В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета

В каким домах потребуется такой ремонт, будут решать акиматы, передает Informburo.kz.

В МИИР РК разработали механизм, при котором акиматы будут финансировать капитальный ремонт многоэтажных домов, но на возвратной основе. Вице-министр Каирбек Ускенбаев рассказал в Сенате на первом чтении нового законопроекта о ЖКХ, стоимость каких работ жильцы домов должны будут возместить.

"Акимат выделяет бюджетные деньги. Далее местные власти собирают пул тех домов, которым необходим капитальный ремонт. Заключается соглашение с владельцами данных домов и потом акимат проводит капитальный ремонт", – сказал Ускенбаев.

Возвратить деньги можно будет за счёт накоплений, которые жильцы смогут делать в Жилстройсбербанке.

"Деньги, которые предусмотрены на накопительном счёте этого дома (для проведения капремонта. – Авт.), будут копиться в банке ЖССБК. Если за 8 лет не соберётся достаточной суммы, то ЖССБК под 2% выдаёт кредит жильцам. Никаких залогов и дополнительных затрат не будет", – добавил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития.

Если акимат профинансирует ремонт только фасада и крыши домов, которые он выберет, его стоимость по новому закону не надо будет возвращать.

"Фасад и крыша здания – это больше 50% затрат ремонта. То есть жильцам нужно будет накопить меньше половины от стоимости ремонта", – продолжил Ускенбаев.

По данным МИИР, капитальный ремонт надо проводить в 18 120 домов из почти 70 тысяч. На это потребуется порядка 650 млрд тенге из расчёта средней стоимости капитального ремонта по каждому дому в 35-40 млн тенге.

"Отмечу, что первоначальной нашей ошибкой было, когда в 2011 году сказали людям, что "какой ремонт хотите провести – такой и проводите". Теперь мы понимаем, что без полноценного ремонта это деньги, выброшенные на ветер. Теперь принято решение – только капитальный ремонт", – подчеркнул Каирбк Ускенбаев.

В Сенате 10 октября прошло первое чтение проекта закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", который разработал МИИР РК. Ускенбаев рассказал о том, что в Казахстане нужно заменить 4,4 тысячи лифтов и ещё более полутора тысяч отремонтировать. Он сообщил, что на проведение работ потребуется 40 миллиардов тенге.