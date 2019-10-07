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Victor Yang
Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане
Змея Подколодная: На каком таком основании работодатели вдруг стали должны? Дык в этом суть Рухани нашего Жангыру. Я только в этом контексте про данную программу слышу - Предприниматель Такойтов...
07.10.19 14:26
Змея Подколодная
Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане
А работодатели должны участвовать, даже если им придется использовать кредиты банка, На каком таком основании работодатели вдруг стали должны? Щипают и грузят бизнес со всех сторон) чтобы...
07.10.19 14:18
Victor Yang
Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане
Когда мы говорим об арендном жилье, это не решает до конца проблемы человека. Мы в рыночной стране живем, каждый человек хочет иметь собственную квартиру. Это желание надо постараться удовлетворить...
07.10.19 14:16
drakon
Николай ВОРОНИН: Былинная история
abaika95: но чет нет у меня Английских предков, жаль Вот так бы и говорили, все Абайки, что нет возможности, уехать. А то Родина,Родина... :lol: :-o :-o :-o
07.10.19 14:05
alex_60
Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане
///Когда мы говорим об арендном жилье, это не решает до конца проблемы человека. Мы в рыночной стране живем, каждый человек хочет иметь собственную квартиру/// не в курсе совершенно товарищ. а так...
07.10.19 13:53
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Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане

7 октября 2019, 13:44 |  Общество

Работодатели должны участвовать в приобретении жилья для своих сотрудников, сказал на правительственном часе депутат Мажилиса Владислав Косарев, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото pxhere.com

- Было бы правильно использовать работодателей, которые у нас не участвуют сегодня в строительстве жилья. А работодатели должны участвовать, даже если им придется использовать кредиты банка, так же как сегодня гражданин использует "7-20-25" и другие. Это же должен использовать работодатель, чтобы удовлетворять запросы своих работников, – сказал Косарев.

 

Он добавил, что вопрос сегодня нужно рассматривать так, чтобы каждый гражданин имел собственную квартиру.

- Когда мы говорим об арендном жилье, это не решает до конца проблемы человека. Мы в рыночной стране живем, каждый человек хочет иметь собственную квартиру. Это желание надо постараться удовлетворить, – объяснил депутат.

По его словам, необходимо разработать соответствующий проект закона о праве граждан на собственное жилье.

- Желательно разработать проект закона о праве граждан на единственное жилье, где мы бы уловили интересы людей в строительстве жилья, и привлечь их к этому строительству, – заключил Косарев.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.10.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Когда мы говорим об арендном жилье, это не решает до конца проблемы человека. Мы в рыночной стране живем, каждый человек хочет иметь собственную квартиру///

не в курсе совершенно товарищ.
а так то да, хотеть хорошее желание.

[Исправлено: alex_60, 07.10.2019 - 13:54]
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* Victor Yang
Re: Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11999
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.10.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда мы говорим об арендном жилье, это не решает до конца проблемы человека. Мы в рыночной стране живем, каждый человек хочет иметь собственную квартиру. Это желание надо постараться удовлетворить Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36362?1570436049

Подъёмная арендная плата + уверенность в том что арендодатель не скажет съехать когда ему это будет надо - и не надо никакой собственности на квартиру.
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§ Змея Подколодная
Re: Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 743
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.10.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А работодатели должны участвовать, даже если им придется использовать кредиты банка,

На каком таком основании работодатели вдруг стали должны? Щипают и грузят бизнес со всех сторон)
Цитата:
чтобы удовлетворять запросы своих работников

При трудоустройстве будут выяснять масштаб запросов работника))) Пробивать по всем базам, требовать документ о наличии/отсутствии недвижимости.
Бредовые идеи никак не отпускают наших депутатов.
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* Victor Yang
Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11999
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.10.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
На каком таком основании работодатели вдруг стали должны?

Дык в этом суть Рухани нашего Жангыру. Я только в этом контексте про данную программу слышу - Предприниматель Такойтов подарил городу, в рамках РЖ; ТОО "Таково" построило недвижимость в рамках "РЖ". Ну и так далее.
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