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Какая погода ждет жителей Костанайской области в выходные?
Георгий ГОВОРОВ
11 октября 2019, 17:17 | Общество
Синоптики считают, что в субботу осадки на территории Костанайской области маловероятны. А вот в воскресенье начнутся дожди, которые в понедельник могут временами превращаться в мокрый снег. Ветер в воскресенье и понедельник юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура ночью 0...+5, местами +8, днём +7...+12, местами +15 градусов.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- В Костанае 12 октября без осадков, ночью 0...+2, днём +12...+14 градусов, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Дождь в областном центре будет лить 13 и днём 14 октября. Порывы ветра могут достигать 20 м/с. Ночью +3...+5, днём +10...+12 градусов.
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