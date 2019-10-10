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За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11

10 октября 2019, 11:29 |  Общество

На новый iPhone 11 Pro среднестатистическому казахстанцу придется копить на два месяца дольше, чем среднестатистическому американцу или швейцарцу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Finprom.kz

Фото ©REUTERS

Казахстанцу понадобится 76,5 дня, чтобы "отработать" последний iPhone, причем без затрат на что-то иное, включая еду и оплату коммунальных услуг. Это удалось посчитать Picodi.com на основе данных о среднемесячной зарплате в Казахстане - она составляет 186,2 тысячи тенге - и цене iPhone 11 Pro 64 Гб. Телефон в одном из магазинов по состоянию на 23 сентября стоил 565 тысяч тенге. В таких странах, как Вьетнам, Таиланд и Индия, на iPhone этой модели можно накопить быстрее, чем в Казахстане.

 

В лидерах рейтинга оказались Швейцария, США и Люксембург, где соотношение iPhone к средней заработной плате является самым выгодным. Среднестатистический швейцарец сможет накопить необходимую сумму на iPhone 11 Pro 64 Гб за 4,8 дня, американец - за 5,8 дня, a люксембуржец - за 6,7 дня.

Антирекорд принадлежит Украине: в этой стране среднестатистический житель должен работать исключительно на новый iPhone 96,7 дня. В таких странах, как Россия и Китай, новый смартфон равнозначен по стоимости 47 и 30,4 рабочего дня соответственно.

В стране насчитывается 25,9 миллиона абонентов сотовой связи. На конец августа в Казахстане насчитывается 15,1 миллиона абонентов сотовой связи, имеющих доступ к Интернету.
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Комментарии к новости
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§ Мурзилка
Re: За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone...
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 10.10.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Часы, которые стоят тридцать долларов, и часы, которые стоят триста долларов, показывают одно и то же время" (Стив Джобс). Так же и с этими айфонами. Буду жить в кредит, но зато с айфоном)
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§ maxsaf
Re: За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До первой тридцатки не так уж и далеко, надо лишь вежливо попросить 16 стран умерить пыл.))
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§ maxsaf
Re: За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
чтобы "отработать" последний iPhone, причем без затрат

Ни добавить, ни убавить :lol:
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§ лимон
За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1077
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.10.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а по коровам, которых предлагали взять в кредит, на каком мы месте?
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§ maxsaf
Re: За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Зависит от того, насколько средняя зп в 186 тыс. соответствует действительности.
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§ abaika95
За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 792
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мерим уровень жизни по айфонам) отличная идея) только в расчет не берут степень понтизма в разных странах) Немец который может позволить себе хоть 10 новых айфонов ходит небось со старой моделью потомучто для него главное чтобы работало) наш же студент работающий, из кожи вон лезет, кушает дошираки, снимает дешевую комнатушку, лишний раз цветы девушке не покупает, но зато покупает новый айфон, который через 2 года продает и копит уже на новую модель)

Надо министерство создать по искоренению понтов в государстве) если не можешь жить по средствам нефиг ныть)

[Исправлено: abaika95, 10.10.2019 - 12:40]
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§ 3DO
Re: За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1933
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 10.10.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дожились, епть, показателем качества жизни, мерилом достатка и т. п. стал телефон. Это уже деградация какая-то
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§ Гога
За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1340
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.10.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
--- А вас министром , в новое министерство , искоренять !
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§ abaika95
За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 792
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// - А вас министром , в новое министерство , искоренять !//

Точно! Я согласный) не люблю я понты) работал бы чесно и справно как опричник государев)

Кстати Гоги там продажный бот ярлыки вешает в другой ветке и оскорбляет, выж за справедливость и культурное общение) идите сделайте товарищу внушение)
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§ Гога
За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1340
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.10.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
---И где ???
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§ alex_60
За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5245
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, посмотрим насколько Гога правильный по жизни.
или "не захлебнется в своем, или не пристанет к чему то из двух."
как заявил он ночью.

[Исправлено: alex_60, 10.10.2019 - 12:52]
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§ Гога
За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1340
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.10.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
---А чего смотреть -то ?? Стар уже менять свои принципы .
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§ Сергей_я
Re: За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2813
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.10.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
данных о среднемесячной зарплате в Казахстане - она составляет 186,2 тысячи тенге

Дальше можно не читать :-x
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