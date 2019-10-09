Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае

От улицы Чехова до улицы Шаяхметова будут вестись дорожно-ремонтные работы. Об этом сообщается на сайте акима города.

Проспект обещают закрыть всего на неделю: с 9 по 16 октября. На этот период общественному транспорту и автомобилистам придется ездить по ул. Тауелсиздик.