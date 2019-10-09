После дождика в четверг - прогноз погоды в Костанае и области

В четверг, 10 октября, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют дожди и местами грозы, возможен туман. Ветер южный и северо-западный 9-14, порывами до 20 м/с. Ночью столбики термометров могут показать +5...+10, местами +2 градуса, днём +7...+12, в районах до +17 градусов.

В пятницу, 11 октября, ситуация может сильно измениться. Ночью ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Направление ветра изменится на северное и северо-восточное с порывами уже до 20 м/с. Температура ночью 0...+5, местами -3 градуса, днём +7...+12, местами +15 градусов.

В ближайшие выходные дни осадки маловероятны. Северо-восточный ветер 9-14 м/с без порывов. Температура воздуха не должна сильно отличаться от показателей пятницы.

- В Костанае в четверг дожди и порывы ветра до 18 м/с, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В пятницу и на выходных в областном центре осадки маловероятны. Температура воздуха - в пределах областных отметок.

Серьёзное ухудшение погоды синоптики ожидают на следующей неделе, возможно похолодание до минусовых температур.