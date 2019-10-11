Какая погода ждет жителей Костанайской области в выходные?

Синоптики считают, что в субботу осадки на территории Костанайской области маловероятны. А вот в воскресенье начнутся дожди, которые в понедельник могут временами превращаться в мокрый снег. Ветер в воскресенье и понедельник юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура ночью 0...+5, местами +8, днём +7...+12, местами +15 градусов.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В Костанае 12 октября без осадков, ночью 0...+2, днём +12...+14 градусов, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Дождь в областном центре будет лить 13 и днём 14 октября. Порывы ветра могут достигать 20 м/с. Ночью +3...+5, днём +10...+12 градусов.