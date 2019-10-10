На новый iPhone 11 Pro среднестатистическому казахстанцу придется копить на два месяца дольше, чем среднестатистическому американцу или швейцарцу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Finprom.kz
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Казахстанцу понадобится 76,5 дня, чтобы "отработать" последний iPhone, причем без затрат на что-то иное, включая еду и оплату коммунальных услуг. Это удалось посчитать Picodi.com на основе данных о среднемесячной зарплате в Казахстане - она составляет 186,2 тысячи тенге - и цене iPhone 11 Pro 64 Гб. Телефон в одном из магазинов по состоянию на 23 сентября стоил 565 тысяч тенге. В таких странах, как Вьетнам, Таиланд и Индия, на iPhone этой модели можно накопить быстрее, чем в Казахстане.
В лидерах рейтинга оказались Швейцария, США и Люксембург, где соотношение iPhone к средней заработной плате является самым выгодным. Среднестатистический швейцарец сможет накопить необходимую сумму на iPhone 11 Pro 64 Гб за 4,8 дня, американец - за 5,8 дня, a люксембуржец - за 6,7 дня.
Антирекорд принадлежит Украине: в этой стране среднестатистический житель должен работать исключительно на новый iPhone 96,7 дня. В таких странах, как Россия и Китай, новый смартфон равнозначен по стоимости 47 и 30,4 рабочего дня соответственно.
В стране насчитывается 25,9 миллиона абонентов сотовой связи. На конец августа в Казахстане насчитывается 15,1 миллиона абонентов сотовой связи, имеющих доступ к Интернету.
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За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11
данных о среднемесячной зарплате в Казахстане - она составляет 186,2 тысячи тенге Дальше можно не читать :-x
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