Бауржан ИСМУХАМБЕТОВ: Конвоир вне закона

Так можно охарактеризовать работу частного судебного исполнителя (ЧСИ) в Казахстане. И вот почему.

Государственные судебные исполнители имеют право на составление административного протокола по представлениям ЧСИ. Однако ЧСИзаконодательно лишен такой возможности. Более того - фактически ЧСИ занимается приводом лица в структурные подразделения Министерства юстиции, а после составления протокола государственным судебным исполнителем в отношении лица, совершившего правонарушение, вновь ЧСИ доставляет должника в суд для рассмотрения административного дела по существу.

Следует учесть тот факт, что ЧСИ, доставивший должника в суд, после оглашения постановления суда получает уже правонарушителя, к которому применена санкция в виде ареста, зачастую агрессивно настроенного к самому частному судебному исполнителю. После чего частный судебный исполнитель, не наделенный какими-либо полномочиями, занимается сопровождением арестованного в спецприемники или ИВС в населенных пунктах, где спецприемники отсутствуют.

Единой практики приема лиц, в отношении которых применен арест, по представлению частного судебного исполнителя нет. В некоторых спецприемниках и ИВС требуют медицинского освидетельствования. Например, в ИВС Денисовского РОВД требуют справку от врача общей практики, в ГУВД Рудного - справку от врача-травматолога. После чего проводится процедура дактилоскопии. И на всех стадиях прохождения медицинского освидетельствования ЧСИ сопровождает правонарушителя, чтобы тот все прошел и никуда не сбежал. Хотя, если правонарушитель захочет уйти, помешать ему ЧСИ не вправе.

Кроме того, врачи требуют от частного судебного исполнителя направления на медицинское освидетельствование. Согласно внутренним документам городских и районных больниц, медицинское освидетельствования проводятся по направлению сотрудников правоохранительных органов, к которым частный судебный исполнитель не относится. Приходится на месте что-то постоянно выдумывать, кого-то просить.

Ни в одном законодательном акте РК не закреплены полномочия по доставке правонарушителя в места отбытия административного наказания. Суды имеют возможность указать в постановлении ответственных лиц для доставки в ИВС или спецприемник, либо просто вызвать сотрудников полиции и возложить на них данную обязанность.

По сути непонятно, кто должен исполнять постановление суда о наложении взыскания в виде ареста. Считаю, что данная обязанность должна быть возложена на сотрудников правоохранительных органов.

Также необходимо решить вопрос об участии в судебном заседании самого ЧСИ, который не наделен таким правом в КоАП РК.

На основании изложенного прошу компетентные органы Республики Казахстан обратить внимание на эти проблемы и заполнить пробел в законодательстве.

Автор - частный судебный исполнитель, работает в Костанае