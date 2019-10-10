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10.10.19 21:59
Сабыр
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
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10.10.19 21:10
drakon
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Проголосовал за пункт 4. А надо было за 3. За всю жизнь,жениться можно 5 раз. И нахаляву получить 15 млн.тенге... :lol: :oops:
10.10.19 21:10
Змея Подколодная
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
Возвратить деньги можно будет за счёт накоплений, которые жильцы смогут делать в Жилстройсбербанке. В нашем доме в ПКСК оплатить не могут, а тут целый ЖССБ. Ну попробуйте,ага. Главное- счет...
10.10.19 20:42
Змея Подколодная
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
принимать и ночные рейсы А кто к нам ночью летать будет? Неужто туристы к нам зачастят. В предвкушении. Обещали рейсы на Челябинск, Екат. Нур Султан по 5 тыщ. Может летом, окромя, Египта,Турции и...
10.10.19 20:10
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В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета

10 октября 2019, 15:02 |  Государство

В каким домах потребуется такой ремонт, будут решать акиматы, передает Informburo.kz.

 

В МИИР РК разработали механизм, при котором акиматы будут финансировать капитальный ремонт многоэтажных домов, но на возвратной основе. Вице-министр Каирбек Ускенбаев рассказал в Сенате на первом чтении нового законопроекта о ЖКХ, стоимость каких работ жильцы домов должны будут возместить.

"Акимат выделяет бюджетные деньги. Далее местные власти собирают пул тех домов, которым необходим капитальный ремонт. Заключается соглашение с владельцами данных домов и потом акимат проводит капитальный ремонт", – сказал Ускенбаев.

 

Возвратить деньги можно будет за счёт накоплений, которые жильцы смогут делать в Жилстройсбербанке.

"Деньги, которые предусмотрены на накопительном счёте этого дома (для проведения капремонта. – Авт.), будут копиться в банке ЖССБК. Если за 8 лет не соберётся достаточной суммы, то ЖССБК под 2% выдаёт кредит жильцам. Никаких залогов и дополнительных затрат не будет", – добавил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития.

Если акимат профинансирует ремонт только фасада и крыши домов, которые он выберет, его стоимость по новому закону не надо будет возвращать.

"Фасад и крыша здания – это больше 50% затрат ремонта. То есть жильцам нужно будет накопить меньше половины от стоимости ремонта", – продолжил Ускенбаев.

По данным МИИР, капитальный ремонт надо проводить в 18 120 домов из почти 70 тысяч. На это потребуется порядка 650 млрд тенге из расчёта средней стоимости капитального ремонта по каждому дому в 35-40 млн тенге.

"Отмечу, что первоначальной нашей ошибкой было, когда в 2011 году сказали людям, что "какой ремонт хотите провести – такой и проводите". Теперь мы понимаем, что без полноценного ремонта это деньги, выброшенные на ветер. Теперь принято решение – только капитальный ремонт", – подчеркнул Каирбк Ускенбаев.

В Сенате 10 октября прошло первое чтение проекта закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", который разработал МИИР РК. Ускенбаев рассказал о том, что в Казахстане нужно заменить 4,4 тысячи лифтов и ещё более полутора тысяч отремонтировать. Он сообщил, что на проведение работ потребуется 40 миллиардов тенге.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5254
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас крыша из бетонных плит.
ремонтировать нечего.
есть предложение жильцам таких домов
выдавать наличные деньги.
чтобы уравнять всех в правах.
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§ kbkz1980
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4036
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.10.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шура,бетон-бетоном,а бикрост и жестянку на карнизе менять надо.Другой момент,что это проблема последних этажей и других не волнует.
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§ alex_60
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5254
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
бикрост и жестянку на карнизе менять надо


нет у нас карнизов,жестянки,бикроста..
плиты( специальной конструкции)
лежат с уклоном в центр дома.
сливные трубы или что там находятся по центру дома.
потом вода вытекает по трубам рядом со входом в подьезд.
типа для полива деревьев и кустарников.

[Исправлено: alex_60, 10.10.2019 - 16:55]
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§ kbkz1980
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4036
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.10.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шура,ты точно в Кустанае живёшь?
Крыша очень продуманная.)))
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§ КГСПС
Re: В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 904
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.10.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь мы понимаем, что без полноценного ремонта это деньги, выброшенные на ветер///Всё не так печально, кое-что кое у кого в карманах осело.
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§ Гога
Re: В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1348
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.10.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
kbkz1980
---Зачем вы на Шуру напали - есть такие дома в Кустанае . У меня был такой дом .
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§ abaika95
Re: В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 801
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Шура,бетон-бетоном,а бикрост и жестянку на карнизе менять надо.Другой момент,что это проблема последних этажей и других не волнует//

Эт точно, живущие на последних этажах отвечают за крышу, на первых за подвал) КСК ни за что не отвечает) только советует к кому обратиться за платноц помощью , но деньги кажный месяц вынь да положь, при чем берут по квадратуре с какого х**)

Если в бюджет заложат ремонт фасадов и крыш, КСК отпадают за ненадобностью)
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§ КГСПС
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 904
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.10.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вот и я никак не могу понять. Если у меня 60 кв. м.,значит при голосовании по вопросам содержания общедомовой собственности, мой голос должен весить в три раза больше, чем у кого 20 кв.м.Или я не прав?
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§ kbkz1980
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4036
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.10.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Эт точно, живущие на последних этажах отвечают за крышу, на первых за подвал) КСК ни за что не отвечает) только советует к кому обратиться за платноц помощью , но деньги кажный месяц вынь да положь, при чем берут по квадратуре с какого х**)

Я уже не возлагаю на ПКСК нагрузку в ввиде крыши.Жильцам пора проявлять сознательность и скидываться.Это не так дорого выходит,5 кв по стояку скинулись и отремонтировали свою квадратуру на крыше.
Жаль,что таких жильцов мало.
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§ MedVed820607
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 10.10.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Или я не прав?

Если бы это было ТОО или АО то да... Но насколько я в курсе у нас ПКСК т.е. кооператив в котором каждый член имеет 1 голос при голосовании вне зависимости от доли....
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§ Добринцофф
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6742
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.10.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
у нас крыша из бетонных плит. ремонтировать нечего.

Цитата:
alex_60:
плиты( специальной конструкции) лежат с уклоном в центр дома. сливные трубы или что там находятся по центру дома.

Я жил в доме с такой конструкцией крыши.
Её то же ремонтировать надо,плиты-корыта соединяются между собой то есть есть стыки,а если есть стыки то их надо время от времени ремонтировать.
Сливные трубы вставляются в плиты-корыта которые лежат по центру дома,там где они вставляются то же есть стык и может побежать.
Так же не забываем про соседей которы изрешетили всю крышу устанавливая свои тарелки,сейчас то конечно уже поменьше их ,но лет 10 назад устанавливали массово,тарелки побросали а дырки остались.
Ну и даже если всё хорошо отремонтировано и ничего не бежит,то может быть сюрприз в виде засора в сливной трубе.Во время сильного ливня вода очень быстро наполняет корыто и всё это бежит через верх прямо в тех-этаж,а оттуда наголову жильцам пятого этажа,в моём случае именно так и случилось,после чего квартира на 5 этаже была продана.
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* drakon
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17509
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Жаль,что таких жильцов

Как Лилли, очень мало.
Она всем, поможет... :lol: :oops:
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§ Добринцофф
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6742
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.10.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Жильцам пора проявлять сознательность и скидываться.Это не так дорого выходит,5 кв по стояку скинулись и отремонтировали свою квадратуру на крыше. Жаль,что таких жильцов мало.

Этот нереально,я ходил по соседям деньги собирал на ремонт.Из 10 квартир деньги сдали двое.
В итоге сделали сами с соседом с 5 этажа.
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§ Добринцофф
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6742
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.10.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Шура,ты точно в Кустанае живёшь? Крыша очень продуманная.)))

Такая крыша даже в ЗТБ есть в пятиэтажке.
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§ КГСПС
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 904
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.10.19 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:

Значит и вклад в общедомовые дела должен для всех быть одинаковый.
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