Водитель погиб при столкновении "Оки" и "Мерседеса" в Костанае

ДТП произошло в 20.17 6 октября. 55-летний водитель автомобиля "Ока", выезжая с автозаправки "КазМунайГаза", не уступил дорогу следующему по главной дороге "Мерседесу", в результате чего машины столкнулись.

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Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, 55-летний водитель "Оки" скончался от травм на месте происшествия. Начато досудебное расследование.