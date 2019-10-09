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Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае

9 октября 2019, 13:36 |  ЖКХ

От улицы Чехова до улицы Шаяхметова будут вестись дорожно-ремонтные работы. Об этом сообщается на сайте акима города.

Проспект обещают закрыть всего на неделю: с 9 по 16 октября. На этот период общественному транспорту и автомобилистам придется ездить по ул. Тауелсиздик.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 772
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шо? Опять? )
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§ Nikola_Esil
Re: Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 09.10.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на выходных проезжал по данному участку дороги и, мягко говоря, удивился как там положили асфальт. Правильное слово "класть", но его именно положили, а клали на все остальное.
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§ drakon
Re: Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17497
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде уже этим летом - закрывали?
Всё, асфальт уже разбили?... :lol: :oops: :-P
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§ лимон
Re: Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1076
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.10.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всё по приметам, положили новый асфальт - значит скоро там опять разроют
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* alex_60
Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5237
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
ложили новый асфальт


ничего там не ложили.
засыпали яму на участке где трубы меняли,а это одна сторона движения
метров пятьдесят,
чего то типа асфальта сверху навалили ,каточками прошлись.
чтобы ездить можно было, если вдруг мороз.

[Исправлено: alex_60, 09.10.2019 - 14:39]
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§ abaika95
Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 772
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокладчики труб очень вежливые люди они всегда вперед себя пропускают асфальтоукладчиков)

Цитата-// Вроде уже этим летом - закрывали?Всё, асфальт уже разбили?...//

Да закрывали, наверно дело в трубах, сейчас рыть начнут) искать проблему)
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* Гога
Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1330
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
---Уже сколько хожу и езжу по городу - чего-то не роют почти ?? Наверное труб нет ?? :-( :-(
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* alex_60
Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5237
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
чего-то не роют почти ??


слабину дал. рука дрогнула . ПОЧТИ.
уверенно надо писАть- у нас никогда не роют,
и воздух состоит из чистого кислорода.
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§ abaika95
Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 772
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// - у нас никогда не роют, и воздух состоит из чистого кислорода//

А еще не воруют, бандами в станицах не рояться, и асфальт только зимой начинают класть как во всем цивилизованном мире)
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§ unrepeatable
Re: Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 76
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 09.10.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уф... скорей бы уже сделали. Пробки по всему Тауелсыздык
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§ ZXC
Re: Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 09.10.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Асфальт снимают. Наверное, как положено на проезжей части, горячим асфальтом закатывать будут. Пока только одну сторону дороги перегородили. Транспорт по встречке объезжает.
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* Гога
Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1330
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
---Лишь не писАть криво , а от чистого кислорода ласты можно откинуть.
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* Гога
Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1330
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
---Это была не критика , а удивление .И не надо отвечать сразу мне и alex_60(это он про кислород ).А причем банды вообще - лишь написать ??
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§ yudjin
Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6132
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.10.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:
Асфальт снимают.

Ну деревня дураков, ёптить... сразу делать качественно у нас не в состоянии?
Два дня как открыли движение, наспех видимо зарыв и как положено не утрамбовав грунт, который стал проседать и асфальт "поплыл". Хотя не исключаю, что вновь до труб рыть начнут... у нас же любят переделывать недоделанное.
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§ abaika95
Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 772
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// наспех видимо зарыв и как положено не утрамбовав грунт, который стал проседать и асфальт "поплыл". Хотя не исключаю, что вновь до труб рыть начнут... у нас же любят переделывать недоделанное//

ВИДИМО, НЕ ИСКЛЮЧАЮ, это сейчас такие новые перлы в журналистке да?) а еще если бы, да кабы , одна баба сказала, наверно, из достоверных (недостоверных) источников)
Юджин вы же у нас городской "Варламов" сходите и посмотрите, фотоотчет сделайте, не в Краснодаре же живете)

Цитата-// -Это была не критика , а удивление .И не надо отвечать сразу мне и alex_60(это он про кислород ).А причем банды вообще - лишь написать ??//

А вас легко удивить) а еще в академию наук ездили, там то наверно вообще с открытым ртом ходили) и кто сказал что я вам отвечал?) домысливаете уже себе всякого) а что банды в станицах в Краснодарском крае больше не роятся?) единичный случай был с Цапком?) странно....

[Исправлено: abaika95, 09.10.2019 - 17:15]
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