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Рудненский «Горняк» в выездной серии с «Алтай Торпедо» не смог взять ни одного очка

Ирина СТАРИКОВА, ИА Город

8 октября 2019, 09:45 |  Спорт

Очередные два поражения кряду потерпела на выезде рудненская хоккейная команда «Горняк». 6 и 7 октября подопечные Евгения Зиновьева встречались с ХК «Алтай Торпедо» из Усть-Каменогорска, сообщает ИА Город.

Первый матч с подопечными Виктора Богатырева окончился для рудничан «всухую» и с разгромным счетом 7:0.

«Алтай Торпедо» (Усть-Каменогорск) - «Горняк» (Рудный) 7:0 (0:0, 5:0,2:0)

1:0 - Худяков (Пархоменко) - 20:12

2:0 - Меньщиков (Дерзаев) - 21:03 ГБ

3:0 - Тихомиров - 29:18

4:0 - Пархоменко (Архипов, Худяков) - 30:35

5:0 - Куянов (Дерзаев) - 37:15 ГБ

6:0 - Пархоменко (Архипов, Прокопенко) - 44:44

7:0 - Назаров (Каиров, Архипов) - 47:04

Вратари: Шутов - Пиманкин, (Тихонов 47:04 - 60:00)

Броски: 39 - 21

Штраф: 4 – 6

Во втором матче рудничане усилиями Павла Жилина смогли забить в ворота противника одну шайбу, но сами за весь матч получили четыре гола.

«Алтай Торпедо» (Усть-Каменогорск) - «Горняк» (Рудный) 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

1:0 - Куянов - 12:37

2:0 - Худяков (Архипов) - 18:36

2:1 - Жилин - 20:48

3:1 - Куянов (Меньщиков, Скуматов) - 41:26 ГБ

4:1 - Тихомиров - 53:48 ГБ

Вратари: Шутов - Грязнов

Броски: 43 - 30

Штраф: 4 – 6

Вот как прокомментировал тренер «Горняка» Евгений ЗИНОВЬЕВ неудачные матчи с «Алтай Торпедо»:

- По вчерашней игре и комментировать нечего, играли более-менее один период, потом развалились. Сегодня совершенно другой матч был. Чуть получше сыграли во втором периоде: могли и счет подравнять, и моменты были хорошие. Ну а в третьем периоде были два удаления, которые соперник успешно реализовал. Поздравляю их с победой! Ну а мы проанализируем наш выезд, скорее всего, внесем «свежую кровь» в состав, надо как-то команду выводить из этого состояния, дома надо начинать выигрывать. Резерва у нас нет, лавка у нас короткая, мы клуб не самый богатый, экономно тратим деньги. Есть разочарование в ряде хоккеистов, с кем-то будем прощаться. Два-три человека есть на примете, кем мы усилимся.

Выездная серия из четырех игр принесла «черно-белым» только 1 очко. Следующие матчи наша команда проведет дома 11 и 12 октября. Соперник - ХК «Астана».

Фото: пресс-служба ХК «Алтай Торпедо»
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