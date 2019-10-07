Скачет полиция, скачут подростки - наездники из Казахстана и России соревновались на закрытии сезона в Костанае

Областные конно-спортивные соревнования "Закрытие скакового сезона-2019" прошли на ипподроме "Аргымак" в с. Заречном Костанайского района в субботу, 5 октября.

Наездники соревновались на дистанциях от 4 000 м до 16 000 м

В турнире приняли участие около 30 наездников из Алматы, Нур-Султана, Карагандинской и Акмолинской областей, Челябинска, Магнитогорска, Костаная, Житикары, Камыстинского, Алтынсаринского и Костанайского районов.

В скачках участвовали наездники в возрасте от 14 лет. Многие из них сели на коня раньше, чем пошли в школу

- Программа соревнований традиционная. В основном соревнуется наездники от 14 лет, на некоторых дистанциях возраст спортсменов доходит до 28 лет, - рассказал "НГ" руководитель отдела физкультурно-массовой работы управления физической культуры и спорта Дмитрий ГРЯЗНОВ. - Соревнуется только джигиты, девушку на коне можно увидеть только в показательном выступлении по кыз куу. Для нашей области это родной вид спорта. Когда соревнования по кыз куу включали в программу чемпионата Казахстана, наши девушка и парень постоянно были в лидерах. Но, к сожалению, сейчас республиканская федерация конных видов спорта убрала кыз куу из программы. Мы просим их вернуть, но пока безуспешно. Зато на наших соревнованиях они радуют глаз костанайцев.

На закрытии сезона выступала только одна девушка, она участвовала в показательном выступлении по кыз куу

Скачки провели на четырех дистанциях: тай жарыс (4 000 м) для лошадей, рождённых в 2018 году, кунан байга (6 000 м) для лошадей, рождённых в 2017 году, топ байга (12 000 м) и аламан байга (16 000 м) - для лошадей всех пород и возрастов.

Соревновались не только в ловкости и скорости, но и в силе. В ходе национальной игры аударыспак спортсмены стремились стащить друг друга с коня, схватившись за руки. Здсь очень важны устойчивость в седле и навыки управлению лошадью. Все призовые места в этом виде спорта - за наездниками из Костанайского района: бронзу взял Берик Бекус, серебро Дархан Каскорбай, а золото Мейржан Абиболла.

Традиционно зрелищным были соревнование по кокпару - команды из четырех всадников должны были захватить тушу козла, удержать её и забросить в казандык (ворота) команды соперника. Третье место заняла команда района Беимбета Майлина, серебро у команды Костанайского района, золото взяли наездники команды "Динамо", которая состоит из сотрудников департамента полиции Костанайской области.

Команда «Динамо» заняла 1 место в турнире по кокпару

- На коне с 6 лет, - рассказал "НГ" инспектор СОБРа Бакдаулет АСАНОВ. - В полиции есть кавалерийский взвод, моя лошадь Окжетпес - тоже служебная. Всего в нашей команде 12 человек, кроме сотрудников СОБРа, есть наездники из МЧС и Академии МВД. Есть кем замены делать! Игра шла 40 минут, каждая была важной. Соперники сильные. Я в команде нападающий, поэтому на мне большая ответственность за общий успех. Было сложно, я сильно вспотел, но главное - что победили.

Бакдаулет Асанов: "Я нападающий, поэтому на мне большая ответственность за успех команды"

За скачками наблюдали около сотни зрителей. Сначала смотришь, как лошади мчатся мимо трибун, а когда они проносятся где-то на другом конце ипподрома, слушаешь комментаторов. Клички у лошадей забавные: то вперед вырвется Германия, потом её обгоняет Принцесса, а в хвост им уже дышит Голден стори.

Новый скаковой сезон начнётся весной 2020 года.

Победители соревнований