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Тимур ГАФУРОВ: Наследники по прямой

«Монополия на власть приводит к отрицательной селекции во всех её ветвях»
10 октября 2019, 09:05 |  Мнения

Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ 30 сентября подписал указ о создании госкомиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Казахстана. Вроде бы 25-летие совсем недавно отмечали, а до новой круглой даты - 16 декабря 2021 года - оказывается, уже рукой подать.

О важности поставленной задачи можно судить по составу госкомиссии - в неё, кроме самого президента во главе и руководителя АП в роли его заместителя, вошли: премьер-министр, спикеры обеих палат Парламента, госсекретарь, руководитель канцелярии первого президента, председатель Агентства по делам госслужбы, министры, акимы Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей, зампред АНК, представители крупнейших партий... И это правильно, ведь праздник - дело очень серьёзное. Хотя отсутствие Елбасы в списке немного удивляет...

Ну а пока глава государства с оптимизмом смотрит вперёд, остальные государственные деятели вынуждены пенять на прошлое, чтобы объяснить особенности настоящего. Спикер сената Дарига НАЗАРБАЕВА 27 сентября на парламентских слушаниях по вопросам дальнейшего совершенствования законотворческого процесса заявила:

- Проблемы, о которых говорили здесь наши эксперты и коллеги, это проблемы многолетние, они назревали давно. Ни для кого они не являются новостью, все эти вопросы себе задавали и предыдущие поколения депутатов парламента... Сегодня у правительства нет действенного инструмента мониторинга законов, которые оно само инициирует, или законов, которые инициируют депутаты парламента. Парламент принимает законы. Но потом мы не знаем судьбу этих законов, мы не имеем права их проследить.

Надо было поставить такого авторитетного человека, как Дарига Нурсултановна, председателем палаты, чтобы вопросы о правовом бессилии парламента и правительства были наконец-то озвучены. Но остаётся ещё один маленький вопрос - почему предыдущие поколения депутатов не сделали ничего, чтобы исправить ситуацию? Тут одно из двух - либо их устраивал статус кво, либо они трезво оценивали свои возможности.

Но теперь-то всё должно измениться. На заседании Совета по совершенствованию бюджетного законодательства 3 октября спикер сената выдвинула совсем уже революционную идею - штрафовать чиновников за неэффективное использование бюджетных средств, причем «независимо от смены работы».

- У нас часто бывает, что человек возглавлял целую отрасль, разработал госпрограмму, а через какое-то время видим, что все это было неэффективно или были ошибочно выбраны приоритеты, нанесен ущерб государственной казне, но спросить не с кого, потому что произошла кадровая ротация и уже другие люди пришли, - пояснила Дарига Назарбаева, добавив, что штрафы должны начисляться соразмерно ущербу.

Если такую статью внесут в КоАП РК, одним выстрелом убьём трёх зайцев: пополним госказну, накажем бывших и приободрим нынешних. Только вот как бы в этом рвении не зайти слишком далеко, ведь ошибаться в выборе приоритетов в нашей недолгой истории могли не только руководители отрасли, но и правительства, и, даже страшно сказать, государства.

Одну из таких ошибок назвал президент Токаев 8 октября на совещании по дальнейшему развитию столицы - «злополучное строительство ЛРТ»

- Правительство и акимат всё же решили продолжать работу по вводу в действие этого, мягко говоря, спорного проекта. Другого выхода, как мне докладывают, уже нет, поскольку слишком далеко зашли, - рассказал глава государства о последствиях своей критики. И возмутился: - Я вообще не понимаю, как можно было такой проект запускать в работу!

Понять действительно сложно. Особенно если учесть, что первый камень в основание будущей транспортной сети в 2011 году заложил лично первый президент. Наверно, поэтому слова, которыми Токаев завершил совещание в акимате Нур-Султана, в значительной степени можно адресовать их автору.

- В принципе руководство акимата относительно новое, ряд проблем перешли по наследству, - сказал второй президент. - Но время идёт, и мы будем спрашивать.

