Пенсионерку подозревают в убийстве престарелого супруга в Костанайской области
О том, что 77-летнего жителя поселка Научный Карабалыкского района убили, в полицию сообщил его сын. По рассказам 72-летней жены убитого, пенсионера избили и зарезали неизвестные, приехавшие на джипе. Однако на деле все оказалось не так.
Иллюстративное фото pbs.twimg.com
Карабалыкская районная газета "Айна", ссылаясь на жителей поселка Научный, рассказывает, что семья пенсионеров переехала в поселок незадолго до убийства. Жили на съемной квартире. 6 октября стало известно о том, что пожилой мужчина убит ножом.
В пресс-службе департамента полиции, отвечая на запрос "НГ", сообщили, что 6 октября об убийстве сообщил сын убитого.
- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила труп 77 летнего мужчины с ножевыми ранениями в область спины и шеи. - Говорится в ответе ведомства.
При проведении следственных действий версия о том, что мужчину зарезали двое неизвестных, отпала. Супруга убитого, также пенсионерка, призналась, что убила мужа во время ссоры. Ей предъявлено обвинение в убийстве. В связи с преклонным возрастом в качестве меры пресечения избран домашний арест.
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