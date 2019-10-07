Минусовую температуру пока ждать рано - прогноз погоды в Костанае и области

Во вторник, 8 октября, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют отсутствие осадков при слабом юго-восточном ветре. Ночью столбики термометров, предположительно, покажут +2...+7 градуса, днём +17...+22, местами до +25 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В среду, 9 октября, днём возможен дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный скоростью 9-14 м/с, местами до 20 м/с. Ночью температура воздуха +2...+7, днём +10...+15, местами +18 градусов.

- В Костанае 8 и 9 октября без осадков. Во вторник ночью +3...+5, днём +20...+22 градуса, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Среда почти не будет отличаться от вторника: ночью +4...+6, днём +16...+18 градусов.