Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
 
Читательский рейтинг

Пассажирский транспорт начали проверять полицейские и экологи в рамках ОПМ "Автобус" в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

10 октября 2019, 13:21 |  Общество

Водители костанайских пассажирских автобусов с начала 2019 года нарушили ПДД 296 раз. Цифру назвал журналистам сегодня, 10 октября, командир батальона патрульной полиции УП Костаная Болатбек КАБЫЛДИН во время проверки на автобазе перевозчика ИП "Брунер".

В том числе 77 водителей были привлечены к ответственности за разговор по телефону во время движения. Водители автобусов 5 раз становились участниками ДТП, в трех случаях - по их вине. В результате этих аварий 1 человек погиб и 5 получили ранения.

До 17 октября полицейские проверят весь общественный транспорт областного центра в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Автобус".

- Мы проверяем техническую исправность автобусов, соответствие документов и водителей нормативам, - пояснил Кабылдин. - Это уже не первое ОПМ такого рода в Костанае. За 9 месяцев этого года за допуск неисправного транспорта на маршрут привлекли к административной ответственности 6 руководителей автобусных парков (всегов Костанае 7 автобусных парков - "НГ").

В 10:00 на базе ИП "Брунер"стояли 5 автобусов. Полицейские осмотрели салон, проверили все документы водителя, при них он прошёл медицинский осмотр и регистрацию выхода на рейс.

- Я работаю на маршруте № 3 уже почти 8 лет, - сообщил "НГ" водитель Вячеслав ДЕДЮХИН. - У меня есть напарник, два дня я на работе, два дня - он. На базу приходим к 6 часам утра. Около 40 минут тратим на проверку автобуса и прохождение врача. Работа с людьми всегда сложная, нужны крепкие нервы, но мне моя работа нравится.

К проверкам подключили специалистов департамента экологии. Они замеряют автобусные выхлопы и сопоставляют с нормативами. Замеры брали на автовокзале, пока автобусы ждали своей очереди выхода на маршрут.

- По своему опыту могу сказать, что обычно из 10 автобусов у трех норматив превышен, - рассказал государственный экологический инспектор департамента экологии Костанайской области Сергей МУКАШЕВ. - Проверить нужно каждый автобус. Не всегда тот факт, что он новый, автоматически свидетельствует о его экологичности. Если установим нарушения, то по нашему ходатайству будет составлен протокол об административном правонарушении, автотранспорт направят на ремонт.

О результатах проверки обещали сообщить 17 октября.

Фото Георгия ГОВОРОВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
10.10.19 11:49 Запрет на ловлю раков и сиговых видов рыб вступит в силу в октябре в Казахстане
10.10.19 11:29 За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11
10.10.19 10:36 О рекламе синтетических наркотиков можно сообщить на WhasApp полиции
10.10.19 09:29 «Аят» разгромно проиграл «Барсе» в Лиге чемпионов УЕфА
10.10.19 09:05 Тимур ГАФУРОВ: Наследники по прямой
09.10.19 18:43 Уголовное дело по факту организации свалки медотходов расследует ДП Костанайской области
09.10.19 17:42 Пели, танцевали, рассказывали о себе - отборочный этап республиканского конкурса «Бизнес Леди Казахстан» завершился в Костанае
09.10.19 16:20 После дождика в четверг - прогноз погоды в Костанае и области
09.10.19 14:27 Костанайский полицейский стал обладателем Кубка мира по кикбоксингу
09.10.19 13:36 Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Журналист и общественный деятель Гульжан Ергалиева предложила выделять из госбюджета 3 млн тенге на первую свадьбу молодоженам в качестве «свадебного капитала». Поддерживаете ли вы эту инициативу?
Да. Эти деньги помогут молодоженам начать семейную жизнь без кредита в банке.
Да. Лучше помогать молодым семьям, чем тратить деньги на саммиты и выставки.
Да. Но молодожены должны прожить в браке не менее 10 лет либо вернуть деньги.
Нет. Свадьба - это личное дело жениха, невесты и их родственников.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 137
Пользователей: 0
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх