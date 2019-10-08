Нашествие опарышей в подъезде напугало жителей Костаная

Жильцы одного из домов Костаная засняли скопление опарышей в подъезде, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На кадрах отчетливо видно, что площадка подъезда усыпана червями. Трупные опарыши падали прямо на головы проходящих мимо жильцов. Никто из коммунальных служб не отреагировал на жалобы жителей.

"В два часа дня муж увидел, что с чердака сыплются черви. На голову падали. Мы поехали по делам, а когда вернулись, тут уже было все засыпано. Позвонили в ПКСК и в 109, реакции не было, сказали, ждите понедельника. Ходили, под ногами хрустели. Убрали сегодня, но ничего не обработали и не полностью убрали, по углам остались", - рассказала жительница дома Юлия Цыпина.

Причина появления личинок - гора трупов голубей на крыше дома. В выходные дни коммунальные службы не стали реагировать на зов о помощи жителей. Убирать червей стали лишь в понедельник.

В ПКСК же заверили, что голуби на крыше появились по вине самих жильцов. Они самостоятельно сняли решетки, чтобы птицы зимой не замерзли. А этот случай и вовсе считают провокацией.

"Голубей сложил кто-то вокруг чердака и позвонил на телевидение. Якобы они умирают. Если бы голуби умирали, они валялись бы. А здесь трупы сложены друг на друга. Наши убрали, почистили, герметиком обработали, залили крышку чердака монтажной пеной", - рассказал председатель ПКСК "Сенiм" Сахи Калимбетов.

В ПКСК заверяют, что даже составляли акты, когда решетки были самовольно кем-то сняты.