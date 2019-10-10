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О рекламе синтетических наркотиков можно сообщить на WhasApp полиции

Ксения РЕБИК

10 октября 2019, 10:36 |  Криминал

Для этого достаточно переслать фото и адрес на номер 8-700-402-96-00 в мессенджере WhatsApp. Сотрудники полиции приедут по адресу и закрасят незаконную рекламу. Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, к этой работе также подключают волонтеров.

На днях полицейские вместе с отрядом «Жасулан» средней школы №8 закрасили сорок надписей.

- Борьба с наркобизнесом начинается с уничтожения этой рекламы. Надписи рисуют те, кто хочет «легких» денег, - рассказала оперуполномоченный управления по противодействию наркобизнесу, майор полиции Айгуль ЕРАДИЛОВА. - Например, 9 июля в Рудном задержали несовершеннолетнего подростка, который пытался нарисовать на стене дома такую надпись. Его родителей привлекли к административной ответственности, они оплатили штраф - 12 600 тенге.

Как отмечают в пресс-службе, работа будет продолжена. Полицейские просит жителей области поддержать их и сообщать о надписях с рекламой наркотиков.

Фото пресс-службы ДП КО
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Комментарии к новости
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§ 3DO
Re: О рекламе синтетических наркотиков можно сообщить на WhasApp...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1933
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 10.10.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец тетенька в форме. со всей ответственностью наблюдает как чужими руками выполняется ее работа.
Цитата: "Борьба с наркобизнесом начинается с уничтожения этой рекламы"
Пфф, так судя по всему, на этом борьба наших доблестных органов и заканчивается.
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§ 3DO
Re: О рекламе синтетических наркотиков можно сообщить на WhasApp...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1933
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 10.10.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Борьба с ветряными мельницами - эти закрашивания. Зачем лечить онкологическую болезнь изнутри, ведь можно навести макияж на лице больного.
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§ abaika95
Re: О рекламе синтетических наркотиков можно сообщить на WhasApp...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 792
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Борьба с граффитистами и закладчиками как война с гидрой, ты ей 40 адресов замазал, она еще 80 гдето расписала,но бороться с этой "чумой" както надо, наказание ужесточили бы..
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