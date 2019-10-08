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Надо открывать небо, нечего потакать одной компании - Токаев об авиарейсах

8 октября 2019, 12:54 |  Государство

Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию столицы призвал увеличить количество международных рейсов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Сейчас из Нур-Султана прямые рейсы выполняются по менее чем 30 международным направлениям. Этого недостаточно! Столица резонно позиционирует себя как международный центр. Чтобы стать таковым, важно соединить столицу прямыми рейсами с ведущими городами мира и международными финансовыми центрами", - заявил Глава государства. 

 

"Надо открывать небо, это мое поручение правительству. Нечего бояться. (Нечего) потакать одной компании, пусть даже она самая известная, самая "фаворитная". Нужно открывать небо", - подчеркнул Токаев.

Ранее Президент возмутился стоимостью авиабилетов на востребованные маршруты в Казахстане.
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§ drakon
Re: Надо открывать небо, нечего потакать одной компании - Токаев...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17489
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.10.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, когда откроется аэропорт КОстаная?... :lol: :oops:
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* директор пляжа
Re: Надо открывать небо, нечего потакать одной компании - Токаев...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 08.10.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Абайка, когда

он че дежурит тут?
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Положительно. В Казахстане происходят позитивные изменения и в политике, и в экономике.
Отрицательно. Хронические проблемы не решаются либо решаются крайне медленно.
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