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alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
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Пели, танцевали, рассказывали о себе - отборочный этап республиканского конкурса «Бизнес Леди Казахстан» завершился в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

9 октября 2019, 17:42 |  Культура

Финальный тур прошел в зале филармонии вечером 8 октября.

В областном этапе приняли участие 50 предпринимательниц из Рудного, Лисаковска и Костаная, из них прошли в финал только 8.

- До конкурса мы проводили мастер-классы, приглашали коуч-тренеров, бизнес-тренеров, всего около 10 тренингов, - рассказала «НГ» организатор отборочного конкурса Сауле КАЙСАР. - Учили, как правильно говорить, дышать, выступать перед публикой - всё то, что понадобится успешной бизнес-леди. На конкурс отбирали по рекомендациям - смотрели на историю бизнеса, старались, чтобы отбор прошли разные сферы бизнеса. Ограничения по возрасту у нас нет, главное - представить успешный проект.

Конкурсантки представляли уже реализованные бизнес-проекты: от салонов красоты до продажи товаров народного потребления.

- Я занимаюсь организацией и проведением праздников, - рассказала "НГ" участница конкурса Айсулу КОЙБАГОР. - В рудненском акимате решили, что я должна участвовать в конкурсе. Мне позвонили и я согласилась. Мне 52 года, я уже бабушка, мой путь в бизнесе начался 12 лет назад и уже год, как я директор агентства. Я считаю, что именно в этом возрасте мы легко можем справляться с трудностями и вести бизнес. Вы знаете, я подготовила визитку с душой. Я - патриотка своей страны, для творческого номера написала стихотворение «Мой Казахстан».

Сценарий «Бизнес Леди Казахстан» напоминал школьный конкурс красоты, только вместо моделей - предпринимательницы. Женщинам предлагали представить видео-визитку, ответить на вопрос от известных личностей, показав свою эрудицию, и подготовить творческий номер. Минутные ролики были насыщены рекламой, каждая участница старалась обратить своё внимание на то, что она не только успешна в бизнесе, но и отличная мама или бабушка.

Как именно творческий конкурс помог выявить самую преуспевающую бизнес-леди, осталось загадкой. Конкурс эрудиции не требовал от конкурсанток обширных знаний в области предпринимательства, менеджмента или маркетинга. Участниц спрашивали, чем приходится жертвовать ради бизнеса, чего они хотят добиться: заработать деньги или показать своё превосходство над мужчинами. Был и такой вопрос от казахстанской поп-певицы Мадины Садвакасовой: «Какой совет вы бы могли дать начинающей бизнес-леди?».

- На самом деле я сама не так давно стала предпринимателем, - ответила рудничанка Анна НАСИБУЛЛИНА. - Наверное, прежде чем стать бизнес-леди, надо честно ответить себе на несколько вопросов. Во-первых, готова ли ты делать это и не получать никаких финансов. Во-вторых, будет ли это дело доставлять тебе удовольствие. А если женщина хочет делать бизнес, то у неё всё получится. Если она настоящая женщина.

Анна Насибуллина стала победительницей конкурса. Она блогер, основатель Клуба счастливых людей и хозяйка образовательной площадки для предпринимателей. Главный приз - шуба. Победительница будет представлять Костанайскую область в столице.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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§ 3DO
Re: Пели, танцевали, рассказывали о себе - отборочный этап...
3DO


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Сообщений: 1929
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 09.10.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Главный приз - шуба"
Я думал, шуба, это последнее в чем нуждается бизнес-лЭди? Или там какая-то очень эксклюзивная шуба из меха последнего в мире амурского тигра? :lol:
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* Coopidon
Re: Пели, танцевали, рассказывали о себе - отборочный этап...
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 09.10.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В рудненском акимате решили, что я должна участвовать в конкурсе. Мне позвонили и я согласилась. 

Думаю, конкурсантка неверно сформулировала. Она сама хотела, но сомневалась. А в акимате уловили её сомнения и, ну чуть чуть подтолкнули. Но так чтоб решать- не такого не было.
Цитата:
Анна Насибуллина стала победительницей конкурса. Она блогер, основатель Клуба счастливых людей и хозяйка образовательной площадки для предпринимателей. Г

Чудесные профессии: блоггер, основатель и хозяйка. Полный комплект безнеследи :-o :oops:
Приз, однозначно, лучше чем айфон какой-нибудь. Да и в хозяйстве, пригодится.
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