд тенге, в прошлом году за январь-сентябрь — на 295 млрд тенге, индекс физического объема в отрасли снизился почти на 34%.

- У нас по всем направлениям рост в этом году, кроме сельского хозяйства, - констатировал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Он также сообщил, что уборочная в регионе практически завершена, остались поля некоторых крестьянских хозяйств, а также небольшие площади масличных.

В этом году костанайские аграрии намолотили 2 947 000 т зерна против прошлогодних 4 957 000 т, урожайность составляет 7,4 ц/га, что на 4,9 ц ниже прошлогодней.
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