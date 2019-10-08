Рудненский «Горняк» в выездной серии с «Алтай Торпедо» не смог взять ни одного очка
Ирина СТАРИКОВА, ИА Город
Очередные два поражения кряду потерпела на выезде рудненская хоккейная команда «Горняк». 6 и 7 октября подопечные Евгения Зиновьева встречались с ХК «Алтай Торпедо» из Усть-Каменогорска, сообщает ИА Город.
Первый матч с подопечными Виктора Богатырева окончился для рудничан «всухую» и с разгромным счетом 7:0.
«Алтай Торпедо» (Усть-Каменогорск) - «Горняк» (Рудный) 7:0 (0:0, 5:0,2:0)
1:0 - Худяков (Пархоменко) - 20:12
2:0 - Меньщиков (Дерзаев) - 21:03 ГБ
3:0 - Тихомиров - 29:18
4:0 - Пархоменко (Архипов, Худяков) - 30:35
5:0 - Куянов (Дерзаев) - 37:15 ГБ
6:0 - Пархоменко (Архипов, Прокопенко) - 44:44
7:0 - Назаров (Каиров, Архипов) - 47:04
Вратари: Шутов - Пиманкин, (Тихонов 47:04 - 60:00)
Броски: 39 - 21
Штраф: 4 – 6
Во втором матче рудничане усилиями Павла Жилина смогли забить в ворота противника одну шайбу, но сами за весь матч получили четыре гола.
«Алтай Торпедо» (Усть-Каменогорск) - «Горняк» (Рудный) 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
1:0 - Куянов - 12:37
2:0 - Худяков (Архипов) - 18:36
2:1 - Жилин - 20:48
3:1 - Куянов (Меньщиков, Скуматов) - 41:26 ГБ
4:1 - Тихомиров - 53:48 ГБ
Вратари: Шутов - Грязнов
Броски: 43 - 30
Штраф: 4 – 6
Вот как прокомментировал тренер «Горняка» Евгений ЗИНОВЬЕВ неудачные матчи с «Алтай Торпедо»:
- По вчерашней игре и комментировать нечего, играли более-менее один период, потом развалились. Сегодня совершенно другой матч был. Чуть получше сыграли во втором периоде: могли и счет подравнять, и моменты были хорошие. Ну а в третьем периоде были два удаления, которые соперник успешно реализовал. Поздравляю их с победой! Ну а мы проанализируем наш выезд, скорее всего, внесем «свежую кровь» в состав, надо как-то команду выводить из этого состояния, дома надо начинать выигрывать. Резерва у нас нет, лавка у нас короткая, мы клуб не самый богатый, экономно тратим деньги. Есть разочарование в ряде хоккеистов, с кем-то будем прощаться. Два-три человека есть на примете, кем мы усилимся.
Выездная серия из четырех игр принесла «черно-белым» только 1 очко. Следующие матчи наша команда проведет дома 11 и 12 октября. Соперник - ХК «Астана».
Фото: пресс-служба ХК «Алтай Торпедо»
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 4
Всего: 103
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
лимон: Я не жадный, не был им не когда и если надо могу добавить, даже если и употреблять не буду. Я при разводе просто от фонаря машину подарил бывшей, хай катается. Но иногда я становлюсь...
Надо открывать небо, нечего потакать одной компании - Токаев об авиарейсах
drakon: Абайка, когда он че дежурит тут?
Нашествие опарышей в подъезде напугало жителей Костаная
куда смотрит акимат :lol:
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer: Ну я некогда женский пол не склонял насильно к сексу. Справка, да есть. По ней я больной, но не опасен для общества. Годен для свободного передвижения.
Надо открывать небо, нечего потакать одной компании - Токаев об авиарейсах
Абайка, когда откроется аэропорт КОстаная... :lol: :oops: