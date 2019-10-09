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Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60 Я вас услышал.И понял ответ .
09.10.19 21:02
Coopidon
После дождика в четверг - прогноз погоды в Костанае и области
Благодарю редакцию, чесслово леньв гугеле набирать- погода Костанай. А тут, сразу зашел в новостях, прочитал. И сразу весь расклад ясен. Удобно, комфортно, эстетично
09.10.19 21:00
Ольга Колоколова
Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Костанае
По поводу этой аварии "НГ" сегодня получила комментарий ДП полиции: "07.10.2019 года около 14:45 часов в городе Костанай на пересечении ул.Павлова- Алтынсарина водитель 1986 г.р...
09.10.19 20:57
Coopidon
Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина "Коктем" рассматривается в суде Костаная
Как свидетель, таксист, мутный конкретно. Где надо, все видит, слышит и запоминает, а где не надо-наоборот. Своих надо конечно защищать, но видео же есть.
09.10.19 20:54
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога: Так вы и не ответили на прямой вопрос - как бы вы поступили Какой вопрос? Если и не ответил, значит не посчитал нужным.здесь не камера пыток. [Исправлено: alex_60, 09.10.2019 - 20:44]
09.10.19 20:43
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Костанайский полицейский стал обладателем Кубка мира по кикбоксингу

9 октября 2019, 14:27 |  Спорт

Сотрудник Специального отряда быстрого реагирования ДП Костанайской области стал чемпионом Кубка мира по кикбоксингу, который прошел в российском городе Анапа. В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены более 30 стран, сообщает yunews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

Темирлан Кабиев - мастер спорта по боксу и кикбоксингу. Он уже имеет титул чемпиона Азии. Костанаец принял участие в боях в весовой категории до 91 кг. По пути к чемпионству Темирлан победил трех соперников из Российской Федерации, Турции и Азербайджана.

Сейчас Темирлан  проходит первоначальный курс в академии МВД им.Шыракбека Калыбаева. В этом году он поступил в ряды органов внутренних дел.

Теперь впереди его ждет чемпионат мира, который состоится в Турции в конце ноября.

Фото ДП Костанайской области
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§ директор пляжа
Re: Костанайский полицейский стал обладателем Кубка мира по...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 09.10.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
проходит первоначальную курс в академии МВД
:-x
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§ unrepeatable
Re: Костанайский полицейский стал обладателем Кубка мира по...
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 76
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 09.10.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прикольно...
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