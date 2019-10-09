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Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
9 октября 2019, 13:36 | ЖКХ
От улицы Чехова до улицы Шаяхметова будут вестись дорожно-ремонтные работы. Об этом сообщается на сайте акима города.
Проспект обещают закрыть всего на неделю: с 9 по 16 октября. На этот период общественному транспорту и автомобилистам придется ездить по ул. Тауелсиздик.
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