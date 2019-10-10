Пенсионерку подозревают в убийстве престарелого супруга в Костанайской области

О том, что 77-летнего жителя поселка Научный Карабалыкского района убили, в полицию сообщил его сын. По рассказам 72-летней жены убитого, пенсионера избили и зарезали неизвестные, приехавшие на джипе. Однако на деле все оказалось не так.

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Карабалыкская районная газета "Айна", ссылаясь на жителей поселка Научный, рассказывает, что семья пенсионеров переехала в поселок незадолго до убийства. Жили на съемной квартире. 6 октября стало известно о том, что пожилой мужчина убит ножом.

В пресс-службе департамента полиции, отвечая на запрос "НГ", сообщили, что 6 октября об убийстве сообщил сын убитого.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила труп 77 летнего мужчины с ножевыми ранениями в область спины и шеи. - Говорится в ответе ведомства.

При проведении следственных действий версия о том, что мужчину зарезали двое неизвестных, отпала. Супруга убитого, также пенсионерка, призналась, что убила мужа во время ссоры. Ей предъявлено обвинение в убийстве. В связи с преклонным возрастом в качестве меры пресечения избран домашний арест.