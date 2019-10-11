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olegggon
Договор с подрядчиком, ремонтировавшим улицу Дощанова, расторгается - аким Костаная
Что то не сообщают, сколько уже уплачено, на какие сроки всё было рассчитано, какие общие суммы и сколько заплатят новым подрядчикам? Во всех цивилизованных странах срок исполнения работ чуть ли не...
11.10.19 14:48
Серый волк
Остановка, она же - лужа. Это Костанай, детка!
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Договор с подрядчиком, ремонтировавшим улицу Дощанова, расторгается - аким Костаная

11 октября 2019, 14:01 |  ЖКХ

На многочисленные жалобы костанайцев на состояние улицы Дощанова, которая ремонтируется уже год, аким города Кайрат АХМЕТОВ отреагировал на своей странице в Instagram.

- В рамках программы ЕБРР в 2018 году подрядной организацией ТОО «Дала» были начаты работы по объекту «Реконструкция самотечного коллектора по ул.О.Дощанова от ул.Майлина – ул.П.Борцова, по ул.П.Борцов в границах ул. О.Дощанова – ул.Фролова, г. Костанай». В октябре 2018 года вышеуказанной подрядной организацией работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. О.Дощанова в границах ул.Шаяхметова – ул. Железнодорожная были выполнены. Но, как показал текущий год,  крайне некачественно.

 

Аким Костаная  признает, что "восстановленный участок дороги находится в неудовлетворительном состоянии, на всей протяжённости имеются провалы и выбоины, а на отдельных участках - полное отсутствие асфальтобетонного покрытия".

О том, как именно выглядит сегодня улица Дощанова, "НГ" подробно рассказала здесь.

- В данный момент, ведутся процедуры по расторжению договора с ТОО «Дала», в связи с чем принято решение привлечь сторонние организации для восстановления асфальтобетонного покрытия, так как подрядной организацией не выполняются условия контракта. - пишет Кайрат Ахметов. - На сегодняшний день, учитывая наступление неблагоприятных условий по восстановлению асфальтобетонного покрытия на договорной основе привлечены организации ТОО «Арвис», ТОО «Ван», ТОО «Строй ГрантKST». Подрядным организациям дано поручение произвести работы с упором на качество и завершение работ в кратчайшие сроки. В связи с чем прошу жителей города отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Фото Ксении РЕБИК
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§ olegggon
Re: Договор с подрядчиком, ремонтировавшим улицу Дощанова,...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1025
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 11.10.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то не сообщают, сколько уже уплачено, на какие сроки всё было рассчитано, какие общие суммы и сколько заплатят новым подрядчикам? Во всех цивилизованных странах срок исполнения работ чуть ли не самое главное.
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