Форум
elektron
Николай ВОРОНИН: Былинная история
abaika95: причем не просто обсуждаете а критикуете, не кажется ли вам это немного лицемерием ?) А в чём проблема. Или все творения : (плывущий асфальт, разваливающиеся дома, прорывы водопроводов...
07.10.19 21:29
elektron
Срок жизни асфальта - неделя
Что и требовалось доказать. Теперь ещё передвижную лабораторию привлечь, что бы доказать, что все пробы в норме))
07.10.19 21:20
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Девушка с Ватманом. a.radikal.ru :lol: :oops: :-P ;-)
07.10.19 20:29
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Россиян с праздником! Долгие лета жизни дедушке!) здоровья и победы на следующих "выборах!")
07.10.19 20:21
сайлау курманов
Кто может отобрать квартиру на законных основаниях и как этого избежать?
Был случай.сосед уехал на вахту на север, а когда приехал , его дом вырвали с корнем и увезли в Астану. Это было давно и в аркалыке..
07.10.19 17:12
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Минусовую температуру пока ждать рано - прогноз погоды в Костанае и области

Георгий ГОВОРОВ

7 октября 2019, 15:47 |  Общество

Во вторник, 8 октября, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют отсутствие осадков при слабом юго-восточном ветре. Ночью столбики термометров, предположительно, покажут +2...+7 градуса, днём +17...+22, местами до +25 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В среду, 9 октября, днём возможен дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный скоростью 9-14 м/с, местами до 20 м/с. Ночью температура воздуха +2...+7, днём +10...+15, местами +18 градусов.

- В Костанае 8 и 9 октября без осадков. Во вторник ночью +3...+5, днём +20...+22 градуса, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Среда почти не будет отличаться от вторника: ночью +4...+6, днём +16...+18 градусов.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
07.10.19 14:52 Скачет полиция, скачут подростки - наездники из Казахстана и России соревновались на закрытии сезона в Костанае
07.10.19 13:44 Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане
07.10.19 12:42 16 октября в Казахстане приостановят работу телевидения и радио
07.10.19 10:44 Водитель погиб при столкновении "Оки" и "Мерседеса" в Костанае
07.10.19 10:33 Многодетные семьи будут получать помощь государства независимо от их доходов
07.10.19 09:47 Новый дизайн водительского удостоверения и техпаспорта предложило МВД
06.10.19 16:12 Соперники "Тобола" сыграли вничью в 29-м туре КПЛ, который прошел без участия костанайского клуба
06.10.19 15:09 Как лечиться казахстанцам по медстраховке. Отвечаем на часто задаваемые вопросы
06.10.19 10:21 Кто может отобрать квартиру на законных основаниях и как этого избежать?
06.10.19 09:52 Головкин победил Деревянченко в бою с нокдауном и завоевал два титула чемпиона мира

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Касым-Жомарт Токаев отработал первые 100 дней в должности избранного президента РК. Как вы оцениваете его пребывание на этом посту?
Положительно. Токаев выполняет предвыборные обещания в социальной сфере.
Положительно. В Казахстане происходят позитивные изменения и в политике, и в экономике.
Отрицательно. Хронические проблемы не решаются либо решаются крайне медленно.
Никак не отношусь. Не вижу никаких изменений в стране от смены главы государства.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 116
Пользователей: 0
Всего: 116

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх