Как решается проблема с нехваткой студенческих общежитий в Костанае?

О том, насколько костанайские студенты нуждаются в общежитиях, проректоры трех вузов рассказали сегодня, 11 октября. Доклады были заслушаны представителями общественного совета области в здании КГПУ.

- Согласно поручению Нурсултана Назарбаева поставлена задача улучшения качества проживания студентов, - сказал представитель общественного совета Азамат ТУРСУНОВ. - В связи с чем была разработана государственная программа по строительству общежитий для вузов, которая предусматривает строительство либо за счет средств учебных заведений, либо за счет средств инвесторов. В ближайшее время КГУ и КГПУ объединятся в один вуз, но проблема с нехваткой общежитий в этих заведениях останется.

Проректор КГУ им. Байтурсынова Нурлан МАМИЕВ сообщил, что в их вузе учится 4 495 студентов, из них 1 534 — иногородние. В двух пятиэтажных общежитиях, рассчитанных на 720 мест, проживает 1 010 человек. И это лишь 65% нуждающихся в местах.

- 35% студентов арендуют жилье или живут у родственников, - пояснил Мамиев. - Есть потребность в строительстве общежития на 500 мест. ПСД на его строительство готова. Общая стоимость проекта составляет 2,4 млрд тенге. Земельный участок под общежитие имеется, здание планируют возвести по пр. Абая 32/1.

Однако таких больших средств на строительство общежития у вуза нет, поэтому руководство сейчас в поисках инвестора. Пока же за счет средств вуза ведется реконструкция одного из зданий университета под общежитие, в которое смогут заселить более 200 человек. Ввести в эксплуатацию новое здание планируют в 2020 году. Мамиев уточнил, что оно не закроет потребности вуза.

Проректор КГПУ им. Султангазина Нурлан МЕДЕТОВ сообщил, что у их вуза есть общежитие, в котором проживает 465 студентов, в другом — арендуемом — еще 135 студентов. Это в общей сложности 600 человек, что составляет 25% от количества нуждающихся в койко-местах.

- В связи с чем мы уже начали строительство четырех трехэтажных зданий по ул. Тауелсиздик, 118, которые планируют ввести в эксплуатацию в феврале 2020 года, - пояснил Медетов. - Стоимость строительства 707 млн тенге. Общежития строим за счет средств вуза, но в дальнейшем, согласно условиям госпрограммы, эти деньги нам вернут.

Согласно государственной программе по строительству студенческих общежитий государство обязуется возвращать застройщику 122 МРП за одно койко-место в течение восьми лет.

- Четыре наши общежития будут рассчитаны на 336 мест, - отметил Медетов. - Таким образом, исходя из размера МРП на сегодняшний день, в течение 8-ми лет нам вернут 828 млн тенге, что вполне окупит строительство.

Но и строительство четырех общежитий полностью не закроет потребность в проживании всех иногородних студентов. Да и точно сказать, сколько студентов нуждаются в общежитиях, невозможно.

- Это живой процесс, - пояснил проректор КГПУ. - Студент пожил полгода в общежитии, потом нашел жилье или родители купили ему квартиру. Ситуация постоянно меняется.

А вот проректор КСТУ Нурлан БАЙКАДАМОВ сообщил, что у них нет проблем с проживанием иногородних студентов.

- Одно общежитие, 1974 года постройки, расположено по ул. Кобланды Батыра, 54 и рассчитано на 53 студентов, - сказал Байкадамов. - Второе по ул. Курганской, 5 — на 63 студентов. Стоимость проживания 9500 тенге в месяц. В эту сумму входит стирка белья и многое другое. Всего в вузе обучается около 3000 студентов, из них 1 000 — на очном отделении. 116 мест в двух общежития вполне хватает для желающих в них проживать, есть даже свободные места.

Председатель ОФ «Гражданский альянс «ГрИн» Динара УТЕБАЕВА отметила, что их организация проверяла условия проживания студентов в общежитиях КСТУ. Условия хорошие: установлены бойлеры, всегда есть горячая вода, Wi-Fi.

- Однако условия для проживания в общежитии по ул. Кобланды батыра хуже, чем по ул. Курганской, - сказала Утебаева. - При этом стоимость проживания одинаковая - 9 500 тенге в месяц. И самое главное, что нас удивило: свободные места есть в общежитии с лучшими условиями проживания. Нет ли здесь коррупционной составляющей? По какому принципу вы расселяете студентов?

Нурлан Байкадамов ответил, что в общежитие по Курганской, в первую очередь, заселяют первокурсников. И сейчас после проверки «ГрИна» студентов с других курсов переселяют в общежитие с лучшими условиями проживания. Подводя итоги встречи с проректорами, Азамат Турсунов добавил, что поручение елбасы по строительству общежитий выполняется хорошо.

