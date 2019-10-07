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Victor Yang
Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане
Змея Подколодная: На каком таком основании работодатели вдруг стали должны? Дык в этом суть Рухани нашего Жангыру. Я только в этом контексте про данную программу слышу - Предприниматель Такойтов...
07.10.19 14:26
Змея Подколодная
Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане
А работодатели должны участвовать, даже если им придется использовать кредиты банка, На каком таком основании работодатели вдруг стали должны? Щипают и грузят бизнес со всех сторон) чтобы...
07.10.19 14:18
Victor Yang
Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане
Когда мы говорим об арендном жилье, это не решает до конца проблемы человека. Мы в рыночной стране живем, каждый человек хочет иметь собственную квартиру. Это желание надо постараться удовлетворить...
07.10.19 14:16
drakon
Николай ВОРОНИН: Былинная история
abaika95: но чет нет у меня Английских предков, жаль Вот так бы и говорили, все Абайки, что нет возможности, уехать. А то Родина,Родина... :lol: :-o :-o :-o
07.10.19 14:05
alex_60
Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане
///Когда мы говорим об арендном жилье, это не решает до конца проблемы человека. Мы в рыночной стране живем, каждый человек хочет иметь собственную квартиру/// не в курсе совершенно товарищ. а так...
07.10.19 13:53
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Водитель погиб при столкновении "Оки" и "Мерседеса" в Костанае

7 октября 2019, 10:44 |  Происшествия

ДТП произошло в 20.17 6 октября. 55-летний водитель автомобиля "Ока", выезжая с автозаправки "КазМунайГаза", не уступил дорогу следующему по главной дороге "Мерседесу", в результате чего машины столкнулись.

Иллюстративное фото infosmi.net

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, 55-летний водитель "Оки" скончался от травм на месте происшествия. Начато досудебное расследование.
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§ Dron
Re: Водитель погиб при столкновении "Оки" и...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 507
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 07.10.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так сколько всё таки лет было водителю а/м "ока"?
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