После дождика в четверг - прогноз погоды в Костанае и области
Георгий ГОВОРОВ
В четверг, 10 октября, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют дожди и местами грозы, возможен туман. Ветер южный и северо-западный 9-14, порывами до 20 м/с. Ночью столбики термометров могут показать +5...+10, местами +2 градуса, днём +7...+12, в районах до +17 градусов.
В пятницу, 11 октября, ситуация может сильно измениться. Ночью ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Направление ветра изменится на северное и северо-восточное с порывами уже до 20 м/с. Температура ночью 0...+5, местами -3 градуса, днём +7...+12, местами +15 градусов.
В ближайшие выходные дни осадки маловероятны. Северо-восточный ветер 9-14 м/с без порывов. Температура воздуха не должна сильно отличаться от показателей пятницы.
- В Костанае в четверг дожди и порывы ветра до 18 м/с, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В пятницу и на выходных в областном центре осадки маловероятны. Температура воздуха - в пределах областных отметок.
Серьёзное ухудшение погоды синоптики ожидают на следующей неделе, возможно похолодание до минусовых температур.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60 Я вас услышал.И понял ответ .
После дождика в четверг - прогноз погоды в Костанае и области
Благодарю редакцию, чесслово леньв гугеле набирать- погода Костанай. А тут, сразу зашел в новостях, прочитал. И сразу весь расклад ясен. Удобно, комфортно, эстетично
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Гога: Так вы и не ответили на прямой вопрос - как бы вы поступили Какой вопрос? Если и не ответил, значит не посчитал нужным.здесь не камера пыток. [Исправлено: alex_60, 09.10.2019 - 20:44]