Надо открывать небо, нечего потакать одной компании - Токаев об авиарейсах

Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию столицы призвал увеличить количество международных рейсов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Сейчас из Нур-Султана прямые рейсы выполняются по менее чем 30 международным направлениям. Этого недостаточно! Столица резонно позиционирует себя как международный центр. Чтобы стать таковым, важно соединить столицу прямыми рейсами с ведущими городами мира и международными финансовыми центрами", - заявил Глава государства.

"Надо открывать небо, это мое поручение правительству. Нечего бояться. (Нечего) потакать одной компании, пусть даже она самая известная, самая "фаворитная". Нужно открывать небо", - подчеркнул Токаев.

Ранее Президент возмутился стоимостью авиабилетов на востребованные маршруты в Казахстане.