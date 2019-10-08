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Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon: Упс. А чёт не кто и не подумал. А че Абайка разве женский пол.? Ну ка Абайка признавайся.
08.10.19 20:33
Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: Ну если и так. Че трудно сказать, похвалить, может мне станет легче.может просто я хотел услышать от друзей с кем общаюсь много лет, че нибудь хорошее. Хоть раз. Думаешь легко вот так...
08.10.19 20:22
Сабыр
Надо открывать небо, нечего потакать одной компании - Токаев об авиарейсах
Однако смело,ведь все знают кому принадлежит эир астана. Прям,думаю,занозил шалу ;-)
08.10.19 20:18
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
Это не параноя у тебя,а жажда похвалы и признания другими. А посему и написал все эти манёвры Виталя в реку,жене машину,шеф уважает,баб на работе впечатляешь ,хороший отец. Тебе важно всё это...
08.10.19 20:04
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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14 спортсменов из Костанайской области вошли в национальную сборную по пауэрлифтингу

Георгий ГОВОРОВ

8 октября 2019, 15:09 |  Спорт

Прошедший в костанайской Академии силовых видов спорта 2-7 октября чемпионат РК по пауэрлифтингу собрал почти 400 спортсменов со всего Казахстана, в том числе около сотни тяжелоатлетов представляли хозяев турнира. 

Станислав Третьяков из Темиртау считает, что становая тяга далась ему тяжело из-за костанайского помоста

На чемпионате отбирали кандидатов в национальную сборную для участи в чемпионате Азии, который пройдёт в декабре в Алматы. Соревновались в трех упражнениях: приседании со штангой, жиме лёжа и становой тяге.

В классическом пауэрлифтинге выступали спортсмены всех возрастных категорий, а в экипировочном - только взрослые.

Костанаец Дмитрий Доцко занял 2-е место в весовой категории 93 кг среди юношей

- Я пришёл в спортзал сначала просто покачаться, это был 2014 год, а потом познакомился с тренером и он меня увлёк в пауэрлифтинг, - вспоминает 18-летний костанаец Дмитрий ДОЦКО, на чемпионате он занял 2 место среди юношей. - Тренировки не очень сложные - 3 раза в неделю. А вот за 2-3 месяца до чемпионата выходим на максимум. Пока в приседании могу поднять, максимум, 240 кг, в жиме лёжа - 122 кг, в становой тяге - 265 кг. Сам я вешу 91,6 кг. Для меня это профессиональный спорт, я обязательно продолжу развиваться. Всего 3 месяца назад тоже был чемпионат Казахстана, я там потянул в общем 555 кг, а на этом турнире - уже 625 кг. Спорт помогает мне расслабиться. Сейчас учусь в КСТК, может быть, получится стать тренером.

Лев Красник из Павлодара тренируется по 4 часа три дня в неделю

16-летний павлодарец Лев КРАСНИК тренируется по 4 часа 3 дня в неделю, а то и больше. Технику пауэрлифтинга освоил ещё 4 года назад. Но и для него конкуренция на костанайском турнире лёгкой не показалась.

- Я свои пределы на чемпионате преодолел, но жим и тяга прошли очень тяжело, - рассказал Лев. - Готовимся упорно, каждая тренировка направлена на развитие отдельных упражнений.

Спортсмены из Павлодара, Алматы и Нур-Султана - главные конкуренты костанайцев. Они стабильно держатся в топах турнирных таблиц.

 

- Павлодарцы и алматинцы - очень сплочённые команды, - считает тренер сборной Кокшетау Кайрат ЖУКЕНОВ. - От них постоянно приезжают очень сильные ребята. Это очень зависит от работы их тренеров. Отношение от властей регионов и рвение тренеров дают соответствующий результат.

Соревнования проводят по единым правилам кодекса аккредитованной международной федерации (IPF). Есть и другие варианты, но IPF официально отбирает спортсменов на Олимпийские игры.

- Костанайские спортсмены сильные, многие всё же проходят в состав национальной сборной. Спортсмены прогрессируют, - отмечает главный тренер национальной сборной команды по пауэрлифтингу Роман КОВАЛЁВ (Нур-Султан). - Конечно, хотелось бы, чтобы в поддержку спортсменов больше направляли финансов, чтобы они могли чаще выезжать за пределы области и показывать себя на республиканской и мировой аренах.

Хотя не всё зависит от самих спортсменов. Станислав ТРЕТЬЯКОВ из Темиртау считает, что становая тяга далась тяжело из-за помоста.

- Помост мягкий, я продавливаю, а штанга не идёт сверху, - отметил он.

20 спортсменов из Костанайской области стали призерами чемпионата. Из них 14 получили путёвки на чемпионат Азии.

69-летний пауэрлифтер из Рудного Жаксалык Абдрахманов стал единственным ветераном из нашего региона, который занял в своей категории 1-е место.

Призеры чемпионата из Костанайской области

Имя и Фамилия

Место

Весовая категория

Город

Место в сборной

Елизавета Краснюк

1-е среди девушек

43 кг

Костанай

+

Алия Кишкимбаева

2-е среди юниоров

52 кг

Костанай

+

Екатерина Шлюнд

1-е среди юниоров

+84 кг

Костанай

+

Анна Иванникова

2-е среди юниоров

72 кг

Костанай

+

Джавид Гарашов

2-е среди мужчин

66 кг

Костанай

+

Екатерина Клюкова

2-е среди женщин

72 кг

Костанай

+

Юлия Порунова

3-е среди женщин

63 кг

Костанай

+

Асем Нурбиева

3-е среди женщин

+84 кг

Костанай

+

Меербек Жарылгасымов

1-е среди юношей

59 кг

Костанай

+

Расул Казез

3-е среди юниоров

59 кг

Костанай

-

Дияз Мухамедин

3-е среди юношей

53 кг

Костанай

+

Дмитрий Доцко

2-е среди юношей

93 кг

Костанай

-

Иван Гореванов

1-е среди мужчин

105 кг

Костанай

+

Адлет Молдагалиев

1-е среди мужчин

59 кг

Костанай

+

Даниил Федоряк

1-е среди мужчин

120 кг

Костанай

+

Евгений Красновский

2-е среди мужчин

120 кг

Рудный

+

Валерия Кочина

2-е среди женщин с экипировкой

72 кг

Рудный

-

Екатерина Скворцова

3-е среди женщин с экипировкой

84 кг

Рудный

-

Игорь Коваль

2-е среди юниоров

93 кг

Костанай

-

Николай Котляр

3-е среди юниоров

93 кг

Костанай

-

 
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§ Кушмурунец23
Re: 14 спортсменов из Костанайской области вошли в национальную...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 297
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 08.10.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой спортсменки Клюковой в Костанае нет, есть Екатерина Крюкова. Если можно исправьте,она наша уроженка п.Кушмурун
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