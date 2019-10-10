Пассажирский транспорт начали проверять полицейские и экологи в рамках ОПМ "Автобус" в Костанае

Водители костанайских пассажирских автобусов с начала 2019 года нарушили ПДД 296 раз. Цифру назвал журналистам сегодня, 10 октября, командир батальона патрульной полиции УП Костаная Болатбек КАБЫЛДИН во время проверки на автобазе перевозчика ИП "Брунер".

В том числе 77 водителей были привлечены к ответственности за разговор по телефону во время движения. Водители автобусов 5 раз становились участниками ДТП, в трех случаях - по их вине. В результате этих аварий 1 человек погиб и 5 получили ранения.

До 17 октября полицейские проверят весь общественный транспорт областного центра в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Автобус".

- Мы проверяем техническую исправность автобусов, соответствие документов и водителей нормативам, - пояснил Кабылдин. - Это уже не первое ОПМ такого рода в Костанае. За 9 месяцев этого года за допуск неисправного транспорта на маршрут привлекли к административной ответственности 6 руководителей автобусных парков (всегов Костанае 7 автобусных парков - "НГ").

В 10:00 на базе ИП "Брунер"стояли 5 автобусов. Полицейские осмотрели салон, проверили все документы водителя, при них он прошёл медицинский осмотр и регистрацию выхода на рейс.

- Я работаю на маршруте № 3 уже почти 8 лет, - сообщил "НГ" водитель Вячеслав ДЕДЮХИН. - У меня есть напарник, два дня я на работе, два дня - он. На базу приходим к 6 часам утра. Около 40 минут тратим на проверку автобуса и прохождение врача. Работа с людьми всегда сложная, нужны крепкие нервы, но мне моя работа нравится.

К проверкам подключили специалистов департамента экологии. Они замеряют автобусные выхлопы и сопоставляют с нормативами. Замеры брали на автовокзале, пока автобусы ждали своей очереди выхода на маршрут.

- По своему опыту могу сказать, что обычно из 10 автобусов у трех норматив превышен, - рассказал государственный экологический инспектор департамента экологии Костанайской области Сергей МУКАШЕВ. - Проверить нужно каждый автобус. Не всегда тот факт, что он новый, автоматически свидетельствует о его экологичности. Если установим нарушения, то по нашему ходатайству будет составлен протокол об административном правонарушении, автотранспорт направят на ремонт.

О результатах проверки обещали сообщить 17 октября.

Фото Георгия ГОВОРОВА