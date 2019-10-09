Костанайский полицейский стал обладателем Кубка мира по кикбоксингу
Сотрудник Специального отряда быстрого реагирования ДП Костанайской области стал чемпионом Кубка мира по кикбоксингу, который прошел в российском городе Анапа. В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены более 30 стран, сообщает yunews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.
Темирлан Кабиев - мастер спорта по боксу и кикбоксингу. Он уже имеет титул чемпиона Азии. Костанаец принял участие в боях в весовой категории до 91 кг. По пути к чемпионству Темирлан победил трех соперников из Российской Федерации, Турции и Азербайджана.
Сейчас Темирлан проходит первоначальный курс в академии МВД им.Шыракбека Калыбаева. В этом году он поступил в ряды органов внутренних дел.
Теперь впереди его ждет чемпионат мира, который состоится в Турции в конце ноября.
Фото ДП Костанайской области
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