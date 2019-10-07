Многодетные семьи будут получать помощь государства независимо от их доходов
Минтруда также предлагает назначать АСП на три месяца, размер выплаты будет определяться как разница между чертой бедности и среднедушевым доходом, передает Informburo.kz.
Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов сообщил о внедрении новых механизмов оказания адресной социальной помощи с 1 января 2020 года.
Министерство предлагает вывести многодетные семьи из числа получателей АСП и предоставить им поддержку независимо от дохода.
"Это признаёт авторитет многодетных матерей, повысит их материальное благополучие. Новое государственное пособие многодетных семьям предлагается установить в дифференцированных размерах от 42 500 до 73 370 тенге", – сообщил Биржан Нурымбетов.
Он отметил, что АСП должно назначаться тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и не имеет возможности выйти из неё самостоятельно. Поэтому Минтруда предлагает вернуть ежеквартальные назначения АСП, то есть назначать обусловленную и безусловную помощь сроком на три месяца.
"Это будет исключать случаи злоупотребления получателями АСП возможностью скрывать свои доходы. С другой стороны среднедушевые доходы семьи не всегда меняются в сторону получения, зачастую они могут и уменьшаться. При ежеквартальном обращении за назначением АСП размер назначенной АСП может увеличиваться", – сказал Биржан Нурымбетов.
По его словам, размер АСП будет определяться для всех членов семьи как разница между чертой бедности и среднедушевым доходом. Если трудоспособный член семьи отказывается от предложенных мер содействия занятости, то все члены его семи теряют право на АСП. Матерям, занятым уходом за детьми, предлагается предоставить право участвовать в активных мерах занятости по достижению ребёнком трёхлетнего возраста.
Также Минтруда предлагает усилить работать участковых комиссий, которые несут ответственность за случаи, когда выявлялось, что получатели АСП живут в особняках, имеют несколько автомобилей и большие земельные участки.
"В законопроекте предлагается предусмотреть компетенцию центрального исполнительного органа на утверждение критериев определения нуждаемости в адресной социальной помощи для участковых комиссий", – отметил министр.
Министерство также предлагает дополнить список оснований для отказа в АСП семьям, которые по заключению комиссий не нуждаются в помощи.
Также в Минтруда намерены увеличить срок участковым комиссиям для формирования заключений и проведения обследования материального положения семей с трёх до семи дней.
Предлагается расширить закон о государственной адресной помощи и предусмотреть в нём гарантированный социальный пакет детям из малообеспеченных семей. Дети дошкольного возраста будут обеспечены питанием, гигиеническими средствами и образовательными услугами. Школьники будут получать бесплатное горячее питание, ежедневный бесплатный проезда в школу и обратно, а также школьную форму и учебные принадлежности за счёт государства.
"Таким образом действующий механизм АСП будет скорректирован. Многодетные семьи были и останутся под защитой государства. В случае, если многодетная семья, получаемая пособие, останется в статусе малообеспеченной, в соответствии с предлагаемым законопроектом будет назначаться АСП", – сказал Биржан Нурымбетов.
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