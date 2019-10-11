Директорам школ Казахстана обещают доплаты за эффективность

Министр образования и науки Казахстана Асхат АЙМАГАМБЕТОВ в сенате сообщил, что сегодня все директора школ получают одинаковую заработную плату. В связи с этим предлагаются изменения в механизм оплаты их труда, сообщает Курсив.

Фото из архива "НГ"

По данным Аймагамбетова, ставки у директоров школ в среднем от 90 000 до 110 000, причем они одинаковы и в школах, где условно обучаются 100 детей, и где обучаются условно 1 200 детей. Директора школ, несмотря на разную нагрузку и разную степень ответственности, получают одинаковую заработную плату.

Кроме того, в действующей системе оплаты труда не учитывается их эффективность.

- Может быть, он достигает больших успехов, или наоборот, не так эффективно работает, но получают все одинаково. А учителям, если они имеют категорию, мы доплату даем. Мы считаем, что это, мягко говоря, несколько несправедливо, – сказал глава МОН.



В этой связи вносятся изменения в механизм оплаты труда школьных руководителей.

- Мы предлагаем, во-первых, дифференцировать в зависимости от количества обучающихся. Второе, мы предлагаем присуждать категории директорам за эффективность. И тогда, если он условно директор 1-й категории эффективности, то будет получать 100% надбавки к заработной плате, если 2-й категории – то 60%, 3-й – 30%, и если он без категории – то только свой оклад. Но мы должны их мотивировать, чтобы они работали эффективнее. Поэтому здесь такие меры МОН предполагает. Это будет, – пояснил министр образования.