О рекламе синтетических наркотиков можно сообщить на WhasApp полиции
Ксения РЕБИК
Для этого достаточно переслать фото и адрес на номер 8-700-402-96-00 в мессенджере WhatsApp. Сотрудники полиции приедут по адресу и закрасят незаконную рекламу. Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, к этой работе также подключают волонтеров.
На днях полицейские вместе с отрядом «Жасулан» средней школы №8 закрасили сорок надписей.
- Борьба с наркобизнесом начинается с уничтожения этой рекламы. Надписи рисуют те, кто хочет «легких» денег, - рассказала оперуполномоченный управления по противодействию наркобизнесу, майор полиции Айгуль ЕРАДИЛОВА. - Например, 9 июля в Рудном задержали несовершеннолетнего подростка, который пытался нарисовать на стене дома такую надпись. Его родителей привлекли к административной ответственности, они оплатили штраф - 12 600 тенге.
Как отмечают в пресс-службе, работа будет продолжена. Полицейские просит жителей области поддержать их и сообщать о надписях с рекламой наркотиков.
Фото пресс-службы ДП КО
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