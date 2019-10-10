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Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: может даже не обгадим Неужели "обгадить" - это по вашей части?!
10.10.19 21:59
Сабыр
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
Самый нужный рейс-это на Хайнань(Санья). Очень перспективное направление и безвизовое. Уч точно и дешевле и гораздо лучше Египта.
10.10.19 21:10
drakon
Журналист и общественный деятель Гульжан Ергалиева...
Проголосовал за пункт 4. А надо было за 3. За всю жизнь,жениться можно 5 раз. И нахаляву получить 15 млн.тенге... :lol: :oops:
10.10.19 21:10
Змея Подколодная
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
Возвратить деньги можно будет за счёт накоплений, которые жильцы смогут делать в Жилстройсбербанке. В нашем доме в ПКСК оплатить не могут, а тут целый ЖССБ. Ну попробуйте,ага. Главное- счет...
10.10.19 20:42
Змея Подколодная
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
принимать и ночные рейсы А кто к нам ночью летать будет? Неужто туристы к нам зачастят. В предвкушении. Обещали рейсы на Челябинск, Екат. Нур Султан по 5 тыщ. Может летом, окромя, Египта,Турции и...
10.10.19 20:10
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Мужчину разыскивают за убийство в Костанайской области

Ксения РЕБИК

10 октября 2019, 16:55 |  Криминал

Ориентировку на Ивана Пермякова распространила сегодня, 10 октября, пресс-служба департамента полиции Костанайской области. Его разыскивают за совершение тяжкого преступления. Как сообщили в пресс-службе, Пермякова подозревают в убийстве знакомого на даче 19 августа.

Пермяков Иван Сергеевич родился в 1989 году, русский, уроженец Рудного.

Приметы Пермякова: рост около 180 см, крупного телосложения, волосы темно-русые, лицо овальное, глаза светло-карие, брови прямые, спинка носа искривлена вправо, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие, мочка свободная.

Из особых примет - шрамы на носу и подбородке.

При наличии информации о его местонахождении пресс-служба просит незамедлительно сообщить об этом в управлении полиции Рудного: 8 (71431) 3-30-20, 3-31-27, сот. 8-777-302-02-01, 8-775-165-62-22, 8-775-435-90-44, 8-708-338-93-55 или 102.
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Да. Лучше помогать молодым семьям, чем тратить деньги на саммиты и выставки.
Да. Но молодожены должны прожить в браке не менее 10 лет либо вернуть деньги.
Нет. Свадьба - это личное дело жениха, невесты и их родственников.
 
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