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kbkz1980: может даже не обгадим Неужели "обгадить" - это по вашей части?!
10.10.19 21:59
Сабыр
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
Самый нужный рейс-это на Хайнань(Санья). Очень перспективное направление и безвизовое. Уч точно и дешевле и гораздо лучше Египта.
10.10.19 21:10
drakon
Журналист и общественный деятель Гульжан Ергалиева...
Проголосовал за пункт 4. А надо было за 3. За всю жизнь,жениться можно 5 раз. И нахаляву получить 15 млн.тенге... :lol: :oops:
10.10.19 21:10
Змея Подколодная
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
Возвратить деньги можно будет за счёт накоплений, которые жильцы смогут делать в Жилстройсбербанке. В нашем доме в ПКСК оплатить не могут, а тут целый ЖССБ. Ну попробуйте,ага. Главное- счет...
10.10.19 20:42
Змея Подколодная
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
принимать и ночные рейсы А кто к нам ночью летать будет? Неужто туристы к нам зачастят. В предвкушении. Обещали рейсы на Челябинск, Екат. Нур Султан по 5 тыщ. Может летом, окромя, Египта,Турции и...
10.10.19 20:10
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Пенсионерку подозревают в убийстве престарелого супруга в Костанайской области

10 октября 2019, 17:44 |  Криминал

О том, что 77-летнего жителя поселка Научный Карабалыкского района убили, в полицию сообщил его сын. По рассказам 72-летней жены убитого, пенсионера избили и зарезали неизвестные, приехавшие на джипе. Однако на деле все оказалось не так.

Иллюстративное фото pbs.twimg.com

Карабалыкская районная газета "Айна", ссылаясь на жителей поселка Научный,  рассказывает, что семья пенсионеров переехала в поселок незадолго до убийства. Жили на съемной квартире. 6 октября стало известно о том, что пожилой мужчина убит ножом.

В пресс-службе департамента полиции, отвечая на запрос "НГ", сообщили, что 6 октября об убийстве сообщил сын убитого.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила труп 77 летнего мужчины с ножевыми ранениями в область спины и шеи. - Говорится в ответе ведомства.

При проведении следственных действий версия о том, что мужчину зарезали двое неизвестных, отпала. Супруга убитого, также пенсионерка, призналась, что убила мужа во время ссоры. Ей предъявлено обвинение в убийстве. В связи с преклонным возрастом в качестве меры пресечения избран домашний арест.
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Комментарии к новости
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* drakon
Re: Пенсионерку подозревают в убийстве престарелого супруга в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17509
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одного часа - не прошло,
а уже 2 убийства... :-o
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§ abaika95
Пенсионерку подозревают в убийстве престарелого супруга в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 801
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осеннее обострение, да и при том дождь депрессивный, психологи говорят что в такую погоду жди беды, у психов и алкоголиков башню сносит.
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* drakon
Re: Пенсионерку подозревают в убийстве престарелого супруга в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17509
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
психологи говорят

Лилли, ничего такого,
не говорила... :lol: :oops:
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§ abaika95
Пенсионерку подозревают в убийстве престарелого супруга в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 801
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Лилли, ничего такого,не говорила...//

Мне другие рассказывали) психологов на свете много знаете ли)
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§ Гога
Re: Пенсионерку подозревают в убийстве престарелого супруга в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1348
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.10.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
---Вы и здесь эксперт ? Ваши познания просто безграничны !!
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* drakon
Пенсионерку подозревают в убийстве престарелого супруга в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17509
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Мне другие рассказывали)

А я только Лилли - доверяю и верю... :lol: :oops:
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§ alex_60
Пенсионерку подозревают в убийстве престарелого супруга в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5254
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где Дракон, там и трупы.
Я же говорил вчера.
Ну ли наоборот.
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