Мужчину разыскивают за убийство в Костанайской области
Ксения РЕБИК
Ориентировку на Ивана Пермякова распространила сегодня, 10 октября, пресс-служба департамента полиции Костанайской области. Его разыскивают за совершение тяжкого преступления. Как сообщили в пресс-службе, Пермякова подозревают в убийстве знакомого на даче 19 августа.
Пермяков Иван Сергеевич родился в 1989 году, русский, уроженец Рудного.
Приметы Пермякова: рост около 180 см, крупного телосложения, волосы темно-русые, лицо овальное, глаза светло-карие, брови прямые, спинка носа искривлена вправо, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие, мочка свободная.
Из особых примет - шрамы на носу и подбородке.
При наличии информации о его местонахождении пресс-служба просит незамедлительно сообщить об этом в управлении полиции Рудного: 8 (71431) 3-30-20, 3-31-27, сот. 8-777-302-02-01, 8-775-165-62-22, 8-775-435-90-44, 8-708-338-93-55 или 102.
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