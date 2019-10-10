За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11

На новый iPhone 11 Pro среднестатистическому казахстанцу придется копить на два месяца дольше, чем среднестатистическому американцу или швейцарцу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Finprom.kz

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Казахстанцу понадобится 76,5 дня, чтобы "отработать" последний iPhone, причем без затрат на что-то иное, включая еду и оплату коммунальных услуг. Это удалось посчитать Picodi.com на основе данных о среднемесячной зарплате в Казахстане - она составляет 186,2 тысячи тенге - и цене iPhone 11 Pro 64 Гб. Телефон в одном из магазинов по состоянию на 23 сентября стоил 565 тысяч тенге. В таких странах, как Вьетнам, Таиланд и Индия, на iPhone этой модели можно накопить быстрее, чем в Казахстане.

В лидерах рейтинга оказались Швейцария, США и Люксембург, где соотношение iPhone к средней заработной плате является самым выгодным. Среднестатистический швейцарец сможет накопить необходимую сумму на iPhone 11 Pro 64 Гб за 4,8 дня, американец - за 5,8 дня, a люксембуржец - за 6,7 дня.

Антирекорд принадлежит Украине: в этой стране среднестатистический житель должен работать исключительно на новый iPhone 96,7 дня. В таких странах, как Россия и Китай, новый смартфон равнозначен по стоимости 47 и 30,4 рабочего дня соответственно.

В стране насчитывается 25,9 миллиона абонентов сотовой связи. На конец августа в Казахстане насчитывается 15,1 миллиона абонентов сотовой связи, имеющих доступ к Интернету.