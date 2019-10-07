Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане

Работодатели должны участвовать в приобретении жилья для своих сотрудников, сказал на правительственном часе депутат Мажилиса Владислав Косарев, передает корреспондент Zakon.kz.

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- Было бы правильно использовать работодателей, которые у нас не участвуют сегодня в строительстве жилья. А работодатели должны участвовать, даже если им придется использовать кредиты банка, так же как сегодня гражданин использует "7-20-25" и другие. Это же должен использовать работодатель, чтобы удовлетворять запросы своих работников, – сказал Косарев.

Он добавил, что вопрос сегодня нужно рассматривать так, чтобы каждый гражданин имел собственную квартиру.

- Когда мы говорим об арендном жилье, это не решает до конца проблемы человека. Мы в рыночной стране живем, каждый человек хочет иметь собственную квартиру. Это желание надо постараться удовлетворить, – объяснил депутат.

По его словам, необходимо разработать соответствующий проект закона о праве граждан на собственное жилье.

- Желательно разработать проект закона о праве граждан на единственное жилье, где мы бы уловили интересы людей в строительстве жилья, и привлечь их к этому строительству, – заключил Косарев.