Впрочем, по наследству стране, которая скоро будет широко отмечать 30-летие своей независимости, перешли не только ряд проблем, но и многолетняя монополия на власть, которая по определению приводит к отрицательной селекции во всех её ветвях. И с этим последним обстоятельством придётся что-то делать, чтобы в очередной раз не удивляться: ну почему депутаты у нас так пассивны, а чиновники настолько некомпетентны.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Тимур ГАФУРОВ: Наследники по прямой
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если идея со штрафами за плохие идеи - сама по себе плохая идея, за нее могут оштрафовать? :lol:
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§ maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Наследники по прямой
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вопрос. Пришла к примеру в голову идея, хорошая. Начали реализацию - вроде нормуль. Произошла ротация - "новый" не осилил и всю идею запорол. С кого спрос?

[Исправлено: maxsaf, 10.10.2019 - 09:26]
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§ maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Наследники по прямой
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и классика жанра - кто возьмется оценить ЭКСПО? ))
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§ abaika95
Тимур ГАФУРОВ: Наследники по прямой
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 792
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// новый не осилил и всю идею запорол//

С нового, он же не осилил великую идею предыдущего) а еще хуже когда один придумал-ушел, второй начал -ушел, третий заморозил-ушел, четвертый решил переделать -ушел, пятый вытягивал вытягивал-ушел, шестой доделал все, открыл-на стадии разработки оказались нарушения, повесили все на шестого-уволили)
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§ maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Наследники по прямой
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
повесили все на шестого-уволили)

Напомнило министра патамушту. Идея то была отличная, но все равно уволили - и концы в воду )))
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§ abaika95
Тимур ГАФУРОВ: Наследники по прямой
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 792
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Идея то была отличная, но все равно уволили - и концы в воду//

Ну вот статейку и хотят в КоАП внести) ну тоже начнутся проблемы с другой стороны, никто не захочет "начинать" проект, потомучто как известно на начальном этапе больше всего косяков происходит)
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§ yudjin
Re: Тимур ГАФУРОВ: Наследники по прямой
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6137
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.10.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
30 сентября подписал указ о создании госкомиссии по подготовке к празднованию 30-летия

ёклмн, уже по-человечески праздник того, что от человека в Казахстане ничего не зависит, отметить не могут... не дай бог, рухнаму не так толковать будут... как же без госкомиссии.

Только как это вяжется с недавним заявлением того же Токаева:
"-Главная задача государственных затрат - решение проблем простых людей. Сейчас нужно резко сократить количество имиджевых мероприятий, проводимых в центре и на местах. Я даю такое поручение Правительству и акимам. Мы должны поставить преграду расточительности на государственном уровне. Нашему населению нужны чистая питьевая вода, жилье, рабочие места, инфраструктура для комфортной жизни. Вот, эти задачи мы и будем решать. Работу министров и акимов буду оценивать по результатам решения реальных проблем. Важные факторы экономического и социального развития Казахстана - здоровая нация, развитие сферы здравоохранения и формирование здорового образа жизни, - отметил глава государства."

Видимо после 100 дней сбоку от руля, уже разрешились проблемы простого человека... остаётся только праздновать?
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§ alex_60
Re: Тимур ГАФУРОВ: Наследники по прямой
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5245
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все сразу правильно делать нельзя.
что тогда следущие будут делать?
все должно идти своим чередом, постепенно.
пример у меня такой был, когда работал там..
читаю документацию,
совещание с темой "перемычка". обсуждается установка
перемычки на плате. решение- перемычку установить.
спрашиваю, а что когда плату проектировали, нельзя этого
было сразу предусмотреть.
ответ- нет, сразу нельзя, надо потом.
иначе чем бы мы потом занимались.
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§ сайлау курманов
Re: Тимур ГАФУРОВ: Наследники по прямой
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3206
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.10.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дайте дорогу молодым и продвинутым, месите на пустом месте, вот доча свои маразм несёт в массы
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