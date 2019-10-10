О рекламе синтетических наркотиков можно сообщить на WhasApp полиции

Для этого достаточно переслать фото и адрес на номер 8-700-402-96-00 в мессенджере WhatsApp. Сотрудники полиции приедут по адресу и закрасят незаконную рекламу. Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, к этой работе также подключают волонтеров.

На днях полицейские вместе с отрядом «Жасулан» средней школы №8 закрасили сорок надписей.

- Борьба с наркобизнесом начинается с уничтожения этой рекламы. Надписи рисуют те, кто хочет «легких» денег, - рассказала оперуполномоченный управления по противодействию наркобизнесу, майор полиции Айгуль ЕРАДИЛОВА. - Например, 9 июля в Рудном задержали несовершеннолетнего подростка, который пытался нарисовать на стене дома такую надпись. Его родителей привлекли к административной ответственности, они оплатили штраф - 12 600 тенге.

Как отмечают в пресс-службе, работа будет продолжена. Полицейские просит жителей области поддержать их и сообщать о надписях с рекламой наркотиков.

Фото пресс-службы ДП КО