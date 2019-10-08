14 спортсменов из Костанайской области вошли в национальную сборную по пауэрлифтингу
Георгий ГОВОРОВ
Прошедший в костанайской Академии силовых видов спорта 2-7 октября чемпионат РК по пауэрлифтингу собрал почти 400 спортсменов со всего Казахстана, в том числе около сотни тяжелоатлетов представляли хозяев турнира.
Станислав Третьяков из Темиртау считает, что становая тяга далась ему тяжело из-за костанайского помоста
На чемпионате отбирали кандидатов в национальную сборную для участи в чемпионате Азии, который пройдёт в декабре в Алматы. Соревновались в трех упражнениях: приседании со штангой, жиме лёжа и становой тяге.
В классическом пауэрлифтинге выступали спортсмены всех возрастных категорий, а в экипировочном - только взрослые.
Костанаец Дмитрий Доцко занял 2-е место в весовой категории 93 кг среди юношей
- Я пришёл в спортзал сначала просто покачаться, это был 2014 год, а потом познакомился с тренером и он меня увлёк в пауэрлифтинг, - вспоминает 18-летний костанаец Дмитрий ДОЦКО, на чемпионате он занял 2 место среди юношей. - Тренировки не очень сложные - 3 раза в неделю. А вот за 2-3 месяца до чемпионата выходим на максимум. Пока в приседании могу поднять, максимум, 240 кг, в жиме лёжа - 122 кг, в становой тяге - 265 кг. Сам я вешу 91,6 кг. Для меня это профессиональный спорт, я обязательно продолжу развиваться. Всего 3 месяца назад тоже был чемпионат Казахстана, я там потянул в общем 555 кг, а на этом турнире - уже 625 кг. Спорт помогает мне расслабиться. Сейчас учусь в КСТК, может быть, получится стать тренером.
Лев Красник из Павлодара тренируется по 4 часа три дня в неделю
16-летний павлодарец Лев КРАСНИК тренируется по 4 часа 3 дня в неделю, а то и больше. Технику пауэрлифтинга освоил ещё 4 года назад. Но и для него конкуренция на костанайском турнире лёгкой не показалась.
- Я свои пределы на чемпионате преодолел, но жим и тяга прошли очень тяжело, - рассказал Лев. - Готовимся упорно, каждая тренировка направлена на развитие отдельных упражнений.
Спортсмены из Павлодара, Алматы и Нур-Султана - главные конкуренты костанайцев. Они стабильно держатся в топах турнирных таблиц.
- Павлодарцы и алматинцы - очень сплочённые команды, - считает тренер сборной Кокшетау Кайрат ЖУКЕНОВ. - От них постоянно приезжают очень сильные ребята. Это очень зависит от работы их тренеров. Отношение от властей регионов и рвение тренеров дают соответствующий результат.
Соревнования проводят по единым правилам кодекса аккредитованной международной федерации (IPF). Есть и другие варианты, но IPF официально отбирает спортсменов на Олимпийские игры.
- Костанайские спортсмены сильные, многие всё же проходят в состав национальной сборной. Спортсмены прогрессируют, - отмечает главный тренер национальной сборной команды по пауэрлифтингу Роман КОВАЛЁВ (Нур-Султан). - Конечно, хотелось бы, чтобы в поддержку спортсменов больше направляли финансов, чтобы они могли чаще выезжать за пределы области и показывать себя на республиканской и мировой аренах.
Хотя не всё зависит от самих спортсменов. Станислав ТРЕТЬЯКОВ из Темиртау считает, что становая тяга далась тяжело из-за помоста.
- Помост мягкий, я продавливаю, а штанга не идёт сверху, - отметил он.
20 спортсменов из Костанайской области стали призерами чемпионата. Из них 14 получили путёвки на чемпионат Азии.
69-летний пауэрлифтер из Рудного Жаксалык Абдрахманов стал единственным ветераном из нашего региона, который занял в своей категории 1-е место.
Призеры чемпионата из Костанайской области
|
Имя и Фамилия
|
Место
|
Весовая категория
|
Город
|
Место в сборной
|
Елизавета Краснюк
|
1-е среди девушек
|
43 кг
|
Костанай
|
+
|
Алия Кишкимбаева
|
2-е среди юниоров
|
52 кг
|
Костанай
|
+
|
Екатерина Шлюнд
|
1-е среди юниоров
|
+84 кг
|
Костанай
|
+
|
Анна Иванникова
|
2-е среди юниоров
|
72 кг
|
Костанай
|
+
|
Джавид Гарашов
|
2-е среди мужчин
|
66 кг
|
Костанай
|
+
|
Екатерина Клюкова
|
2-е среди женщин
|
72 кг
|
Костанай
|
+
|
Юлия Порунова
|
3-е среди женщин
|
63 кг
|
Костанай
|
+
|
Асем Нурбиева
|
3-е среди женщин
|
+84 кг
|
Костанай
|
+
|
Меербек Жарылгасымов
|
1-е среди юношей
|
59 кг
|
Костанай
|
+
|
Расул Казез
|
3-е среди юниоров
|
59 кг
|
Костанай
|
-
|
Дияз Мухамедин
|
3-е среди юношей
|
53 кг
|
Костанай
|
+
|
Дмитрий Доцко
|
2-е среди юношей
|
93 кг
|
Костанай
|
-
|
Иван Гореванов
|
1-е среди мужчин
|
105 кг
|
Костанай
|
+
|
Адлет Молдагалиев
|
1-е среди мужчин
|
59 кг
|
Костанай
|
+
|
Даниил Федоряк
|
1-е среди мужчин
|
120 кг
|
Костанай
|
+
|
Евгений Красновский
|
2-е среди мужчин
|
120 кг
|
Рудный
|
+
|
Валерия Кочина
|
2-е среди женщин с экипировкой
|
72 кг
|
Рудный
|
-
|
Екатерина Скворцова
|
3-е среди женщин с экипировкой
|
84 кг
|
Рудный
|
-
|
Игорь Коваль
|
2-е среди юниоров
|
93 кг
|
Костанай
|
-
|
Николай Котляр
|
3-е среди юниоров
|
93 кг
|
Костанай
|
-
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