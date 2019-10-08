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Нашествие опарышей в подъезде напугало жителей Костаная

8 октября 2019, 10:16 |  Государство

Жильцы одного из домов Костаная засняли скопление опарышей в подъезде, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На кадрах отчетливо видно, что площадка подъезда усыпана червями. Трупные опарыши падали прямо на головы проходящих мимо жильцов. Никто из коммунальных служб не отреагировал на жалобы жителей.

"В два часа дня муж увидел, что с чердака сыплются черви. На голову падали. Мы поехали по делам, а когда вернулись, тут уже было все засыпано. Позвонили в ПКСК и в 109, реакции не было, сказали, ждите понедельника. Ходили, под ногами хрустели. Убрали сегодня, но ничего не обработали и не полностью убрали, по углам остались", - рассказала жительница дома Юлия Цыпина.

Причина появления личинок - гора трупов голубей на крыше дома. В выходные дни коммунальные службы не стали реагировать на зов о помощи жителей. Убирать червей стали лишь в понедельник.

В ПКСК же заверили, что голуби на крыше появились по вине самих жильцов. Они самостоятельно сняли решетки, чтобы птицы зимой не замерзли. А этот случай и вовсе считают провокацией.

 

"Голубей сложил кто-то вокруг чердака и позвонил на телевидение. Якобы они умирают. Если бы голуби умирали, они валялись бы. А здесь трупы сложены друг на друга. Наши убрали, почистили, герметиком обработали, залили крышку чердака монтажной пеной", - рассказал председатель ПКСК "Сенiм" Сахи Калимбетов.

В ПКСК заверяют, что даже составляли акты, когда решетки были самовольно кем-то сняты.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Нашествие опарышей в подъезде напугало жителей Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 734
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.10.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приятного аппетита всем кто завтракает)

Цитата- // этот случай и вовсе считают провокацией//

Ну ищите жильцов которых обидели недавно, кому в чем-то отказали)
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* лимон
Re: Нашествие опарышей в подъезде напугало жителей Костаная
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1068
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.10.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рыбаков нет в подъезде, расхватали бы
помню в детстве специально мясо и рыбу для рыбалки под опарышей выкладывал, чебак хорошо на него идёт ;-)
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§ abaika95
Нашествие опарышей в подъезде напугало жителей Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 734
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.10.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// рыбаков нет в подъезде//

Как вариант) может есть один ретивый рыбак, кто все это и устроил, сложил тушки голубей, ждал результат, но перестарался немного) а теперь будет давить на вину коммунальщиков )

[Исправлено: abaika95, 08.10.2019 - 10:35]
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* Vital
Нашествие опарышей в подъезде напугало жителей Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8103
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завтра кто нибудь на гадит в подъезде, а кто нибудь с фоткает и на сайт выложит. Скажет айяя. Смотрите какая у нас большая куча лежит на площадке. 8-) :lol:

[Исправлено: Vital, 08.10.2019 - 11:01]
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* директор пляжа
Re: Нашествие опарышей в подъезде напугало жителей Костаная
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 08.10.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
куда смотрит акимат :lol:
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