Надо открывать небо, нечего потакать одной компании - Токаев об авиарейсах
Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию столицы призвал увеличить количество международных рейсов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
"Сейчас из Нур-Султана прямые рейсы выполняются по менее чем 30 международным направлениям. Этого недостаточно! Столица резонно позиционирует себя как международный центр. Чтобы стать таковым, важно соединить столицу прямыми рейсами с ведущими городами мира и международными финансовыми центрами", - заявил Глава государства.
"Надо открывать небо, это мое поручение правительству. Нечего бояться. (Нечего) потакать одной компании, пусть даже она самая известная, самая "фаворитная". Нужно открывать небо", - подчеркнул Токаев.
Ранее Президент возмутился стоимостью авиабилетов на востребованные маршруты в Казахстане.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
лимон: Я не жадный, не был им не когда и если надо могу добавить, даже если и употреблять не буду. Я при разводе просто от фонаря машину подарил бывшей, хай катается. Но иногда я становлюсь...
Надо открывать небо, нечего потакать одной компании - Токаев об авиарейсах
drakon: Абайка, когда он че дежурит тут?
Нашествие опарышей в подъезде напугало жителей Костаная
куда смотрит акимат :lol:
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer: Ну я некогда женский пол не склонял насильно к сексу. Справка, да есть. По ней я больной, но не опасен для общества. Годен для свободного передвижения.
Надо открывать небо, нечего потакать одной компании - Токаев об авиарейсах
Абайка, когда откроется аэропорт КОстаная... :lol: :oops: