Минусовую температуру пока ждать рано - прогноз погоды в Костанае и области
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 8 октября, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют отсутствие осадков при слабом юго-восточном ветре. Ночью столбики термометров, предположительно, покажут +2...+7 градуса, днём +17...+22, местами до +25 градусов.
Фото Ксении РЕБИК
В среду, 9 октября, днём возможен дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный скоростью 9-14 м/с, местами до 20 м/с. Ночью температура воздуха +2...+7, днём +10...+15, местами +18 градусов.
- В Костанае 8 и 9 октября без осадков. Во вторник ночью +3...+5, днём +20...+22 градуса, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Среда почти не будет отличаться от вторника: ночью +4...+6, днём +16...+18 градусов.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 0
Всего: 116
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Николай ВОРОНИН: Былинная история
abaika95: причем не просто обсуждаете а критикуете, не кажется ли вам это немного лицемерием ?) А в чём проблема. Или все творения : (плывущий асфальт, разваливающиеся дома, прорывы водопроводов...
Срок жизни асфальта - неделя
Что и требовалось доказать. Теперь ещё передвижную лабораторию привлечь, что бы доказать, что все пробы в норме))
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Девушка с Ватманом. a.radikal.ru :lol: :oops: :-P ;-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Россиян с праздником! Долгие лета жизни дедушке!) здоровья и победы на следующих "выборах!")
Кто может отобрать квартиру на законных основаниях и как этого избежать?
Был случай.сосед уехал на вахту на север, а когда приехал , его дом вырвали с корнем и увезли в Астану. Это было давно и в аркалыке..