Костанайский полицейский стал обладателем Кубка мира по кикбоксингу

Сотрудник Специального отряда быстрого реагирования ДП Костанайской области стал чемпионом Кубка мира по кикбоксингу, который прошел в российском городе Анапа. В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены более 30 стран, сообщает yunews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

Темирлан Кабиев - мастер спорта по боксу и кикбоксингу. Он уже имеет титул чемпиона Азии. Костанаец принял участие в боях в весовой категории до 91 кг. По пути к чемпионству Темирлан победил трех соперников из Российской Федерации, Турции и Азербайджана.

Сейчас Темирлан проходит первоначальный курс в академии МВД им.Шыракбека Калыбаева. В этом году он поступил в ряды органов внутренних дел.

Теперь впереди его ждет чемпионат мира, который состоится в Турции в конце ноября.

Фото ДП Костанайской области