«По всем направлениям рост, кроме сельского хозяйства» - Архимед Мухамбетов об итогах 9-ти месяцев
Галина КАТКОВА
11 октября, параметры социально-экономического развития Костанайской области с начала года были предметом рассмотрения на расширенном заседании облакимата. Сразу было отмечено, что в регионе существенно выросло производство продукции машиностроения, металлургии.
Индекс физического объема обрабатывающей промышленности превысил ИФО горнодобывающего сектора, традиционно лидирующего для области, — 123,8% и 107,% соответственно.
- В структуре обрабатывающей промышленности доля машиностроения составляет уже более 36%, металлургии — около 22%, - сказал заместитель акима области Ерлан СПАНОВ.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли инвестиции в основной капитал — на 3,8%, увеличился объем строительных работ — на 5,7% и ввод жилья — на 16,2%.
За отчетный период сельское хозяйство произвело продукции на 248 млрд тенге, в прошлом году за январь-сентябрь — на 295 млрд тенге, индекс физического объема в отрасли снизился почти на 34%.
- У нас по всем направлениям рост в этом году, кроме сельского хозяйства, - констатировал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.
Он также сообщил, что уборочная в регионе практически завершена, остались поля некоторых крестьянских хозяйств, а также небольшие площади масличных.
В этом году костанайские аграрии намолотили 2 947 000 т зерна против прошлогодних 4 957 000 т, урожайность составляет 7,4 ц/га, что на 4,9 ц ниже прошлогодней.
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