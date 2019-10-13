Николай ВОРОНИН: Ожидаемый результат

По итогам опроса об оценке первых 100 дней работы Касым-Жомарта Токаева на посту президента РК, проведенного "Нашей Газетой", подавляющее большинство (71%) заявило, что не видят никаких изменений в стране от смены главы государства. Это и понятно. Заявление Токаева о преемственности политики Назарбаева означает, что новых направлений ждать не следует.

Да по большому счету Токаеву и осталось только так действовать. Никакого транзита власти у нас не было. Елбасы пожизненно оставил за собой важные посты. Понятно, что Токаеву на одной дорожке с первым президентом тесно, но он вынужден мириться с этим. У Назарбаева пост председателя Совета безопасности, а это контроль над армией и силовыми структурами. Это заметно даже по недавним сообщениям в СМИ - о том, что Назарбаев встретился с министром обороны и в то же время Токаев провел встречу с начальником Генерального штаба.

Кроме того, команда, созданная Назарбаевым, не позволит сделать Токаеву шаг в сторону. А делать надо многое. Нам твердят про наставшую изобильную счастливую жизнь, про всенародную поддержку Елбасы, устроившего такую жизнь. От многократного повторения это тождество начинает выглядеть если не верным, то привычным. Мы не то чтобы согласились - мы устали опровергать.

Что на самом деле досталось новому президенту? В результате приватизации сейчас в Казахстане 162 человека владеют половиной благосостояния страны. Вот они то и живут счастливо. Я уверен - в стране, где собирают деньги на лечение детей, где всем миром собирают детей в школу, говорить о счастливой жизни народа преждевременно. Хотя наш народ переживет и такое. Правда, как говорил поэт Тютчев, "пережить - не значит жить".

Идем дальше. У нас $250 млрд увезли за рубеж. Мы позволили крупным коррупционерам бежать за кордон и только после этого объявили их врагами отечества. Я хорошо помню, как во время премьерства Кажегельдина пошла волна протестов против раздачи нефтяных месторождений иностранцам на условиях, явно грабительских для страны. И вот тогда Назарбаев во всеуслышание заявил, что в обиду рыночного премьера он не даст. Что из этого получилось, известно.

А вот что в октябре 2019 года заявил бывший министр иностранных дел Казахстана (1991-1994 годы) Толеутай Сулейменов: "У нас где-то 12 тысяч долларов (ВВП) на душу населения и говорим, что это много. За 27 лет знаете какой рывок можно было сделать? За 10 лет Китай сделал мощный рывок, что стал четвертой экономикой мира". У нас не получилось.

Может, пришло время напомнить Елбасы правила шахматной игры и заставить признать его, что, хотя ферзь может ходить и как пешка, и как слон. и как ладья, он не вправе ходить как конь. И пора новому президенту дать возможность править самостоятельно. Но боюсь, что это - как требовать в кассе театра билет на антракт.