Тимур ГАФУРОВ: Наследники по прямой

Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ 30 сентября подписал указ о создании госкомиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Казахстана. Вроде бы 25-летие совсем недавно отмечали, а до новой круглой даты - 16 декабря 2021 года - оказывается, уже рукой подать.

О важности поставленной задачи можно судить по составу госкомиссии - в неё, кроме самого президента во главе и руководителя АП в роли его заместителя, вошли: премьер-министр, спикеры обеих палат Парламента, госсекретарь, руководитель канцелярии первого президента, председатель Агентства по делам госслужбы, министры, акимы Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей, зампред АНК, представители крупнейших партий... И это правильно, ведь праздник - дело очень серьёзное. Хотя отсутствие Елбасы в списке немного удивляет...

Ну а пока глава государства с оптимизмом смотрит вперёд, остальные государственные деятели вынуждены пенять на прошлое, чтобы объяснить особенности настоящего. Спикер сената Дарига НАЗАРБАЕВА 27 сентября на парламентских слушаниях по вопросам дальнейшего совершенствования законотворческого процесса заявила:

- Проблемы, о которых говорили здесь наши эксперты и коллеги, это проблемы многолетние, они назревали давно. Ни для кого они не являются новостью, все эти вопросы себе задавали и предыдущие поколения депутатов парламента... Сегодня у правительства нет действенного инструмента мониторинга законов, которые оно само инициирует, или законов, которые инициируют депутаты парламента. Парламент принимает законы. Но потом мы не знаем судьбу этих законов, мы не имеем права их проследить.

Надо было поставить такого авторитетного человека, как Дарига Нурсултановна, председателем палаты, чтобы вопросы о правовом бессилии парламента и правительства были наконец-то озвучены. Но остаётся ещё один маленький вопрос - почему предыдущие поколения депутатов не сделали ничего, чтобы исправить ситуацию? Тут одно из двух - либо их устраивал статус кво, либо они трезво оценивали свои возможности.

Но теперь-то всё должно измениться. На заседании Совета по совершенствованию бюджетного законодательства 3 октября спикер сената выдвинула совсем уже революционную идею - штрафовать чиновников за неэффективное использование бюджетных средств, причем «независимо от смены работы».

- У нас часто бывает, что человек возглавлял целую отрасль, разработал госпрограмму, а через какое-то время видим, что все это было неэффективно или были ошибочно выбраны приоритеты, нанесен ущерб государственной казне, но спросить не с кого, потому что произошла кадровая ротация и уже другие люди пришли, - пояснила Дарига Назарбаева, добавив, что штрафы должны начисляться соразмерно ущербу.

Если такую статью внесут в КоАП РК, одним выстрелом убьём трёх зайцев: пополним госказну, накажем бывших и приободрим нынешних. Только вот как бы в этом рвении не зайти слишком далеко, ведь ошибаться в выборе приоритетов в нашей недолгой истории могли не только руководители отрасли, но и правительства, и, даже страшно сказать, государства.

Одну из таких ошибок назвал президент Токаев 8 октября на совещании по дальнейшему развитию столицы - «злополучное строительство ЛРТ»

- Правительство и акимат всё же решили продолжать работу по вводу в действие этого, мягко говоря, спорного проекта. Другого выхода, как мне докладывают, уже нет, поскольку слишком далеко зашли, - рассказал глава государства о последствиях своей критики. И возмутился: - Я вообще не понимаю, как можно было такой проект запускать в работу!

Понять действительно сложно. Особенно если учесть, что первый камень в основание будущей транспортной сети в 2011 году заложил лично первый президент. Наверно, поэтому слова, которыми Токаев завершил совещание в акимате Нур-Султана, в значительной степени можно адресовать их автору.

- В принципе руководство акимата относительно новое, ряд проблем перешли по наследству, - сказал второй президент. - Но время идёт, и мы будем спрашивать.

Впрочем, по наследству стране, которая скоро будет широко отмечать 30-летие своей независимости, перешли не только ряд проблем, но и многолетняя монополия на власть, которая по определению приводит к отрицательной селекции во всех её ветвях. И с этим последним обстоятельством придётся что-то делать, чтобы в очередной раз не удивляться: ну почему депутаты у нас так пассивны, а чиновники настолько некомпетентны.